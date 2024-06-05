Kelola kinerja sistem z/OS dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Gunakan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS untuk mengoptimalkan manajemen kinerja sistem z/OS
Infografis yang menggabungkan tiga elemen: peringkat kesehatan sistem, indeks kinerja, dan topologi subsistem

Optimalkan manajemen kinerja sistem z/OS Anda dengan menggunakan analitik yang didorong oleh AI untuk memantau dan mengelola lingkungan z/OS secara proaktif. Cegah gangguan, kurangi biaya, dan pertahankan keandalan serta ketersediaan yang menjadi ciri khas mainframe.

 
Manfaat
Analisis dan cegah risiko secara proaktif

Dapatkan akses ke health insights bawaan yang menganalisis ratusan metrik penting untuk mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda secara proaktif. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Hemat waktu dan selesaikan masalah dengan cepat

Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh GUI yang intuitif dan tangguh, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan penelusuran mendalam yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Mempercepat pembelajaran dan meningkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analitis.

Hal yang disertakan

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menyempurnakan data RMF/SMF dan menggunakan pengetahuan yang ada untuk menganalisis bagaimana arsitektur z/OS menangani beban kerja Anda. Solusi ini membantu Anda menyetel z/OS untuk meningkatkan kinerja dan melindungi ketersediaan. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengatur konfigurasi prosesor Anda guna meningkatkan MIPS yang dihasilkan dari perangkat keras mainframe.

Health insights Penampil topologi LPAR dan FICON interaktif Analisis mendalam yang kontekstual Visibilitas intuitif

 

Kustomisasi laporan dinamis Deteksi anomali dan analisis statistik Dasbor bersama yang disesuaikan AIOps melalui pengiriman cloud
Sumber daya IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memanfaatkan pengetahuan pakar tentang z/OS untuk menghasilkan ratusan insight secara otomatis, yang meningkatkan visibilitas terhadap operasi infrastruktur z/OS secara signifikan.
Manajemen kinerja untuk sistem z/OS
Temukan manajemen kinerja sistem z/OS proaktif dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. Manfaatkan analisis yang didorong oleh AI untuk mengidentifikasi risiko dan mengoptimalkan ketersediaan sistem.
Pelaporan tentang kesehatan dan kinerja fasilitas coupling
Pelajari cara memantau fasilitas coupling di lingkungan Anda secara efektif dan secara otomatis mendeteksi masalah yang mungkin muncul.
Dampak Ekonomi Total dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting melakukan studi Total Economic Impact (TEI) yang menguraikan manfaat IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bagi organisasi, termasuk pengurangan risiko, penghematan biaya perangkat keras, peningkatan produktivitas, dan manajemen kinerja yang lebih efisien.
Bayangkan seberapa banyak yang dapat Anda pelajari dari data SMF
Dapatkan insight tentang seberapa cepat Anda bisa memanfaatkan visibilitas yang mudah tentang data RMF dan SMF untuk memperdalam pemahaman Anda tentang cara kerja ekosistem z/OS.
Berapa lama durasi dianggap terlalu lama? Kelas layanan multiperiode
Pelajari tentang kompleksitas pengukuran durasi dalam webinar ini. Jelajahi unit layanan tertimbang, variabel tetap di z/OS 2.5, serta pentingnya memeriksa durasi setelah pembaruan. Temukan kekuatan dan risiko beberapa periode dalam analisis kinerja.
Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap mendukung Anda.

 Pesan demo langsung Daftar untuk menerima buletin
Cara penelusuran lainnya Dokumentasi Dukungan Pusat demo Portofolio produk IBM Z AIOps