Optimalkan manajemen kinerja sistem z/OS Anda dengan menggunakan analitik yang didorong oleh AI untuk memantau dan mengelola lingkungan z/OS secara proaktif. Cegah gangguan, kurangi biaya, dan pertahankan keandalan serta ketersediaan yang menjadi ciri khas mainframe.
Dapatkan akses ke health insights bawaan yang menganalisis ratusan metrik penting untuk mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda secara proaktif. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh GUI yang intuitif dan tangguh, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan penelusuran mendalam yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analitis.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menyempurnakan data RMF/SMF dan menggunakan pengetahuan yang ada untuk menganalisis bagaimana arsitektur z/OS menangani beban kerja Anda. Solusi ini membantu Anda menyetel z/OS untuk meningkatkan kinerja dan melindungi ketersediaan. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengatur konfigurasi prosesor Anda guna meningkatkan MIPS yang dihasilkan dari perangkat keras mainframe.
Cegah risiko terhadap ketersediaan dan kinerja dengan menggunakan kecerdasan buatan yang terintegrasi, yang menganalisis lebih dari 700 metrik utama z/OS dan menerapkan ambang batas berdasarkan pengetahuan dari para pakar di bidangnya.
Topologi z/OS (FICON dan LPAR) rumit dan sulit divisualisasikan. Metode tampilan tradisional melibatkan pencetakan manual. Penampil topologi interaktif LPAR dan FICON di IntelliMagic Vision memungkinkan analis untuk berinteraksi, fokus, dan membandingkan interval waktu guna mendeteksi kesalahan dan perubahan yang merugikan.
Analisis mendalam yang kontekstual memungkinkan analis untuk mengidentifikasi jalur analisis alternatif berdasarkan data yang ditampilkan, sehingga mereka dapat menyelidiki setiap hipotesis dengan cepat dan menghindari waktu yang terbuang pada jalur “buntu”. Kemampuan untuk berfokus pada subset data tertentu sangat penting ketika mengelola volume besar data SMF.
Ketimbang menggunakan program pengodean atau alat rumit yang dibatasi teknologi untuk mengakses berbagai jenis data SMF, antarmuka pengguna bersama yang intuitif menghilangkan proses penggalian data dan staf dapat berfokus pada analisis yang bernilai tinggi. Antarmuka tunggal yang digunakan di seluruh platform ini meningkatkan pembelajaran, kolaborasi, dan efisiensi dalam analitik data.
Kemampuan penyesuaian laporan yang canggih memungkinkan analisis cepat tanpa perlu pemrograman atau langkah-langkah yang rumit. Opsi penyesuaian yang intuitif mencakup pilihan jenis laporan, tingkat ringkasan, pemfilteran, dan perbandingan di antara interval.
Tampilan deteksi perubahan menyoroti perubahan signifikan dalam metrik utama, menunjukkan variasi lebih dari atau kurang dari 2 deviasi standar antara data hari ini dan data 30 hari sebelumnya. Dapatkan peringatan dini terhadap perubahan yang dapat memiliki dampak jangka panjang, seperti peningkatan penggunaan CPU dalam contoh ini.
Dasbor yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda mengumpulkan dan menampilkan tampilan real-time dari berbagai metrik yang Anda pilih. Ketika dibagikan, data ini mendorong kolaborasi dan menyediakan satu sumber kebenaran yang dapat diandalkan oleh seluruh organisasi. Perluas setiap laporan dan manfaatkan kemampuan analisis mendalam untuk melakukan analisis lebih jauh pada metrik yang menarik perhatian Anda.
Keuntungan mengadopsi model cloud meliputi implementasi cepat (tanpa penundaan untuk instalasi dan konfigurasi lokal), pengaturan yang mudah (hanya perlu mengirimkan data SMF), pengurangan kebutuhan sumber daya internal, serta akses ke layanan konsultasi IntelliMagic untuk mendukung keterampilan tim internal.
Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap mendukung Anda.