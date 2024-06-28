IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja mengelola dan mengoptimalkan lingkungan pita Virtual z/OS dengan lebih efektif dan efisien. Cegah risiko, hemat waktu, dan konfigurasikan lingkungan Anda secara optimal.
Dapatkan akses ke health insights bawaan yang menganalisis ratusan metrik penting untuk mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda secara proaktif. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh antarmuka GUI yang intuitif dan tangguh, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan penelusuran mendalam yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analitis.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mendukung penggunaan pita fisik dan virtual z/OS dari berbagai vendor.
Semua katalog perangkat lunak manajemen pita utama didukung, termasuk CA1, RMM, TLMS, Control-T, dan Zara.
Statistik pustaka Virtual Tape didukung untuk semua model IBM TS7700 yang menggunakan catatan aktivitas BVIR, serta untuk Oracle StorageTek Virtual Tape. Untuk mainframe EMC DLm dan IBM VTF, dukungan untuk data SMF asli tersedia.
Bandwidth cache pada TS7700 merupakan salah satu kunci terpenting untuk kinerja. Jika bandwidth cache habis, hal ini dapat memperlambat waktu proses pekerjaan dan memengaruhi RPO di lokasi pemulihan bencana. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memberikan insight tentang aktivitas yang menghabiskan sumber daya dari waktu ke waktu.
Banyak pelanggan memiliki pusat data ketiga di lokasi terpencil saat ini. Demi alasan kinerja, data di lokasi ini biasanya tidak direplikasi secara sinkron. Oleh karena itu, penting untuk memahami berapa banyak data yang belum direplikasi pada waktu tertentu, seperti dalam contoh ini.
Pertanyaan kedua yang sering dikhawatirkan pelanggan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk replikasi data, baik dalam hitungan menit atau jam, sejak data dibuat. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS juga menjawab pertanyaan ini. Waktu tunggu hingga salinan diproses terlalu lama. Ini memicu peringatan pengecualian untuk penyelidikan.
Lisensi IBM TS7700 untuk pengaktifan cache meningkatkan throughput host dan memperpanjang antrean pramigrasi. Untuk memahami apakah batasan ini tercapai, berbagai metrik perlu dipantau. Contoh ini menunjukkan tumpukan migrasi yang menggambarkan jumlah data yang menunggu dalam antrean pramigrasi dan berpotensi memicu pembatasan.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menyediakan kemampuan yang dapat disesuaikan untuk melihat aplikasi yang paling umum secara langsung tanpa konfigurasi tambahan. Informasi pita virtual menyediakan informasi dari tampilan perangkat keras. Tampilan host menampilkan jumlah pemasangan, throughput baca dan tulis, tingkat kompresi, serta informasi lainnya.
Keuntungan mengadopsi model cloud meliputi implementasi yang cepat (tanpa penundaan untuk instalasi dan konfigurasi lokal), pengaturan yang sederhana (hanya perlu mengirimkan data SMF), pengurangan kebutuhan sumber daya internal, serta akses ke layanan konsultasi IntelliMagic untuk mendukung keterampilan tim lokal.
