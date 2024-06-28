Kelola kinerja Pita Virtual z/OS dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Pantau kinerja dan ketersediaan Pita Virtual dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografis yang menunjukkan hubungan antara tumpukan data replikasi, data cache, dan rata-rata usia antrean yang tertunda.

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja mengelola dan mengoptimalkan lingkungan pita Virtual z/OS dengan lebih efektif dan efisien. Cegah risiko, hemat waktu, dan konfigurasikan lingkungan Anda secara optimal.

 
Manfaat
Analisis dan cegah risiko secara proaktif

Dapatkan akses ke health insights bawaan yang menganalisis ratusan metrik penting untuk mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda secara proaktif. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Hemat waktu dan selesaikan masalah dengan cepat

Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh antarmuka GUI yang intuitif dan tangguh, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan penelusuran mendalam yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Mempercepat pembelajaran dan meningkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analitis.

Hal yang disertakan

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mendukung penggunaan pita fisik dan virtual z/OS dari berbagai vendor.

  • IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • Mainframe IBM VTF
  • Solusi Pita Fisik Oracle StorageTek
  • Solusi Pita Virtual Mainframe Luminex

Semua katalog perangkat lunak manajemen pita utama didukung, termasuk CA1, RMM, TLMS, Control-T, dan Zara.

Statistik pustaka Virtual Tape didukung untuk semua model IBM TS7700 yang menggunakan catatan aktivitas BVIR, serta untuk Oracle StorageTek Virtual Tape. Untuk mainframe EMC DLm dan IBM VTF, dukungan untuk data SMF asli tersedia.

Pantau semua aliran cache di kluster TS7700 Pemantauan tujuan titik pemulihan – tumpukan replikasi Pemantauan RPO – rata-rata usia antrean tertunda Mengontrol batas-batas Tampilan host penggunaan pita AIOps melalui pengiriman cloud
Sumber daya IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memanfaatkan pengetahuan pakar tentang z/OS untuk menghasilkan ratusan insight secara otomatis, yang meningkatkan visibilitas terhadap operasi infrastruktur z/OS secara signifikan.
Jembatan Pita Virtual z/OS dari aktivitas fisik ke aktivitas logis
Lihat bagaimana karakter masalah ditandai untuk TS7700 (penggunaan CPU) dan tautannya, lalu temukan aktivitas host yang ada saat insiden terburuk terjadi.
Dampak Ekonomi Total dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting melakukan studi Total Economic Impact (TEI) yang menjelaskan manfaat IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bagi organisasi, seperti pengurangan risiko, penghematan biaya perangkat keras, peningkatan produktivitas, dan manajemen kinerja yang lebih efisien.
Analisis kinerja TS7700
Pelajari cara membandingkan tampilan perangkat keras secara otomatis (data melalui BVIR) dengan metrik beban kerja untuk mendapatkan insight tentang bagaimana perangkat keras yang terhubung menangani pekerjaan dan replikasi di antara perangkat.
Cara memanfaatkan solusi Pita Virtual TS7700 IBM secara maksimal
Tonton webinar ini jika Anda pernah mengalami masalah kinerja atau ingin memastikan bahwa lingkungan TS7700 Anda dioptimalkan sesuai dengan praktik terbaik.
z/OS Infrastruktur Pita Virtual Availability Monitoring
Temukan praktik terbaik untuk infrastruktur Pita Virtual z/OS dalam webinar ini. Pelajari cara mengidentifikasi risiko secara otomatis, mempercepat penyelesaian masalah, dan menerapkan teknik pengoptimalan melalui demonstrasi.
Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap membantu Anda.

