TCP/IP adalah inti komunikasi untuk mainframe z/OS, baik untuk lalu lintas masuk dan keluar dari mainframe, maupun komunikasi internal antara gambar z/OS dan kompleks prosesor. Kelola risiko dan kegagalan keamanan secara proaktif sebelum memengaruhi pengguna.
Gunakan insight dan analisis canggih berbasis AI untuk mendeteksi dan mengurangi risiko keamanan pada enkripsi lalu lintas IP z/OS yang belum terdeteksi secara proaktif.
Gunakan ribuan laporan siap pakai yang dipadukan dengan GUI yang intuitif dan tangguh, fitur perbandingan serta pengeditan real-time, dan kemampuan analisis mendalam yang kontekstual, untuk memaksimalkan waktu yang dihabiskan dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memperluas analisis dengan mengonversi lebih dari 600 kode mentah dari catatan zERT menjadi teks yang mudah dipahami, mencakup rangkaian sandi, algoritme enkripsi, dan jenis autentikasi pesan.
Dapatkan insight tentang antarmuka fisik, termasuk saluran OSA dan HiperSocket yang digunakan untuk komunikasi di antara LPAR. Meskipun peningkatan penggunaan dalam contoh ini tidak berdampak pada ketersediaan (hijau), perubahan yang teramati mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut karena bisa terkait dengan peningkatan yang tidak diperlukan di bagian lain dari infrastruktur.
ACK duplikat dapat menunjukkan peluang perbaikan konfigurasi pusat data atau jaringan eksternal. Salah satu dari banyak metrik yang dinilai dan dilacak secara otomatis untuk memberikan insight cepat tentang kesehatan jaringan mainframe.
Metrik yang tampaknya tidak terkait dapat dikumpulkan dan disajikan dalam satu tampilan untuk kinerja, jaringan, penyimpanan, MQ, CICS, dan Db2, sehingga memfasilitasi kolaborasi. Contoh ini menggabungkan penggunaan ruang alamat tipe 30, kecepatan lalu lintas TCP/IP, dan lalu lintas berdasarkan jenis enkripsi. Visibilitas tentang alamat IP klien dan server juga tersedia.
Tampilan tingkat atas (berdasarkan sysplex atau kelas lalu lintas) memberikan visibilitas langsung tentang volume lalu lintas jaringan yang menggunakan setiap protokol, serta mengidentifikasi lalu lintas yang tidak dilindungi oleh enkripsi. Anda dapat menganalisis berbagai kriteria untuk memperdalam analisis dan menentukan sumber atau target lalu lintas.
Navigasi dengan mudah ke subset lalu lintas jaringan pilihan Anda (misalnya, berdasarkan kelas lalu lintas atau alamat IP), dan dapatkan visibilitas mendalam tentang data yang terkait dengan protokol yang dipilih. Contoh ini mencakup algoritme enkripsi yang digunakan, panjang kunci kriptografi, serta atribut lainnya dari perlindungan enkripsi.
Karena kebutuhan CPU untuk enkripsi bisa signifikan dan sangat bervariasi di antara jenis enkripsi, visibilitas terhadap penggunaan CPU menjadi sangat penting. Analisis sebelum dan sesudah perubahan implementasi memungkinkan korelasi antara enkripsi dan biaya bisnis, terutama dalam hal penggunaan CPU.
Berbeda dengan pendekatan yang membutuhkan keterampilan pengkodean program atau penggunaan alat rumit yang dibatasi teknologi untuk mengakses berbagai jenis data SMF, antarmuka pengguna yang intuitif ini menyederhanakan proses pengambilan data, sehingga staf dapat lebih berfokus pada analisis yang bernilai tinggi. Hal ini juga mempercepat pembelajaran, mendorong kolaborasi, dan meningkatkan efektivitas analitik.
Analisis mendalam yang kontekstual membantu Anda menemukan jalur analitis alternatif berdasarkan data yang tersedia dan menyelidiki setiap hipotesis hanya dengan beberapa klik, sehingga mengurangi waktu terbuang untuk menjelajahi jalur "buntu". Kemampuan untuk memfokuskan analisis pada subset data yang diinginkan sangat penting ketika menangani volume data SMF yang besar.
Kemampuan penelusuran yang sangat fleksibel dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan data dilihat pada tingkat prosesor, sistem, kartu, ruang alamat, hingga aktivitas migrasi spesifik. Filter kondisional bawaan dapat disesuaikan untuk serangkaian laporan di dasbor yang terfokus.
Keuntungan mengadopsi model cloud mencakup implementasi yang cepat (tanpa perlu instalasi dan konfigurasi lokal), pengaturan yang sederhana (hanya dengan mengirimkan data SMF), pengurangan kebutuhan sumber daya internal, serta akses ke layanan konsultasi IntelliMagic untuk mendukung keahlian tim lokal.
