Kelola Jaringan TCP/IP dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Pantau teknologi kesiapan enkripsi dan pola lalu lintas IBM z/OS menggunakan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografis yang menunjukkan hubungan antara penggunaan mikroprosesor, kesalahan TCP, dan koneksi jaringan

TCP/IP adalah inti komunikasi untuk mainframe z/OS, baik untuk lalu lintas masuk dan keluar dari mainframe, maupun komunikasi internal antara gambar z/OS dan kompleks prosesor. Kelola risiko dan kegagalan keamanan secara proaktif sebelum memengaruhi pengguna.

 
Manfaat
Mengurangi risiko keamanan secara proaktif

Gunakan insight dan analisis canggih berbasis AI untuk mendeteksi dan mengurangi risiko keamanan pada enkripsi lalu lintas IP z/OS yang belum terdeteksi secara proaktif.
Meningkatkan konfigurasi dan kesehatan jaringan

Gunakan ribuan laporan siap pakai yang dipadukan dengan GUI yang intuitif dan tangguh, fitur perbandingan serta pengeditan real-time, dan kemampuan analisis mendalam yang kontekstual, untuk memaksimalkan waktu yang dihabiskan dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Mempercepat pembelajaran dan meningkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.

Hal yang disertakan

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memperluas analisis dengan mengonversi lebih dari 600 kode mentah dari catatan zERT menjadi teks yang mudah dipahami, mencakup rangkaian sandi, algoritme enkripsi, dan jenis autentikasi pesan.

Pantau saluran OSA dan HiperSockets Meningkatkan konfigurasi dan kesehatan jaringan Pemberdayaan DevOps Mudah mengidentifikasi lalu lintas yang tidak dilindungi (secara kriptografis) Kategorikan “kelas lalu lintas” berdasarkan rentang alamat IP

  

Rata-rata penggunaan inti CP untuk fungsi kripto Visibilitas intuitif tentang data SMF Analisis mendalam yang kontekstual Analisis akar masalah yang dipercepat AIOps melalui pengiriman cloud
Sumber daya IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memanfaatkan pengetahuan pakar tentang z/OS untuk menghasilkan ratusan insight secara otomatis, yang meningkatkan visibilitas terhadap operasi infrastruktur z/OS secara signifikan.
Cara menggunakan zERT IBM untuk mengidentifikasi koneksi yang tidak terenkripsi
Buka insight keamanan jaringan dengan data zERT di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. Identifikasi lalu lintas yang tidak terenkripsi dan nilai tingkat enkripsi dengan mudah.
Dampak Ekonomi Total dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting melakukan studi Total Economic Impact (TEI) yang menjelaskan manfaat IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bagi organisasi, seperti pengurangan risiko, penghematan biaya perangkat keras, peningkatan produktivitas, dan manajemen kinerja yang lebih efisien.
zERT: Terobosan dalam visibilitas untuk mengelola lalu lintas jaringan
Dapatkan pemahaman mendalam tentang zERT dan cara meningkatkan manfaat dari data ini.
Nilai dan visibilitas data enkripsi jaringan zERT
Tonton sesi ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang nilai yang ditawarkan oleh data zERT terbaru, serta cara memberikan visibilitas yang diperlukan oleh tim keamanan Anda untuk memaksimalkan manfaat dari data tersebut.
Menggunakan zERT dan data SMF lainnya untuk mengelola dan mengoptimalkan enkripsi jaringan
Temukan Teknologi Kesiapan Enkripsi z/OS (zERT) di webinar ini. Pelajari cara meningkatkan keamanan jaringan dengan menyediakan visibilitas terhadap status enkripsi, mendukung kepatuhan, dan mengoptimalkan penggunaan CPU.
