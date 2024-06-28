Dapatkan insight tentang antarmuka fisik, termasuk saluran OSA dan HiperSocket yang digunakan untuk komunikasi di antara LPAR. Meskipun peningkatan penggunaan dalam contoh ini tidak berdampak pada ketersediaan (hijau), perubahan yang teramati mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut karena bisa terkait dengan peningkatan yang tidak diperlukan di bagian lain dari infrastruktur.