IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Analisis kinerja z/OS yang komprehensif untuk mengoptimalkan biaya dan mendeteksi masalah secara proaktif

Kecerdasan canggih

IntelliMagic Vision for z/OS adalah perangkat lunak analisis kinerja canggih untuk IBM Z. Perangkat lunak ini menyediakan analisis data yang fleksibel melalui visualisasi kustom no-code yang memungkinkan analis mengidentifikasi risiko dan melakukan tuning pada beban kerja. Perangkat lunak ini memodernisasi analisis kinerja mainframe dengan kecerdasan canggih.

Kontrol lingkungan mainframe Anda

Analis dapat memantau seluruh lingkungan mainframe mereka dengan insight interaktif dan laporan yang dapat disesuaikan guna mencegah risiko ketersediaan.
Meningkatkan kemampuan staf 

Meningkatkan kemampuan staf baru dan yang sudah ada dengan menyediakan akses mudah ke analisis dan penyelesaian masalah.
Orientasi staf

Percepat pembelajaran untuk staf baru melalui navigasi yang mudah dipahami dan hubungan infrastruktur.
Pengiriman SaaS

Antarmuka yang intuitif dan interaktif, dilengkapi dengan ambang batas praktik terbaik dan rekomendasi otomatis, mempercepat proses pelatihan karyawan baru serta memudahkan pelatihan lintas platform.

Fitur

Deteksi risiko dengan IntelliMagic Vision Health Insights

Cegah potensi risiko pada ketersediaan infrastruktur dan aplikasi dengan kecerdasan buatan bawaan yang mudah dipahami. AI ini secara otomatis mengevaluasi dan memberi peringkat lebih dari 700 metrik utama z/OS, menggunakan ambang batas yang kontekstual dan didukung oleh pengetahuan pakar yang terintegrasi.
Tampilan Deteksi Perubahan IntelliMagic Vision

Deteksi anomali z/OS yang otomatis dan fleksibel menggunakan analisis statistik untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam metrik utama mempercepat penyelesaian masalah dengan cepat menyoroti perubahan di area yang memerlukan perhatian. Solusi ini juga membantu Anda mengantisipasi perubahan yang dapat berdampak negatif.
GUI modern dan interaktif

Dapatkan visibilitas yang intuitif dan relevan atas data pengukuran z/OS di seluruh infrastruktur z/OS dengan tampilan aplikasi yang terpisah dari sumber daya z/OS yang digunakan bersama. Tidak seperti pendekatan saat ini yang memerlukan laporan khusus atau penggunaan berbagai alat terpisah untuk setiap area infrastruktur, antarmuka tunggal IntelliMagic Vision yang digunakan di seluruh platform z/OS mempercepat pembelajaran, mendorong kolaborasi, dan meningkatkan efektivitas analisis.
Laporan yang dapat disesuaikan secara dinamis

Kemampuan kustomisasi tingkat lanjut dengan klik memungkinkan analisis ad hoc tanpa perlu pemrograman atau langkah yang rumit, serta memudahkan visualisasi data sesuai dengan kebutuhan saat itu.
Perincian kontekstual

Perincian yang fleksibel dan kontekstual memudahkan analis untuk menemukan jalur analisis alternatif yang paling relevan berdasarkan data yang sedang ditampilkan, memungkinkan setiap hipotesis diuji hanya dengan beberapa klik. Hal ini mempercepat penyelesaian masalah dengan menghilangkan jalan buntu. Saat menangani volume data yang besar, kemampuan untuk menyaring dan fokus pada subset data yang relevan menjadi sangat penting.
Studi kasus Colruyt Group memilih analisis mainframe interaktif Lihat cara IntelliMagic Vision for z/OS memberdayakan teknisi sistem Colruyt Group dengan alat pelaporan dan analisis unik yang canggih. Baca studi kasus Baca studi kasus
Seorang pria melakukan pemeliharaan di lokasi industri
Layanan

Tim Technology Expert Labs kami menawarkan pendekatan yang telah terbukti untuk menerapkan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, membantu Anda mencegah gangguan, mengurangi biaya, dan memastikan ketersediaan untuk beban kerja penting.

Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap membantu Anda.

