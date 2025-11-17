Analisis kinerja z/OS yang komprehensif untuk mengoptimalkan biaya dan mendeteksi masalah secara proaktif
IntelliMagic Vision for z/OS adalah perangkat lunak analisis kinerja canggih untuk IBM Z. Perangkat lunak ini menyediakan analisis data yang fleksibel melalui visualisasi kustom no-code yang memungkinkan analis mengidentifikasi risiko dan melakukan tuning pada beban kerja. Perangkat lunak ini memodernisasi analisis kinerja mainframe dengan kecerdasan canggih.
Analis dapat memantau seluruh lingkungan mainframe mereka dengan insight interaktif dan laporan yang dapat disesuaikan guna mencegah risiko ketersediaan.
Meningkatkan kemampuan staf baru dan yang sudah ada dengan menyediakan akses mudah ke analisis dan penyelesaian masalah.
Percepat pembelajaran untuk staf baru melalui navigasi yang mudah dipahami dan hubungan infrastruktur.
Antarmuka yang intuitif dan interaktif, dilengkapi dengan ambang batas praktik terbaik dan rekomendasi otomatis, mempercepat proses pelatihan karyawan baru serta memudahkan pelatihan lintas platform.
Tim Technology Expert Labs kami menawarkan pendekatan yang telah terbukti untuk menerapkan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, membantu Anda mencegah gangguan, mengurangi biaya, dan memastikan ketersediaan untuk beban kerja penting.