IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Perincian yang fleksibel dan kontekstual memudahkan analis untuk menemukan jalur analisis alternatif yang paling relevan berdasarkan data yang sedang ditampilkan, memungkinkan setiap hipotesis diuji hanya dengan beberapa klik. Hal ini mempercepat penyelesaian masalah dengan menghilangkan jalan buntu. Saat menangani volume data yang besar, kemampuan untuk menyaring dan fokus pada subset data yang relevan menjadi sangat penting.