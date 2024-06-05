Kelola Disk z/OS dan kinerja replikasi dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Pantau kinerja disk dan replikasi dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografis yang menggambarkan hubungan antara berbagai bentuk data

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja mengelola dan mengoptimalkan lingkungan disk dan replikasi z/OS dengan lebih efektif dan efisien.

 
Manfaat
Lakukan analisis dan cegah risiko secara proaktif

Gunakan insight kesehatan bawaan yang menilai ratusan metrik penting untuk secara proaktif mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan yang signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Hemat waktu dan selesaikan masalah dengan cepat

Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh GUI yang intuitif dan andal, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan perincian yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Percepat pembelajaran dan tingkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan perincian. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.

Hal yang disertakan

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS secara berkelanjutan memantau dan menilai kesehatan disk serta sistem replikasi Anda. Dengan demikian, jika terjadi penurunan bertahap pada sistem Anda atau perubahan mendadak akibat kegagalan perangkat keras, perubahan penggunaan sumber daya, atau pola beban kerja, Anda akan langsung mengetahuinya. 

Insight kesehatan Tampilan topologi interaktif Insight yang lebih dalam Perbandingan dan deteksi pengecualian

 

Menguraikan volume, kumpulan data, atau ruang alamat tertentu secara mendetail Melacak metrik untuk replikasi sinkron dan asinkron Analisis tren untuk pengukuran I/O utama Anda AIOps melalui pengiriman cloud
Sumber daya Total Economic Impact dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting melakukan studi Total Economic Impact (TEI) yang menguraikan manfaat IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bagi organisasi, termasuk pengurangan risiko, manfaat bagi perangkat keras, peningkatan produktivitas dan penghematan biaya, serta manajemen kinerja yang lebih efisien.
Pemecahan masalah lonjakan RPO Global Mirror
Pelajari bagaimana IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS dapat memberikan visibilitas menyeluruh atas status replikasi Global Mirror dalam lingkungan parallel sysplex yang tersebar secara global.
Bagaimana cara mengetahui bahwa drive back-end saya kelebihan beban?
Studi kasus ini menunjukkan bagaimana IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS dapat digunakan untuk dengan mudah mengidentifikasi akar masalah kinerja z/OS yang disebabkan oleh kelebihan beban pada drive back-end.
Waktu koneksi tinggi untuk disk z/OS
Pelajari bagaimana IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS membantu mengatasi masalah kinerja yang disebabkan oleh perubahan perangkat lunak. Produk ini secara efisien mengidentifikasi dan memperbaiki peningkatan waktu koneksi yang tiba-tiba, yang disebabkan oleh kueri SQL baru.
Pusat data All-Flash – mengapa respons I/O saya tidak dua kali lebih cepat?
Temukan teknologi flash di TI. Meskipun diharapkan meningkatkan kecepatan, banyak pusat data tidak mengalami perubahan signifikan dalam waktu respons. Pelajari potensi dampaknya terhadap kinerja pusat data Anda.
Kinerja pembacaan zHyperLink dan pelajaran yang didapat
Simak Joe Hyde saat ia membagikan data produksi terbaru dari Db2, yang menyoroti kecepatan I/O baca zHyperLink serta pelajaran penting yang didapat.
Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap membantu Anda.

 Pesan demo langsung Daftar untuk menerima buletin
Cara penelusuran lainnya Dokumentasi Dukungan Pusat demo Portofolio produk IBM Z AIOps