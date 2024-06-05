IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja mengelola dan mengoptimalkan lingkungan disk dan replikasi z/OS dengan lebih efektif dan efisien.
Gunakan insight kesehatan bawaan yang menilai ratusan metrik penting untuk secara proaktif mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan yang signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh GUI yang intuitif dan andal, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan perincian yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan perincian. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS secara berkelanjutan memantau dan menilai kesehatan disk serta sistem replikasi Anda. Dengan demikian, jika terjadi penurunan bertahap pada sistem Anda atau perubahan mendadak akibat kegagalan perangkat keras, perubahan penggunaan sumber daya, atau pola beban kerja, Anda akan langsung mengetahuinya.
Insight kesehatan dan laporan pengecualian akan memberi tahu Anda saat sistem penyimpanan memerlukan perhatian. Metrik dievaluasi secara otomatis pada setiap interval waktu, dan akan disorot jika berada di luar batas yang dapat diterima. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS juga memberikan rekomendasi tindakan yang perlu diambil berdasarkan peringatan yang terdeteksi.
Penampil topologi interaktif memungkinkan analis berinteraksi, menganalisis, dan membandingkan interval waktu untuk topologi Sysplex, FICON, LPAR, dan subsistemnya, yang penting untuk mengidentifikasi kesalahan dan perubahan yang dapat memengaruhi biaya.
Dari laporan pengecualian, Anda dapat dengan mudah menguraikan dan melihat grafik waktu yang terperinci untuk metrik yang ditandai. Setelah itu, Anda dapat mempersempit jangka waktu ketika perilaku tersebut terjadi dan mengaitkannya dengan dampak yang muncul pada aplikasi.
Bagan perbandingan membantu menentukan kapan perilaku tertentu dimulai dan apakah itu merupakan anomali yang terjadi satu kali saja atau bagian dari tren yang berkelanjutan.
Dari bagan waktu, tersedia berbagai perincian yang memungkinkan Anda melihat metrik dengan perincian yang lebih mendetail. Untuk analisis yang lebih jauh, tersedia lebih banyak uraian. Data yang ditampilkan didasarkan pada data interval dari catatan RMF/SMF yang diperbarui hampir real-time, bukan laporan statis.
Kebutuhan akan ketersediaan yang berkelanjutan menjadikan replikasi sebagai elemen penting dalam penyimpanan disk. Pemantauan kesehatan replikasi data sangat penting untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan persyaratan regulasi. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memantau metrik utama untuk replikasi data sinkron dan asinkron.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menyediakan berbagai bagan tren yang membantu Anda memantau arah perkembangan operasi Anda. Contoh ini menunjukkan sedikit peningkatan kecepatan I/O dan penurunan waktu respons, yang dapat membantu menentukan apakah peningkatan perangkat keras penyimpanan diperlukan segera atau bisa ditunda.
Keuntungan mengadopsi model cloud meliputi implementasi yang cepat (tanpa penundaan untuk instalasi dan konfigurasi lokal), pengaturan yang mudah (hanya untuk mengirimkan data SMF), pengurangan kebutuhan sumber daya karyawan, serta akses ke layanan konsultasi IntelliMagic untuk mendukung pengembangan keterampilan tim internal.
Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap membantu Anda.