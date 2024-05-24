IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja untuk mengelola dan mengoptimalkan wilayah serta transaksi z/OS CICS secara lebih efektif dan efisien, sekaligus secara proaktif menilai kesehatan wilayah CICS.
Gunakan insight kesehatan bawaan yang menilai ratusan metrik penting untuk secara proaktif mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan yang signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh GUI yang intuitif dan andal, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan perincian yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan perincian. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.
Data transaksi SMF CICS menyimpan banyak insight tentang kinerja, namun volumenya yang besar seringkali membuat analisis menjadi sulit jika menggunakan metode tradisional. Penilaian proaktif terhadap metrik statistik utama di seluruh area memungkinkan identifikasi dini potensi risiko terhadap ketersediaan sistem.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS menganalisis metrik utama CICS berdasarkan praktik terbaik untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi ketersediaan sistem, sehingga memudahkan investigasi lebih lanjut. Lihat penilaian yang dikelompokkan secara logis sesuai preferensi pengguna, dengan penanda warna merah, kuning, dan hijau. Perluas tampilan untuk menampilkan lebih banyak detail, dengan semua wilayah tercakup dalam kelompok atau bagan waktu berdasarkan metrik yang dipilih.
Banyak jenis data statistik CICS dapat dijelajahi secara lebih mendetail. Misalnya, nama file, nama antrean, kelas transaksi, dan mode TCB. Gambar ini menunjukkan penggunaan navigasi dinamis dan perincian yang kontekstual untuk mengidentifikasi area penyimpanan CICS yang mengalami kondisi Kekurangan Penyimpanan.
Analisis beban kerja CICS biasanya dimulai dengan tampilan daftar "Top n" transaksi yang paling banyak mengonsumsi CPU atau memiliki volume transaksi tertinggi. Selanjutnya, Anda dapat memeriksa profil waktu respons yang dibagi menjadi hampir 100 rentang waktu, yang awalnya dikelompokkan dalam kategori ringkasan tingkat tinggi. Anda juga dapat melihat penjelasan terperinci tentang kategori minat.
Setelah tampilan awal waktu respons mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi waktu respons, perincian lebih lanjut dapat membantu menemukan komponen spesifik yang memerlukan perhatian. Jika kategori utama waktu respons untuk suatu transaksi adalah "Total Waktu Tunggu I/O" (seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya), Anda dapat memeriksa sub-bagiannya dengan satu klik.
Kemampuan untuk membandingkan profil transaksi berdasarkan kategori waktu respons utama CICS dapat memberikan insight berharga. Contoh ini menunjukkan CPU per transaksi CICS pada rangkaian transaksi pertama. Filter global juga dapat ditentukan untuk lebih memfokuskan transaksi yang dipilih.
Membandingkan berbagai interval waktu sering kali bermanfaat untuk menganalisis dampak rilis aplikasi terhadap penggunaan CPU per transaksi. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan perbandingan cepat antara dua interval waktu untuk analisis berbagai produk.
Jika menyelidiki masalah waktu respons, Anda dapat memulai dari tampilan waktu respons. Untuk mengidentifikasi masalah lebih lanjut, Anda bisa memeriksa waktu transaksi yang dipilih di seluruh sistem atau area terkait. Gambar ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam komponen waktu transaksi antara dua set sistem.
Karena data akuntansi Db2 (SMF 101) mencatat ID transaksi CICS, produk ini dengan lancar menggabungkan metrik utama dari Db2 dengan data SMF CICS. Bagan ini menggabungkan metrik dari dua perspektif: baris pertama menampilkan data dari sisi CICS (berdasarkan ID transaksi), sedangkan baris terakhir menunjukkan data dari sisi Db2 (menggunakan ID korelasi dari data akuntansi).
Visibilitas terpadu pada berbagai jenis data z/OS mendukung CICS dan semua jenis analisis kinerja. Dalam skenario ini, data sistem sebelumnya menunjukkan bahwa sasaran WLM pada interval waktu tertentu tidak tercapai, dan menampilkan peningkatan volume transaksi jangka panjang.
Lebih dari 250 bidang bukan waktu dalam catatan CICS 110.1 memungkinkan analisis mendalam dan dikelompokkan ke dalam subkategori. Dasbor khusus pada gambar ini menampilkan beberapa contohnya, termasuk panggilan SQL Db2 per transaksi CICS, penulisan aliran log, pemuatan program, dan pengambilan file.
Keuntungan mengadopsi model cloud meliputi implementasi yang cepat (tanpa penundaan untuk instalasi dan konfigurasi lokal), pengaturan yang mudah (hanya untuk mengirimkan data SMF), pengurangan kebutuhan sumber daya karyawan, serta akses ke layanan konsultasi IntelliMagic untuk mendukung pengembangan keterampilan tim internal.
Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap membantu Anda.