Setelah tampilan awal waktu respons mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi waktu respons, perincian lebih lanjut dapat membantu menemukan komponen spesifik yang memerlukan perhatian. Jika kategori utama waktu respons untuk suatu transaksi adalah "Total Waktu Tunggu I/O" (seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya), Anda dapat memeriksa sub-bagiannya dengan satu klik.