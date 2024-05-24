Kelola kinerja CICS dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Pantau dan buat profil transaksi dan wilayah CICS dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografis yang menampilkan tiga tangkapan layar yang saling terkait, yang menunjukkan pemantauan dan pembuatan profil transaksi dan wilayah

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja untuk mengelola dan mengoptimalkan wilayah serta transaksi z/OS CICS secara lebih efektif dan efisien, sekaligus secara proaktif menilai kesehatan wilayah CICS.
Manfaat
Lakukan analisis dan cegah risiko secara proaktif

Gunakan insight kesehatan bawaan yang menilai ratusan metrik penting untuk secara proaktif mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan yang signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Hemat waktu dan selesaikan masalah dengan cepat

Manfaatkan ribuan laporan siap pakai yang didukung oleh GUI yang intuitif dan andal, dengan fitur perbandingan dan pengeditan secara real-time. Manfaatkan kemampuan perincian yang kontekstual untuk membantu menghemat waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Percepat pembelajaran dan tingkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan perincian. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.

Hal yang disertakan

Data transaksi SMF CICS menyimpan banyak insight tentang kinerja, namun volumenya yang besar seringkali membuat analisis menjadi sulit jika menggunakan metode tradisional. Penilaian proaktif terhadap metrik statistik utama di seluruh area memungkinkan identifikasi dini potensi risiko terhadap ketersediaan sistem.

Metrik penilaian wilayah CICS Menguraikan data statistik CICS Profil waktu respons transaksi Komponen waktu respons utama Profil waktu respons Bandingkan antar interval waktu

 

Tampilan waktu respons Mengintegrasikan data CICS dan Db2 Visibilitas di seluruh data CICS dan WLM Bidang data transaksi AIOps melalui pengiriman cloud
Sumber daya IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memanfaatkan keahlian mendalam tentang z/OS untuk secara otomatis menghasilkan ratusan insight, dan secara signifikan meningkatkan visibilitas atas operasi infrastruktur z/OS.
Dampak ekonomi total dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting melakukan studi Total Economic Impact (TEI) yang menguraikan manfaat IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bagi organisasi, termasuk pengurangan risiko, manfaat bagi perangkat keras, peningkatan produktivitas dan penghematan biaya, serta manajemen kinerja yang lebih efisien.
Transaksi CICS: Analisis waktu respons transaksi
Video ini menunjukkan bagaimana navigasi yang dinamis memungkinkan identifikasi cepat terhadap subset terbatas (dalam contoh ini, 4 dari 100) rentang waktu yang terkait dengan transaksi tertentu.
Statistik CICS: Menilai kesehatan penyimpanan CICS
Penilaian otomatis terhadap metrik penyimpanan statistik utama CICS memungkinkan analisis proaktif dan membantu mencegah pemadaman layanan dengan mengidentifikasi area yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Cara mengoptimalkan kesehatan dan kinerja statistik CICS Anda
Pelaporan CICS oleh IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memberikan insight tentang metrik kesehatan utama, yang dirangkum berdasarkan grup CICS, dan perincian masing-masing area CICS.
Pelajari dengan menjelajahi data transaksi dan statistik CICS
Pelajari cara mendeteksi risiko terkait ketersediaan dan kinerja CICS, menganalisis data transaksi, serta menjelajahi metrik CICS yang mendetail.
Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap membantu Anda.

 Pesan demo langsung Daftar untuk menerima buletin
Cara penelusuran lainnya Dokumentasi Dukungan Pusat demo Portofolio produk IBM Z AIOps