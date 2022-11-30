Penyimpanan tape digunakan untuk mencadangkan data apabila terjadi kegagalan sistem, serta untuk mengarsipkan data dalam penyimpanan jangka panjang.
Penyimpanan data jangka panjang ini mencakup pengarsipan data, peraturan, dan dokumen hukum yang semuanya sangat penting bagi bisnis. Tape membantu menurunkan dampak karbon, TCO, dan konsumsi energi dari penyimpanan data jangka panjang.
Temukan cara Tape menghadirkan sistem penyimpanan massal yang paling berkelanjutan, hemat biaya, dan dapat diskalakan.
Jajaran lengkap pustaka tape dan autoloader yang menampilkan kinerja dan kapasitas tinggi untuk lingkungan sistem entry, midrange, dan enterprise.
Teknologi tape untuk mengarsipkan data dingin dengan retensi jangka panjang memungkinkan untuk secara dramatis mengurangi biaya penyimpanan data yang terus bertambah.
Tape memberikan siklus hidup produk yang panjang dengan jejak karbon tertanam dan karbon operasional yang rendah
demi mendukung inisiatif keberlanjutan Anda.
Ketahanan data yang tak tertandingi, dengan kesenjangan fisik "offline-by-design" antara data arsip Anda dan dunia luar. Menawarkan enkripsi data saat tidak digunakan untuk memastikan privasi data dan mengurangi risiko kerusakan data karena virus atau sabotase.
Portofolio tape IBM, melindungi data dan memangkas biaya penyimpanan
Dapatkan penyimpanan yang sangat penting dengan integrasi cloud hybrid yang lancar dengan pemulihan bencana berbasis cloud untuk tape, enkripsi data di seluruh jaringan 8-cluster, dan jejak yang lebih kecil.
Pelajari cara menghadapi tantangan seperti volume data yang tinggi, pertumbuhan pusat data, dan meningkatnya biaya jejak penyimpanan.
Cara mudah untuk memanfaatkan kepadatan data yang tinggi, meningkatkan keamanan, dan infrastruktur penyimpanan data jangka panjang yang hemat biaya.
Media tape berkualitas unggul, dirancang untuk menyimpan data Anda dengan biaya serendah mungkin.
Solusi penyimpanan tape IBM LTO dirancang dengan inovasi perlindungan data dan penyimpanan selama lebih dari dua dekade, sehingga memberikan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa data Anda baik-baik saja, aman, dan terlindungi dari ancaman dunia maya.
Simpan dan lindungi data Anda dengan penyimpanan tape berkelanjutan, tahan serangan siber, dan berkepadatan ultra-tinggi. Menawarkan kapasitas maksimum 46,4 PB tanpa kompresi dengan LTO-10. Dengan jenis drive LTO FH. Jumlah maksimum drive 14.
Menawarkan kapasitas maksimum 695 PB dengan LTO-10 dan 877 dengan TS1170. Dengan jenis drive LTO dan/atau TS1100. Jumlah maksimum drive 128.
Menawarkan kapasitas maksimum 11,52 PB dengan LTO 9. Dengan jenis drive LTO FH dan HH. Jumlah maksimum drive adalah 48.
Menawarkan kapasitas maksimum 162 TB pada LTO-9. Dengan jenis drive LTO HH dan SAS. Jumlah maksimum drive 1.
IBM Stand Alone Drive adalah drive setengah ukuran dengan teknologi LTO Ultrium 9. Drive ini menyediakan hingga 45 TB per cartridge (dengan kompresi 2,5:1). Dirancang untuk membantu usaha kecil dan menengah menangani kebutuhan data yang terus meningkat dari contoh penggunaan tape modern seperti cloud, Internet of Things (IoT), dan arsip file aktif. Ini adalah pilihan yang sangat baik jika Anda memerlukan cadangan dan penyimpanan data arsip berbiaya rendah.
Cartridge data IBM LTO Ultrium menawarkan pelestarian data jangka panjang dan akses data yang cepat dan andal. Solusi ini meningkatkan kapasitas dan kinerja sekaligus meningkatkan akses data yang dapat mengurangi biaya lisensi dan dependensi.
BARU!
IBM Storage Deep Archive adalah solusi pengarsipan jangka panjang generasi berikutnya yang dioptimalkan untuk data yang Mendalam tetapi Dapat Diakses. Alat ini memberikan manfaat penyimpanan tape, dalam solusi yang mudah digunakan dan mudah diintegrasikan.
Arsitektur yang disederhanakan dengan penerapan cepat, meningkatkan kepadatan data, dan penghematan energi.
Penyimpanan yang aman dan tahan lama untuk pengarsipan data dan pencadangan online.
Solusi yang memungkinkan pelanggan untuk menginstal, mengonfigurasi, mengelola, dan melayani dengan protokol S3 Glacier.
Optimalkan biaya pengarsipan dengan perlindungan celah udara fisik dan sistem manajemen yang intuitif. Dapatkan akses grafis langsung ke data yang disimpan dalam tape drive dan perpustakaan IBM. IBM Storage Archive menjadikan penyimpanan tape semudah penyimpanan disk dengan mengintegrasikan standar format Linear Tape File System (LTFS) untuk membaca, menulis, dan bertukar metadata.
Portofolio IBM Tape menyediakan berbagai pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan klien. Mulai dari level entri drive tunggal hingga peningkatan infrastruktur. Berikut ini adalah ulasan sorotan dari opsi yang tersedia saat ini.
Produk
IBM Storage Archive
Kapasitas maksimum*
Maks #drive
Maks #kartrid
TS2290
18 TB
1
1
7226
18 TB
1
1
TS2900
162TB
1
9
TS4300
11.52PB
48
640
Diamondback
46,4 PB
14
1548 LTO
TS4500
695 PB LTO
877 PB** Perusahaan
128
23.170LTO
17.550 Perusahaan
Tape untuk Mainframe
TS7700 Tape Attach
100 PB Perusahaan**
16
5.000 Perusahaan
LTO*/TS1170
100 PB Perusahaan**
16
5.000 Perusahaan
* Kapasitas aktual akan bervariasi tergantung pada konfigurasi slot cadangan dan swap
** Kapasitas TS1170 dengan media JF
Temukan bagaimana penyimpanan tape yang dapat diskalakan, aman, dan hemat energi dapat bermanfaat bagi organisasi Anda.