Solusi penyimpanan tape

Penyimpanan tape yang tahan serangan siber, hemat energi, bercelah udara, dan mampu menyimpan dalam jangka panjang dengan biaya lebih rendah dibandingkan media lainnya
Baca laporan resmi tentang dataverse berkelanjutan
Penyimpanan tape digunakan untuk mencadangkan data apabila terjadi kegagalan sistem, serta untuk mengarsipkan data dalam penyimpanan jangka panjang.

Penyimpanan data jangka panjang ini mencakup pengarsipan data, peraturan, dan dokumen hukum yang semuanya sangat penting bagi bisnis. Tape membantu menurunkan dampak karbon, TCO, dan konsumsi energi dari penyimpanan data jangka panjang.
Manfaat
Fungsionalitas luas

Jajaran lengkap pustaka tape dan autoloader yang menampilkan kinerja dan kapasitas tinggi untuk lingkungan sistem entry, midrange, dan enterprise.
Penyimpanan bertingkat biaya terendah

Teknologi tape untuk mengarsipkan data dingin dengan retensi jangka panjang memungkinkan untuk secara dramatis mengurangi biaya penyimpanan data yang terus bertambah.
Teknologi berkelanjutan

Tape memberikan siklus hidup produk yang panjang dengan jejak karbon tertanam dan karbon operasional yang rendah
demi mendukung inisiatif keberlanjutan Anda.
Ketahanan Siber

Ketahanan data yang tak tertandingi, dengan kesenjangan fisik "offline-by-design" antara data arsip Anda dan dunia luar. Menawarkan enkripsi data saat tidak digunakan untuk memastikan privasi data dan mengurangi risiko kerusakan data karena virus atau sabotase.

Tape untuk Mainframe

Portofolio tape IBM, melindungi data dan memangkas biaya penyimpanan

TS7700 Virtual Tape IBM TS4500 dengan IBM Enterprise Tape Drive IBM Enterprise Tape Drive Media penyimpanan
Tape untuk Sistem Terbuka

Solusi penyimpanan tape IBM LTO dirancang dengan inovasi perlindungan data dan penyimpanan selama lebih dari dua dekade, sehingga memberikan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa data Anda baik-baik saja, aman, dan terlindungi dari ancaman dunia maya.

 Lihat IBM LTO Tape Drive
IBM Diamondback Tape Library

Simpan dan lindungi data Anda dengan penyimpanan tape berkelanjutan, tahan serangan siber, dan berkepadatan ultra-tinggi. Menawarkan kapasitas maksimum 46,4 PB tanpa kompresi dengan LTO-10. Dengan jenis drive LTO FH. Jumlah maksimum drive 14.
IBM TS4500 Tape Library

Menawarkan kapasitas maksimum 695 PB dengan LTO-10 dan 877 dengan TS1170. Dengan jenis drive LTO dan/atau TS1100. Jumlah maksimum drive 128.
IBM TS4300 Tape Library

Menawarkan kapasitas maksimum 11,52 PB dengan LTO 9. Dengan jenis drive LTO FH dan HH. Jumlah maksimum drive adalah 48.
IBM TS2900 Tape Autoloader

Menawarkan kapasitas maksimum 162 TB pada LTO-9. Dengan jenis drive LTO HH dan SAS. Jumlah maksimum drive 1.

IBM Stand Alone Drive

IBM Stand Alone Drive adalah drive setengah ukuran dengan teknologi LTO Ultrium 9. Drive ini menyediakan hingga 45 TB per cartridge (dengan kompresi 2,5:1). Dirancang untuk membantu usaha kecil dan menengah menangani kebutuhan data yang terus meningkat dari contoh penggunaan tape modern seperti cloud, Internet of Things (IoT), dan arsip file aktif. Ini adalah pilihan yang sangat baik jika Anda memerlukan cadangan dan penyimpanan data arsip berbiaya rendah.
IBM LTO Ultrium Tape Data Cartridges

Cartridge data IBM LTO Ultrium menawarkan pelestarian data jangka panjang dan akses data yang cepat dan andal. Solusi ini meningkatkan kapasitas dan kinerja sekaligus meningkatkan akses data yang dapat mengurangi biaya lisensi dan dependensi. 
IBM 7226 Multimedia Enclosure

Gunakan hingga empat perangkat penyimpanan dalam ruang 1U pada rak 19 inci. Tingkatkan kinerja dan kapasitas Linear Tape-Open (LTO) Ultrium setengah ukuran, DVD-RAM, atau disk drive lepas pasang.

IBM Storage Deep Archive

BARU!

IBM Storage Deep Archive adalah solusi pengarsipan jangka panjang generasi berikutnya yang dioptimalkan untuk data yang Mendalam tetapi Dapat Diakses. Alat ini memberikan manfaat penyimpanan tape, dalam solusi yang mudah digunakan dan mudah diintegrasikan.

Desain yang dibuat khusus dengan biaya rendah Penyimpanan arsip cloud on premises Antarmuka yang kompatibel dengan S3 Glacier
Perangkat Lunak Manajemen Tape
IBM Storage Archive

Optimalkan biaya pengarsipan dengan perlindungan celah udara fisik dan sistem manajemen yang intuitif. Dapatkan akses grafis langsung ke data yang disimpan dalam tape drive dan perpustakaan IBM. IBM Storage Archive menjadikan penyimpanan tape semudah penyimpanan disk dengan mengintegrasikan standar format Linear Tape File System (LTFS) untuk membaca, menulis, dan bertukar metadata.

 Jelajahi IBM Storage Archive
Portofolio tape

Portofolio IBM Tape menyediakan berbagai pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan klien. Mulai dari level entri drive tunggal hingga peningkatan infrastruktur. Berikut ini adalah ulasan sorotan dari opsi yang tersedia saat ini.

Produk

IBM Storage Archive

Kapasitas maksimum*

Maks #drive

Maks #kartrid

TS2290
Entri
Edisi Drive Tunggal

18 TB

1

1

7226
Entri
Edisi Drive Tunggal

18 TB

1

1

TS2900
Entri
Edisi Pustaka

162TB

1

9

TS4300
Kelas menengah Kapasitas skala
Edisi Pustaka Edisi perusahaan

11.52PB

48

640

Diamondback
Kapasitas skala
Edisi perusahaan

46,4 PB

14

1548 LTO

TS4500
Kapasitas skala
Edisi perusahaan

695 PB LTO

877 PB** Perusahaan

128

23.170LTO

17.550 Perusahaan

Tape untuk Mainframe

TS7700 Tape Attach

100 PB Perusahaan**

16

5.000 Perusahaan

LTO*/TS1170

100 PB Perusahaan**

16

5.000 Perusahaan

* Kapasitas aktual akan bervariasi tergantung pada konfigurasi slot cadangan dan swap

** Kapasitas TS1170 dengan media JF 
Dukungan dan layanan IBM Storage Expert Care for IBM TS7700
IBM Storage Expert Care menawarkan pendekatan layanan dan dukungan yang disederhanakan dan terstandardisasi bagi beberapa sistem IBM Storage khusus, yang membantu mengoptimalkan ketersediaan sistem dan memangkas biaya.
Layanan Siklus Hidup Teknologi untuk Penyimpanan IBM
IBM menyediakan dukungan dan layanan bagi berbagai produk dan solusi IBM Storage untuk membantu klien merencanakan, menggunakan, mendukung, mengoptimalkan, dan meremajakan solusi IBM Storage mereka.
IBM Storage Expert Care untuk IBM Diamondback
IBM Diamondback Expert Care menawarkan cara baru untuk melampirkan layanan dan dukungan pada solusi penyimpanan IBM melalui tingkatan layanan yang memungkinkan Anda memilih tingkat dukungan untuk sistem Anda.
Langkah selanjutnya

Temukan bagaimana penyimpanan tape yang dapat diskalakan, aman, dan hemat energi dapat bermanfaat bagi organisasi Anda.

 Panduan IBM Tape Library untuk Sistem Terbuka Redbook