Solusi penyimpanan tape

Tape drive half-high (HH) IBM

IBM Stand Alone Drive

IBM Stand Alone Drive adalah drive setengah ukuran dengan teknologi LTO Ultrium 9. Drive ini menyediakan hingga 45 TB per cartridge (dengan kompresi 2,5:1). Dirancang untuk membantu usaha kecil dan menengah menangani kebutuhan data yang terus meningkat dari contoh penggunaan tape modern seperti cloud, Internet of Things (IoT), dan arsip file aktif. Ini adalah pilihan yang sangat baik jika Anda memerlukan cadangan dan penyimpanan data arsip berbiaya rendah.