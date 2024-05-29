Kelola kinerja Db2 dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Cegah risiko ketersediaan dan optimalkan kinerja Db2
Infografis ini mengaitkan tiga tangkapan layar yang menunjukkan visibilitas ke metrik utama Db2, yang membantu Anda dalam mengelola kinerja secara lebih efektif

Kompleksitas data statistik dan akuntansi Db2 yang luas menyulitkan perolehan nilai maksimal dari berbagai metrik yang tersedia. Visibilitas yang jelas atas metrik Db2 melalui catatan SMF membantu Anda mencegah risiko ketersediaan serta mengelola dan mengoptimalkan kinerja dengan lebih efektif.

 
Manfaat
Lakukan analisis dan cegah risiko secara proaktif

Gunakan insight kesehatan bawaan yang menilai ratusan metrik penting untuk secara proaktif mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan yang signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Hemat waktu dan selesaikan masalah dengan cepat

Manfaatkan ribuan laporan siap pakai, ditambah dengan GUI yang intuitif dan andal, kemampuan perbandingan dan pengeditan real-time, serta perincian yang kontekstual, untuk mengoptimalkan waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Percepat pembelajaran dan tingkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan uraian terperinci. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.

Hal yang disertakan

Volume dan kompleksitas data Statistik Db2 (SMF 100) dan data Akuntansi Db2 (SMF 101) membuat analisisnya menjadi sulit. Akses yang mudah ke metrik utama Db2 melalui catatan SMF sangat penting untuk mencegah risiko ketersediaan secara proaktif serta mengelola dan mengoptimalkan kinerja dengan efektif.

Penilaian kesehatan di seluruh perusahaan Tampilan terfokus insight kesehatan Bagan waktu penilaian kesehatan Buffer pool dan metrik I/O Integrasi data statistik dan akuntansi

 

Statistik I/O Db2 berdasarkan buffer pool dan basis data Profil waktu berlalu Db2 Perincian ID transaksi CICS Integrasi data CICS dan Db2 SMF AIOps melalui pengiriman cloud
Sumber daya IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memanfaatkan keahlian mendalam tentang z/OS untuk secara otomatis menghasilkan ratusan insight, dan secara signifikan meningkatkan visibilitas atas operasi infrastruktur z/OS.
They’re not just for buffer pools – pembelajaran dari SMF
Temukan insight utama dalam data statistik Db2 yang tidak hanya dapat digunakan untuk penyetelan kumpulan buffer tetapi juga membantu dalam manajemen kinerja.
Total Economic Impact dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting melakukan studi Total Economic Impact (TEI) yang menguraikan manfaat IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bagi organisasi, termasuk pengurangan risiko, manfaat bagi perangkat keras, peningkatan produktivitas dan penghematan biaya, serta manajemen kinerja yang lebih efisien.
Bayangkan betapa banyak yang dapat Anda pelajari dengan menjelajahi data statistik Db2
Sesi ini menawarkan berbagai kemampuan yang perlu dipertimbangkan saat memodernisasi cara mengakses dan menganalisis data Db2 SMF, baik untuk mempercepat pembelajaran maupun meningkatkan nilai yang dihasilkan dari data tersebut.
Bayangkan betapa banyak yang dapat Anda pelajari dengan Jelajahi data akuntansi Db2
Webinar ini membahas insight dari data SMF Db2, termasuk profil kerja, visibilitas melalui ID korelasi, manajemen beban kerja menggunakan ID otorisasi, serta integrasi data Db2 dengan data lain, seperti transaksi CICS (SMF 110.1).
Menerapkan dupleks asinkron dalam pengalaman pengguna terkait struktur kunci Db2 produksi
Dalam webinar ini, Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang dampak kinerja penerapan dupleks asinkron pada struktur kunci Db2 dalam lingkungan berbagi data Db2 dengan volume tinggi.
Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin berdiskusi tentang manfaat produk dan layanan IBM, pakar kami siap membantu Anda.

