Qu’est-ce que le risque opérationnel ?

Les programmes de gestion des risques opérationnels peuvent être améliorés par l’utilisation d’un logiciel ORM, conçu pour aider les organisations à identifier, évaluer, atténuer et surveiller les risques opérationnels dans l’ensemble de leurs opérations métier, le tout dans un seul environnement.

Les programmes ORM fournissent des outils d’auto-évaluation pour la capture et la documentation de divers types de risques qui permettent également aux utilisateurs d’enregistrer les contrôles des risques. Au-delà de l’identification, les logiciels de gestion des risques offrent la possibilité d’évaluer les risques en utilisant diverses techniques d’analyse telles que les méthodologies de notation des risques et les matrices de risque.

Une fois les risques identifiés et évalués, les utilisateurs peuvent utiliser des outils pour les atténuer et les contrôler afin de réduire leur probabilité d’apparition et leur impact. Lorsque des pertes opérationnelles surviennent inévitablement, les processus de gestion des risques peuvent aider les responsables à suivre les incidents et à déterminer les responsabilités et les recours.

Ces logiciels peuvent également contribuer à la gestion de la conformité en offrant des outils permettant de suivre les lois, les réglementations et les normes, et en identifiant les domaines dans lesquels une entreprise pourrait présenter des lacunes en matière de conformité. Les logiciels de gestion des risques peuvent également s’intégrer à la gestion des risques d’entreprise (ERM) et à d’autres systèmes destinés au partage des données sur les risques et à la rationalisation de la collaboration entre les équipes transversales.