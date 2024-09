Que sont les tests d’intrusion réseau ?

Au cours de cette première phase, les pirates éthiques discutent avec les principales parties prenantes de l’objectif global du test et des vulnérabilités que l’organisation a déjà identifiées. Avant d’exécuter le test d’intrusion proprement dit, il faut passer par une évaluation des vulnérabilités.

Ensuite, les testeurs et les parties prenantes peuvent décider des tests à effectuer et des indicateurs de réussite qu’ils prévoient d’utiliser. Pour exécuter des attaques simulées, il existe de nombreux outils et méthodologies différents, notamment l’analyse des ports et la cartographie du réseau (nmap).

Il existe trois types de tests couramment utilisés. Selon l’organisation, ils peuvent être utilisés individuellement ou combinés.

Test de la boîte noire : un test de la « boîte noire » est effectué en se mettant dans la peau d’un pirate informatique de niveau moyen, avec peu ou pas de connaissances obtenues en interne sur le système réseau. Ce type de test est un test externe, car son objectif est d’exploiter les vulnérabilités extérieures du réseau.

Test en boîte grise : ce type de test de pénétration du réseau se focalise davantage sur les processus internes ; il est effectué en se mettant dans la peau d’un pirate qui dispose d’un accès au système interne, tout en incluant certaines spécificités d’un pirate externe. Le test en boîte grise propose d’incarner un acteur malveillant au sein d’une organisation, qui peut disposer de privilèges élevés et qu’il utilise de manière criminelle.

Test en boîte blanche : il s’agit du plus intrusif des trois types de tests de sécurité. Ce test propose d’incarner un spécialiste informatique ou une personne ayant accès au code source de l’organisation et à toutes les données possibles sur le système. Généralement effectué en dernier, ce test sert à évaluer l’intégrité d’une architecture informatique. Il permet de s’assurer que le système cible est inviolable face aux éventuels pirates informatiques et cyberattaques.