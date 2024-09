Alors que la gestion des actifs informatiques concerne la gestion des actifs informatiques tout au long de leur cycle de vie, la gestion des services informatiques (ITSM) porte sur la gestion et la fourniture de services informatiques.

La gestion des services informatiques est le processus de gestion des services et des abonnements informatiques d’une organisation. Elle comprend de nombreux composants, de la planification et de la mise en œuvre des services informatiques à la surveillance et à l’audit, pour des opérations fluides et efficaces. Les services informatiques comprennent le centre d’assistance et le service de maintenance (par exemple, en guidant un utilisateur dans la modification de son mot de passe ou les fonctionnalités en libre-service) et les procédures de gestion du changement, qui impliquent une gestion efficace des modifications apportées à l’infrastructure informatique.

L'objectif de la gestion des services informatiques est de fournir des services informatiques fiables et de haute qualité qui répondent aux besoins de l'entreprise et de ses utilisateurs finaux, y compris les clients, les employés et les partenaires commerciaux. L'ITSM vise à améliorer l'expérience des utilisateurs et la qualité des services.

La bibliothèque d'infrastructure informatique (ITIL) est considérée comme la meilleure approche pour assurer une gestion efficace de l'ITSM, car elle fournit les bonnes pratiques et le meilleur cadre. La version la plus récente d'ITIL, ITIL 4, comprend cinq volumes, à savoir la stratégie des services, la conception des services, la transition des services, l'exploitation des services et l'amélioration continue des services, qui détaillent 34 pratiques ITSM.

D’une certaine manière, l’ITSM englobe l’ITAM. La gestion des actifs et des configurations fait partie des nombreux processus ITSM, et une CMDB (base de données de gestion de la configuration), dédiée à ce processus, est un référentiel centralisé des actifs informatiques d’une organisation et des relations qui existent entre eux.