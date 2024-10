Malgré tous les coûts et les problèmes de qualité des données liés aux dark data, il existe des avantages. Comme le dit Splunk, « les dark data peuvent être l’une des plus grandes ressources inexploitées d’une organisation ».3

En adoptant une approche proactive de la gestion des dark data, les organisations peuvent les mettre en avant. Cela permet non seulement de réduire les responsabilités et les coûts, mais aussi de donner aux équipes les ressources dont elles ont besoin pour découvrir des informations à partir de données cachées.



Lorsqu’il s’agit de gérer les dark data et de les utiliser éventuellement pour prendre de meilleures décisions fondées sur les données, il existe plusieurs bonnes pratiques à suivre :



Éliminer les silos

Les dark data sont souvent dus à des silos au sein de l’organisation. Une équipe crée des données qui pourraient être utiles à une autre, mais cette autre équipe ne le sait pas. En brisant ces silos, vous mettez ces données à la disposition de l’équipe qui en a besoin. Il s’agit là de mettre la main sur un trésor immense.



Améliorer la gestion des données

Il est important de comprendre quelles données existent au sein de l’organisation. Cet effort commence par classer toutes les données afin d’obtenir une vue complète et précise. À partir de là, les équipes peuvent commencer à mieux organiser leurs données dans le but de permettre aux membres de l’équipe de trouver et d’utiliser plus facilement ce dont ils ont besoin.



Définir des politiques de gouvernance des données

L’introduction d’une politique de gouvernance des données peut contribuer à améliorer ce défi à long terme. Cette politique doit couvrir la manière dont toutes les données entrantes sont examinées et offrir des directives claires sur ce qui doit être conservé (et organisé pour maintenir une gestion claire des données), archivé ou détruit. Une partie importante de cette politique consiste à définir clairement quelles données doivent être détruites et à quel moment. Mettre en œuvre une gouvernance des données et réviser régulièrement les pratiques permet de réduire la quantité de dark data qui ne seront jamais exploitées.



Utiliser les outils de ML et d’IA pour analyser les données

Pour faciliter la découverte des dark data, le machine learning (ML) et l’intelligence artificielle (IA) peuvent faire le gros du travail de catégorisation des dark data en analysant les données susceptibles de contenir des informations précieuses. En outre, l’automatisation du ML peut contribuer à la conformité aux réglementations en matière de confidentialité des données en masquant automatiquement les informations sensibles des données stockées.