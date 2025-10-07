Qu’est-ce que la performance totale effective de l’équipement ?

Le TEEP tient compte des facteurs tels que la disponibilité, les performances et la qualité pour fournir une évaluation complète de l’efficacité actuelle de l’équipement. Par exemple, le TEEP est largement utilisé dans les opérations de fabrication pour mesurer et optimiser les performances des machines et celles des lignes de production. Il fournit des informations sur l’efficacité globale de l’équipement et identifie les domaines à améliorer.

Le TEEP est à rapprocher de l’efficacité globale des équipements (OEE), un indicateur qui sert généralement à mesurer l’efficacité et la performance des processus de fabrication ou de tout équipement individuel. L’OEE permet de savoir si les équipements sont bien utilisés et s’ils fonctionnent efficacement pour produire des biens ou fournir des services.

Le score OEE est calculé en multipliant disponibilité x performance x qualité¹.

Le TEEP est quant à lui calculé en multipliant quatre facteurs : disponibilité, performance, qualité et utilisation².

La principale différence entre ces mesures est que, tandis que l’OEE mesure le pourcentage du temps de production prévu qui est productif, le TEEP mesure le pourcentage de temps total qui est productif. Il fournit une vision globale de l’efficacité de l’ensemble du système. Si vous souhaitez connaître les performances potentielles maximales de votre ligne de production, y compris les temps d’arrêt planifiés pour la maintenance, les changements ou d’autres événements planifiés, le TEEP est l’indicateur de performance qu’il vous faut. Il peut en effet être utile à la planification de la capacité de production afin de déterminer les capacités de votre équipement ou de votre ligne de production.