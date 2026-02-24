Un fichier OpenAPI, également appelé document OpenAPI ou spécification OpenAPI, permet à un développeur de décrire une API. Cette spécification décrit également comment utiliser cette API, y compris les points de terminaison disponibles, les paramètres d’opération, les méthodes d’authentification et d’autres informations. Ces spécifications sont rédigées en YAML ou JSON, et le schéma JSON est utilisé pour décrire les formats de données dans une API.

OpenAPI sert à la fois de documentation et de contrat (dans l’esprit, il décrit ce que doit faire une API, mais n’est pas juridiquement contraignant) entre les consommateurs et les producteurs d’API. Elle sert essentiellement de « source unique de vérité » et fournit les instructions dans un format standardisé.

Cette standardisation simplifie l’utilisation et l’intégration des API. Elle permet aux humains comme aux ordinateurs de comprendre la fonction et la structure d’une API donnée sans avoir accès au code source ni devoir comprendre le fonctionnement interne de l’API. Elle permet également aux développeurs de travailler avec une API, quelle que soit la langue dans laquelle elle a été écrite.

OpenAPI automatise la documentation interactive et à jour, en éliminant certains travaux de documentation répétitifs et en veillant à ce que la documentation reste à jour. OpenAPI permet également la génération de code pour les SDK clients et la génération automatique d’autres codes types à partir de la spécification, réduisant ainsi les erreurs humaines et minimisant encore le workload des développeurs.

Les outils qui utilisent des spécifications OpenAPI, notamment SwaggerUI, peuvent restituer une spécification API dans une interface interactive. Cette interface permet non seulement de visualiser la spécification, mais aussi d’effectuer des appels API réels, directement à partir du navigateur ou du service web, à des fins de test et de validation.

En standardisant la description des API REST, OpenAPI aide à améliorer l’interopérabilité et les outils, et à soutenir les opérations tout au long du cycle de vie de l’API. Une spécification solide et bien maintenue peut être un outil fondamental pour mettre en œuvre une stratégie API complète, soutenant l’Intégration, la collaboration, la prévention des erreurs et la gestion des API.

La spécification complète est disponible sur GitHub.