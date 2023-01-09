Il y a vingt ans, le codage avait des frontières. Les restrictions de bande passante et la puissance de traitement limitée obligeaient les développeurs à toujours faire attention à la longueur et à la complexité de leur code. Mais au fur et à mesure que la technologie permettait davantage d’innovation, les programmeurs ont cessé d’être limités par la taille du code.

Par exemple, l’augmentation de la puissance informatique a permis de traiter plus rapidement des fichiers et des applications volumineux. Les bibliothèques open source et les cadres d’exigences ont permis aux ingénieurs logiciels de réutiliser des éléments de code dans leurs projets, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités. Résultat : des programmes avec plus de lignes de code, dont l’analyse nécessite plus de puissance de traitement. La conséquence imprévue a été une consommation d’énergie accrue et une hausse de la demande mondiale d’électricité.

Les entreprises qui cherchent à transformer leurs activités et à mettre en œuvre des pratiques plus durables creusent profondément dans les processus établis pour trouver de nouveaux gains d’efficacité. Il s’agit notamment d’évaluer les éléments constitutifs de leurs opérations, qu’il s’agisse de stocker des données de manière plus efficace ou d’examiner la manière dont le code est écrit.

Dans cet article, nous allons découvrir comment le codage vert aide les entreprises à trouver des moyens innovants de prioriser la durabilité et d’atteindre leurs objectifs de réduction d’énergie.