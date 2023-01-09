Pourquoi le codage vert est un puissant catalyseur pour les initiatives de durabilité ?

Homme d’affaires debout près de l’écran avec une présentation lors d’une réunion.

Auteur

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education

Comment les entreprises respectueuses de l’environnement peuvent utiliser le codage vert pour assurer leur succès à long terme.

Il y a vingt ans, le codage avait des frontières. Les restrictions de bande passante et la puissance de traitement limitée obligeaient les développeurs à toujours faire attention à la longueur et à la complexité de leur code. Mais au fur et à mesure que la technologie permettait davantage d’innovation, les programmeurs ont cessé d’être limités par la taille du code.

Par exemple, l’augmentation de la puissance informatique a permis de traiter plus rapidement des fichiers et des applications volumineux. Les bibliothèques open source et les cadres d’exigences ont permis aux ingénieurs logiciels de réutiliser des éléments de code dans leurs projets, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités. Résultat : des programmes avec plus de lignes de code, dont l’analyse nécessite plus de puissance de traitement. La conséquence imprévue a été une consommation d’énergie accrue et une hausse de la demande mondiale d’électricité.

Les entreprises qui cherchent à transformer leurs activités et à mettre en œuvre des pratiques plus durables creusent profondément dans les processus établis pour trouver de nouveaux gains d’efficacité. Il s’agit notamment d’évaluer les éléments constitutifs de leurs opérations, qu’il s’agisse de stocker des données de manière plus efficace ou d’examiner la manière dont le code est écrit.

Dans cet article, nous allons découvrir comment le codage vert aide les entreprises à trouver des moyens innovants de prioriser la durabilité et d’atteindre leurs objectifs de réduction d’énergie.

 

Qu’est-ce que le codage vert ?

Le codage vert est une pratique informatique écologiquement durable qui vise à minimiser l’énergie nécessaire au traitement des lignes de code et, par conséquent, à aider les entreprises à réduire la consommation globale d’énergie. De nombreuses entreprises ont fixé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour répondre au changement climatique et à la réglementation mondiale ; le codage vert est un moyen de soutenir ces objectifs de durabilité.

Le codage vert est un segment de l’informatique verte, une pratique qui vise à limiter l’impact environnemental de la technologie, notamment en réduisant l’empreinte carbone dans les opérations à haute intensité, telles que les chaînes de production, les centres de données et même les opérations quotidiennes des équipes commerciales. Ce cadre plus large de l’informatique verte comprend également les applications logicielles vertes qui ont été développées en utilisant des pratiques de codage vertes.

Les progrès technologiques, du big data au data mining, ont contribué à une augmentation massive de la consommation d’énergie dans le secteur des technologies de l’information et de la communication. Selon l’Association for Computing Machinery, la consommation annuelle d’énergie des centres de données a doublé au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, l’informatique et les technologies de l’information sont responsables de 1,8 % à 3,9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La forte consommation énergétique des ordinateurs

Pour bien comprendre comment le codage vert peut réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, il est utile de se pencher sur la consommation d’énergie des logiciels :

  • Infrastructure : le matériel physique, les réseaux et les autres éléments d’une infrastructure informatique nécessitent tous de l’énergie pour fonctionner. Dans toute entreprise, il y a probablement des domaines où l’infrastructure informatique est trop compliquée ou surapprovisionnée, ce qui se traduit par une utilisation inefficace de l’énergie.
  • Traitement : les logiciels consomment de l’énergie pendant leur exécution. Plus le logiciel est complexe ou plus le fichier est volumineux, plus le temps de traitement est long et plus l’énergie consommée est importante.
  • DevOps : dans le processus de codage classique, les développeurs écrivent des lignes de code, qui sont analysées et traitées par un dispositif. L’appareil nécessite de l’énergie qui, à moins d’être générée à 100 % par des sources renouvelables, entraîne des émissions de carbone. Plus il y a de codes à traiter, plus l’appareil consomme d’énergie et plus le niveau d’émissions est élevé.

Des recherches récentes sur la vitesse et la consommation d’énergie des différents langages de programmation ont révélé que le C était le plus efficace en termes de vitesse. Il permet de réduire la consommation d’énergie et de mémoire et offre un nouveau potentiel d’économies d’énergie. Cependant, des débats persistent quant à la manière de l’appliquer et sur les indicateurs à utiliser pour évaluer les économies d’énergie.

Écrire des logiciels plus durables

Le codage vert repose sur les mêmes principes que le codage traditionnel. Pour réduire la quantité d’énergie nécessaire au traitement du code, les développeurs peuvent adopter des principes de codage moins énergivores dans leur processus DevOps.

L’approche du « lean coding » vise à utiliser le minimum de traitement nécessaire pour fournir une application finale. Par exemple, les développeurs de sites web peuvent privilégier la réduction de la taille des fichiers (par exemple, en remplaçant les médias de haute qualité par des fichiers plus petits). Cela améliore non seulement les temps de chargement des sites web, mais aussi l’expérience utilisateur.

Le lean coding vise également à réduire l’alourdissement du code, un terme utilisé pour désigner un code inutilement long ou lent qui gaspille des ressources. Le code open source peut être un facteur contribuant à cette charge logicielle. Le code open source étant conçu pour servir un large éventail d’applications, il contient une quantité importante de code qui n’est pas utilisé pour le logiciel spécifique. Par exemple, un développeur peut intégrer une bibliothèque entière dans une image, alors qu’il n’a besoin que d’une fraction de la fonctionnalité. Ce code redondant utilise une puissance de traitement supplémentaire et entraîne des émissions excédentaires de carbone.

En adoptant des pratiques de lean coding, les développeurs sont plus à même de concevoir un code qui utilise la quantité minimale de traitement, tout en produisant les résultats souhaités.

Mise en œuvre du codage vert

Les principes du codage vert sont généralement conçus pour compléter les normes et pratiques existantes de durabilité utilisées dans l’ensemble de l’entreprise. Tout comme la mise en œuvre d’initiatives de développement durable dans d’autres domaines de l’entreprise, le codage vert nécessite des changements structurels et culturels.

Changements structurels

  • Améliorer l’utilisation de l’énergie : les applications basées sur des processeurs multicœurs peuvent être codées pour augmenter l’efficacité énergétique. Par exemple, le code peut directement demander aux processeurs de s’éteindre et de redémarrer en quelques microsecondes au lieu d’utiliser les paramètres d’économie d’énergie par défaut qui pourraient ne pas être aussi efficaces.
  • Efficacité informatique : parfois appelée « informatique verte », cette méthodologie vise à optimiser les ressources et à consolider le workload afin de réduire la consommation d’énergie. En optimisant l’infrastructure informatique grâce à l’utilisation d’outils modernes comme les machines virtuelles (VM) et les conteneurs, les entreprises peuvent réduire le nombre de serveurs physiques nécessaires aux opérations, ce qui diminue ensuite la consommation d’énergie et l’intensité carbone.
  • Microservices : les microservices sont une approche de plus en plus populaire pour construire des applications, qui décomposent des logiciels compliqués en éléments plus petits, appelés services. Ces services plus petits ne sont sollicités qu’en cas de besoin, au lieu d’exécuter un vaste programme monolithique dans son ensemble. Le résultat est que les applications fonctionnent plus efficacement.
  • DevOps basé sur le cloud : les applications exécutées sur une infrastructure cloud distribuée réduisent la quantité de données transportées sur le réseau et la consommation énergétique globale du réseau.

Changements culturels

  • Responsabilisez la direction et les employés : le changement n’est efficace que si les employés et la direction y adhèrent. Pour encourager l’adoption, la cohérence du message diffusé à l’ensemble de l’équipe DevOps aide à soutenir l’agenda de durabilité et donne aux gens le sentiment de faire partie de la solution.
  • Encouragez l’innovation : les équipes DevOps sont souvent animées par le désir d’innover et de créer des solutions à des problèmes importants. Encouragez les équipes à chercher de nouvelles façons d’utiliser les informations, à collaborer avec les partenaires et à profiter d’autres opportunités d’économie d’énergie.
  • Concentrez-vous sur les résultats : des problèmes surviendront lors de la mise en œuvre de nouvelles initiatives comme le codage vert. En anticipant les obstacles, les entreprises peuvent gérer plus facilement les problèmes qui surviennent.

Avantages du codage vert

Au-delà des avantages en matière d’économie d’énergie, les entreprises peuvent également constater que les pratiques de codage vert présentent d’autres avantages, notamment les suivants :

  • Réduction des coûts d’énergie : le principe simple est de consommer moins et de dépenser moins. Face à la volatilité croissante du prix de l’énergie, les entreprises souhaitent réduire leurs dépenses en électricité, non seulement pour préserver l’environnement, mais aussi pour assurer la pérennité de l’entreprise.
  • Progrès accéléré vers les objectifs de durabilité : la plupart des organisations ont aujourd’hui des objectifs zéro émissions ou des initiatives stratégiques pour réduire les émissions afin d’accroître la durabilité. Le codage vert rapproche les entreprises de cet objectif.
  • Des revenus plus élevés : les PDG qui mettent en œuvre des initiatives de durabilité et de transformation numérique, telles que le codage vert, rapportent une marge d’exploitation moyenne plus élevée que leurs homologues, selon l’étude CEO 2022 d’IBM.
  • Une meilleure discipline de développement : l’utilisation du codage vert permet aux programmeurs de simplifier les infrastructures complexes et peut finalement faire gagner du temps, réduisant ainsi la quantité de code écrite par les ingénieurs logiciels.

Codage vert et IBM

Pour en savoir plus sur IBM et le codage vert, commencez par lire le livre blanc de l’Institute for Business Value : « IT sustainability beyond the data center » (La durabilité informatique au-delà du centre de données).

Ce livre blanc étudie comment les développeurs de logiciels peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion d’une informatique responsable et verte, présente quatre sources majeures d’émissions provenant de l’infrastructure informatique et explique comment tenir les promesses d’une informatique verte grâce au cloud hybride.

L’optimisation de l’infrastructure est un moyen important de réduire votre empreinte carbone grâce à une meilleure utilisation des ressources. L’un des moyens les plus rapides d’améliorer l’efficacité énergétique est de configurer automatiquement les ressources afin de réduire le gaspillage d’énergie et les émissions de carbone. IBM Turbonomic Application Resource Management est une plateforme logicielle IBM qui peut automatiser les actions critiques qui offrent de manière proactive l’utilisation la plus efficace des ressources de calcul, de stockage et de réseau à vos applications à chaque couche de la pile, en continu et en temps réel, sans compromettre leur performance.

Lorsque les applications ne consomment que ce dont elles ont besoin pour fonctionner, vous pouvez augmenter leur utilisation, réduire les coûts énergétiques et les émissions de carbone, et réaliser des opérations efficaces en continu. Les clients constatent aujourd’hui une réduction de 70 % de leurs coûts de croissance en tirant parti d’IBM Turbonomic pour mieux comprendre la demande en matière d’applications. Lisez la dernière étude TEI de Forrester et découvrez comment l’informatique peut influencer l’engagement de votre entreprise en faveur d’un fonctionnement informatique durable tout en garantissant la performance des applications dans le centre de données et dans le cloud.

Un moyen critique de promouvoir l’informatique verte est de choisir une infrastructure informatique économe en énergie pour les centres de données sur site et dans le cloud. Par exemple, les serveurs IBM LinuxONE Emperor 4 peuvent réduire la consommation d’énergie de 75 % et l’encombrement de 50 % pour les mêmes charges de travail sur des serveurs x86. La conteneurisation, l’optimisation des interpréteurs/compilateurs et les accélérateurs matériels peuvent ensuite réduire encore les besoins en énergie grâce au codage vert.
