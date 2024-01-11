Le plus grand obstacle à la modernisation du mainframe est probablement la recherche de talents. La plupart des experts en mainframe et en applications qui ont créé et enrichi les bases de code COBOL d'entreprise au fil des ans ont probablement changé de poste ou prendront bientôt leur retraite.

Plus alarmant encore, la nouvelle génération de talents sera difficile à recruter, car les nouveaux diplômés en informatique qui ont étudié Java et les nouveaux langages ne s’imagineront pas naturellement capables de développer des applications mainframe. Pour elle, le travail n'est peut-être pas aussi attrayant que la conception d'applications mobiles ou aussi agile que le développement cloud natif. À bien des égards, il s'agit d'une prédisposition plutôt injuste.

Le langage COBOL a été créé bien avant que l'orientation objet ne soit même envisagée, sans parler de l'orientation service ou du cloud computing. Avec un ensemble allégé de commandes, ce langage ne devrait pas être un langage compliqué à apprendre ou à comprendre pour les développeurs débutants. Et il n'y a pas de raison pour laquelle les applications mainframe ne bénéficieraient pas du développement Agile et de versions plus petites et incrémentales dans un pipeline automatisé de type DevOps.

Comprendre ce que les différentes équipes ont accompli avec COBOL au fil des ans est ce qui rend la gestion du changement si difficile. Les développeurs ont apporté d'innombrables ajouts et boucles logiques à un système procédural qui doit être vérifié et mis à jour dans son ensemble, plutôt que par composants ou services faiblement couplés.

Avec le code et les programmes ainsi intégrés dans le mainframe, les interdépendances et les points de défaillance potentiels sont trop complexes et trop nombreux pour que même des développeurs expérimentés puissent les démêler. Cela rend le développement d'applications COBOL plus intimidant qu'il ne devrait l'être, ce qui pousse de nombreuses organisations à rechercher prématurément des alternatives au mainframe.