Ce que les DSI et les directeurs techniques doivent prendre en compte avant d’adopter l’IA générative pour la modernisation des applications

Dans le domaine des opérations informatiques, les cas d’utilisation de l’IA générative comprennent le tri automatique des systèmes pour respecter les objectifs de niveau de service, la gestion, la communication, l’assistance et la résolution des demandes et des tickets, ainsi que la détection et la gestion des événements et des anomalies. Il est possible d’améliorer l’automatisation informatique en créant et en exécutant des runbooks et en aidant les utilisateurs à passer à de nouvelles bases de connaissances et à de nouveaux logiciels. L’IA peut également faciliter l’ingénierie de plateforme, par exemple en générant des pipelines DevOps et des scripts d’automatisation pour le middleware.

On pourrait parler encore longtemps sur le rôle central des opérations informatiques dans la modernisation. Mais ici, nous allons nous concentrer sur quatre workflows auxquels l’IA générative peut être appliquée.

La planification de la transformation : l’IA générative peut vous aider à définir votre workflow de modernisation grâce à la synthèse, à la création de plans et à la génération d’architectures de référence telles que Terraform.

l’IA générative peut vous aider à définir votre workflow de modernisation grâce à la synthèse, à la création de plans et à la génération d’architectures de référence telles que Terraform. La rétro-ingénierie du code : l’IA générative facilite la rétro-ingénierie en analysant le code pour en extraire les règles métier et les modèles de domaine, en générant des recommandations pour faire passer les applications d’une architecture monolithique à des microservices, en identifiant les opportunités de refactoring et de conteneurisation, et en générant du code retravaillé.

l’IA générative facilite la rétro-ingénierie en analysant le code pour en extraire les règles métier et les modèles de domaine, en générant des recommandations pour faire passer les applications d’une architecture monolithique à des microservices, en identifiant les opportunités de refactoring et de conteneurisation, et en générant du code retravaillé. La génération de code : elle permet aux responsables informatiques de surmonter les difficultés liées à la capacité des développeurs et à l’optimisation des compétences d’un vivier de talents limité. Les tâches hautement répétitives et manuelles peuvent être gérées par la génération de code cloud native, allant des courts extraits aux fonctions complètes. Du code peut être généré pour la conception de l’interface utilisateur, l’infrastructure, la configuration de la plateforme de conteneurs (par exemple Red Hat OpenShift) et les frameworks sans serveur (par exemple Knative).

elle permet aux responsables informatiques de surmonter les difficultés liées à la capacité des développeurs et à l’optimisation des compétences d’un vivier de talents limité. Les tâches hautement répétitives et manuelles peuvent être gérées par la génération de code cloud native, allant des courts extraits aux fonctions complètes. Du code peut être généré pour la conception de l’interface utilisateur, l’infrastructure, la configuration de la plateforme de conteneurs (par exemple Red Hat OpenShift) et les frameworks sans serveur (par exemple Knative). La conversion de code : cette opération est essentielle pour conserver et mettre à jour les applications stratégiques existantes. L’IA générative permet d’automatiser ce processus, par exemple de COBOL vers Java, de SOAP vers REST et vers d’autres langages et environnements.

Les directeurs techniques et les DSI devraient envisager les gains rapides liés à l’utilisation de l’IA générative dans ces fonctions. Il s’agit de rechercher des opportunités relativement isolées et à faible risque pour étudier la faisabilité du projet. Commencez petit, testez et évoluez.