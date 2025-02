Qu’est-ce qu’un travailleur numérique ?

Forrester propose la définition suivante de l’automatisation du travailleur numérique : il s’agit d’une « combinaison de blocs de construction de l’IA [d’automatisation intelligente], tels que l’intelligence conversationnelle et la RPA [automatisation robotisée des processus], qui travaillent aux côtés des employés. Ils comprennent les intentions humaines, répondent aux questions et agissent au nom de l’humain. Ce dernier conserve le contrôle, l’autorité et une expérience améliorée. »

IBM Automation observe de la même manière les travailleurs numériques, les définissant comme des collaborateurs basés sur des logiciels capables d’exécuter de manière indépendante des parties significatives de processus complexes de bout en bout, en utilisant un éventail de compétences. Ils exploitent des capacités d’intelligence artificielle, telles que le machine learning, la vision par ordinateur et le traitement automatique du langage naturel, pour exécuter une séquence de tâches au sein d’un workflow donné. Par exemple, un employé chargé des comptes fournisseurs numériques peut être en mesure d’exécuter de manière autonome certaines parties des trois rôles professionnels traditionnels (représentant du service client, agent de facturation et applicateur de paiement ou résolveur de litiges) pour effectuer un processus Order to Cash (OTC). Étant donné que les travailleurs numériques augmentent la capacité d’action de leurs employés, ils ont été largement adoptés grâce aux efforts de transformation numérique, permettant aux entreprises de réaffecter leur personnel à des tâches plus stratégiques.