Cyber-récupération vs reprise après sinistre : quelle est la différence ?

Les entreprises modernes sont confrontées à une large gamme de menaces qui compromettent leur sécurité, leurs actifs et leurs processus métier critiques. Qu'il s'agisse de se préparer à une cyberattaque complexe ou à une catastrophe naturelle, adopter une approche proactive et choisir la bonne solution de continuité des activités et de reprise après sinistre (BCDR) est essentiel pour améliorer la résilience et l'adaptabilité.

La cybersécurité et la restauration après cyberattaque sont des méthodes de reprise après sinistre axées sur la prévention et la gestion des tentatives de vol, d'exposition, de modification, de neutralisation ou de destruction des données critiques. En soi, la reprise après sinistre cible habituellement une gamme de risques plus étendue que les seules menaces cyber. Malgré leurs différences, principalement liées aux types d'incidents qu'elles visent à atténuer, la restauration après cyberattaque et la reprise après sinistre sont souvent complémentaires. C'est pourquoi de nombreuses entreprises font le choix avisé de mettre en œuvre les deux approches.

La cyber-récupération vise à permettre aux entreprises de se préparer et de se relever d'une attaque informatique, définie comme un effort intentionnel pour dérober ou anéantir des données, des logiciels et d'autres ressources numériques via un accès illicite à un réseau, un système informatique ou un appareil connecté. Si la reprise après sinistre peut comporter des stratégies pour gérer les menaces informatiques, elle cible avant tout un champ bien plus vaste, incluant les catastrophes naturelles, les erreurs humaines, les pannes majeures et d'autres types d'incidents.

La principale différence entre la récupération cybernétique et la reprise après sinistre réside dans la nature des menaces qu'elles visent à atténuer. La cyber-récupération se concentre sur les catastrophes causées par des intentions malveillantes, comme les pirates informatiques, les gouvernements étrangers ou autres acteurs hostiles. La reprise après sinistre, quant à elle, couvre les menaces de tout type, souvent sans intention malveillante.

Voici un bref résumé de certains des termes ci-dessus :

Qu’est-ce que la reprise après incident ?

La reprise après sinistre (DR) est une combinaison de technologies IT et de meilleures pratiques visant à prévenir la perte de données et à minimiser les interruptions d'activité dues à des événements imprévus. Elle englobe des situations variées telles que les pannes d'équipement, les coupures de courant, les cyberattaques, les urgences civiles, les catastrophes naturelles ou encore les attaques criminelles ou militaires. Cependant, elle est plus fréquemment associée à des événements non malveillants.

Qu’est-ce que la cyber-récupération ?

La cyber-récupération est le processus visant à renforcer la cyber résilience d'une organisation, c'est-à-dire sa capacité à restaurer l'accès et la fonctionnalité des systèmes informatiques et des données critiques en cas de cyberattaque. Les objectifs clés de la cyber-récupération sont de restaurer les systèmes et les données de l'entreprise à partir d'un environnement de sauvegarde et de les remettre en état de fonctionnement aussi rapidement et efficacement que possible. Une architecture informatique performante et des dispositifs de sauvegarde délocalisés des données permettent d'assurer la pérennité de l'activité et la réactivité face à un large spectre de risques liés à la cybersécurité.

Par la mise en place de plans de cyber-récupération comprenant la vérification des données grâce à des scripts spécifiques, l'usage du machine learning pour optimiser la sauvegarde et la protection des données, ainsi que l'utilisation de Virtual Machines (VM), les entreprises peuvent surmonter les cyberattaques et se prémunir contre de futures infections par des programmes malveillants.

Qu’est-ce qu’une cyberattaque ?

On appelle cyberattaque tout effort intentionnel visant à dérober, divulguer, altérer, neutraliser ou compromettre l'intégrité des données via un accès illicite à un réseau, un système informatique ou un dispositif numérique. Les cybercriminels lancent des attaques informatiques pour toutes sortes de raisons, allant du simple larcin aux actes de guerre.