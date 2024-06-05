Qu’est-ce qu’un système bancaire central (ou « core banking ») ?

Pour bien comprendre le fonctionnement du « core banking », il faut d’abord définir le terme « core », qui signifie « environnement centralisé en ligne et en temps réel », et que l’on traduit par « central » en français. Cela signifie que le système de services bancaires est géré à partir d’un seul endroit. Il offre aux clients et aux institutions financières une expérience bancaire stable et fluide, quels que soient l’heure et le lieu.

Dans un système bancaire central, une série de serveurs back-end gèrent les opérations courantes de manière à ce que les clients puissent, de leur côté, effectuer des opérations sur leurs comptes et d’autres actions en toute simplicité. Ces systèmes peuvent être installés sur site ou dans le cloud, en fonction des besoins de la banque. C’est la banque elle-même qui installe et assure la maintenance des systèmes sur site. Les logiciels de core banking basés sur le cloud sont quant à eux gérés par un fournisseur tiers.

Quel que soit le système central utilisé, le fonctionnement est le suivant : un client retire de l’argent d’une agence ou d’un guichet automatique et l’application envoie une demande au système bancaire central ou système back-end. Une fois le signal reçu, la demande est traitée et authentifiée, et l’argent peut être remis au client.

Un système bancaire central se compose généralement d’un logiciel qui intègre une base de données, un serveur d’applications, un serveur Web et un pare-feu pour protéger l’ensemble contre les attaques extérieures. Il s’agit en quelque sorte d’un écosystème de solutions bancaires et de prêt destinées à assurer des transactions sûres et rapides.