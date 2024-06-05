Qu’est-ce qu’un système bancaire central (ou « core banking ») ?

Mise à jour : 5 juin 2024
Contributeurs : Teaganne Finn, Amanda Downie
Un système bancaire central (ou « core banking » en anglais) est un hub ou système back-end qui s’étend à plusieurs agences d’une même banque. Il permet aux clients d’accéder à leurs comptes à partir d’une seule et même entité sécurisée et d’effectuer diverses opérations, notamment gérer des prêts, ouvrir des comptes, effectuer des dépôts et des retraits, etc.
Pour bien comprendre le fonctionnement du « core banking », il faut d’abord définir le terme « core », qui signifie « environnement centralisé en ligne et en temps réel », et que l’on traduit par « central » en français. Cela signifie que le système de services bancaires est géré à partir d’un seul endroit. Il offre aux clients et aux institutions financières une expérience bancaire stable et fluide, quels que soient l’heure et le lieu.
Dans un système bancaire central, une série de serveurs back-end gèrent les opérations courantes de manière à ce que les clients puissent, de leur côté, effectuer des opérations sur leurs comptes et d’autres actions en toute simplicité. Ces systèmes peuvent être installés sur site ou dans le cloud, en fonction des besoins de la banque. C’est la banque elle-même qui installe et assure la maintenance des systèmes sur site. Les logiciels de core banking basés sur le cloud sont quant à eux gérés par un fournisseur tiers.
Quel que soit le système central utilisé, le fonctionnement est le suivant : un client retire de l’argent d’une agence ou d’un guichet automatique et l’application envoie une demande au système bancaire central ou système back-end. Une fois le signal reçu, la demande est traitée et authentifiée, et l’argent peut être remis au client.
Un système bancaire central se compose généralement d’un logiciel qui intègre une base de données, un serveur d’applications, un serveur Web et un pare-feu pour protéger l’ensemble contre les attaques extérieures. Il s’agit en quelque sorte d’un écosystème de solutions bancaires et de prêt destinées à assurer des transactions sûres et rapides.
Le système bancaire central fait office de carte mère pour connecter les différentes agences et proposer, à toute heure du jour et de la nuit, des services essentiels en temps réel, tels que des transactions bancaires et des services bancaires numériques sur le Web ou sur application. Voici quelques-unes des fonctionnalités notables que proposent les systèmes bancaires centraux :
Le choix d’un système bancaire central dépend de la taille et du budget de la banque. Grâce aux progrès technologiques, les banques disposent aujourd’hui d’un cadre évolutif qui leur permet de fonctionner de la manière la plus efficace qui soit. Le système bancaire central est un élément essentiel du fonctionnement des banques ainsi que de l’efficacité et des performances du système au sens large. Voici un aperçu des nombreux avantages qu’un système bancaire central peut apporter aux banques.
La plupart des systèmes bancaires centraux comportent des niveaux élevés de cybersécurité afin de protéger non seulement l’infrastructure contre les pirates informatiques et les logiciels malveillants, mais aussi les données des clients. Des technologies avancées telles que les modules de chiffrement sont utilisées pour atténuer la fraude et le risque de crédit. Du côté des clients, les mesures de sécurité sont renforcées grâce à l’authentification à deux facteurs ou la vérification biométrique.
Des processus plus rationalisés permettent aux clients de bénéficier d’une meilleure expérience client lorsqu’ils effectuent des transactions et gèrent leurs comptes, soit dans une agence en personne, soit en ligne.
La conformité réglementaire est un point important pour les banques et la meilleure façon de la gérer est de recourir à un système bancaire central, à savoir un référentiel organisé et centralisé de toutes les données financières.
Le modèle à entité unique des plateformes bancaires centrales stimule l’efficacité opérationnelle et le retour sur investissement en se connectant rapidement à plusieurs agences. En réduisant les temps de connexion, les banques sont en mesure de traiter les transactions plus rapidement et avec plus de précision.
Les systèmes bancaires centraux sont essentiels au bon fonctionnement des banques, à l’acquisition de clients et à leur fidélisation, d’autant plus que la nouvelle génération de clients cherche à mieux contrôler ses finances et a soif de nouvelles technologies bancaires. Les nouveaux outils d’automatisation et de traitement des données, tels que les solutions cloud et l’open banking, ont considérablement rationalisé les opérations. L’IA générative est l’une des plus grandes innovations en matière de transformation numérique ces derniers temps.
IBM Institute for Business Value a récemment publié le rapport 2024 Global Outlook for Banking and Financial Markets (Perspectives mondiales 2024 pour les marchés bancaires et financiers) et, parmi les principaux enseignements, on peut lire comment l’IA générative peut « redéfinir l’avantage concurrentiel des banques dans les relations avec les clients, évoluer, rationaliser les opérations des systèmes bancaires centraux et renforcer la cybersécurité. »
Menée auprès de 600 cadres, cette étude met en avant le point de vue des experts d’IBM en ce qui concerne la croissance et l’avenir de l’IA générative. Cette dernière devrait favoriser l’évolution des opérations de core banking grâce à sa compréhension globale de la complexité du code et des processus.
Modernisez les services bancaires centraux et les paiements et mettez en place des fondations numériques résilientes. L’expertise métier et technologique d’IBM Consulting permet d’obtenir des résultats essentiels à une bonne performance financière, en se concentrant sur trois impératifs fondamentaux pour les clients : la croissance, l’efficacité et la conformité.
Faites appel à nos experts afin de moderniser les opérations de core banking et de renforcer les processus essentiels de votre entreprise grâce aux dernières technologies, notamment l’IA.
Tirez parti de nos experts en conseil et de notre pile technologique éprouvée pour repenser les processus financiers de votre banque et générer plus de valeur grâce à la transformation financière.
IBM watsonx.ai Le studio d’IA fait partie de la plateforme d’IA et de données IBM watsonx qui rassemble de nouvelles capacités d’IA générative, alimentées par des modèles de fondation et un machine learning (ML) traditionnel dans un puissant studio couvrant le cycle de vie de l’IA. Ce studio d’IA nouvelle génération destiné aux entreprises permet aux générateurs d’IA d’entraîner, de valider, d’ajuster et de déployer des modèles d’IA.
Libérez-vous du temps avec IBM watsonx Orchestrate, dont la technologie d’IA générative et d’automatisation est conçue pour vous permettre d’en faire plus dans votre liste de « choses à faire ». Créez votre assistant IA avec Orchestrate pour rationaliser les efforts de votre équipe et récupérer des heures dans votre journée.
Trouvez la bonne combinaison entre les ressources humaines, les processus et les technologies pour transformer votre pôle financier et adopter de nouveaux modes de travail.