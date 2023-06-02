Dans le paysage en rapide évolution des services financiers, l'adoption de l'IA et de l'innovation numérique à grande échelle est devenue impérative pour que les banques restent compétitives. Grâce à la puissance de l'IA et de l'apprentissage automatique, les institutions financières peuvent tirer parti de l'analyse prédictive, de la détection d'anomalies et des modèles d'apprentissage partagé pour améliorer la stabilité du système, détecter les fraudes et offrir des Expériences supérieures centrées sur le client. En 2023, l'accent a été mis sur les services financiers numériques, qui englobent la finance intégrée, l'IA générative et la migration des super-applications de la Chine vers un phénomène mondial. Et tout cela en équilibrant l'adoption d'une stratégie multicloud hybride. Pour que les banques restent pertinentes et compétitives dans ce nouveau monde, il est impératif qu’elles s’adaptent aux nouvelles tendances, comprennent l’importance de la finance ouverte et transforment leurs systèmes centraux. En fin de compte, les banques doivent commencer par moderniser leur cœur de métier grâce à des technologies telles que le multicloud hybride et l'IA.
L’IA générative, illustrée par l’explosion des solutions avancées de grands modèles de langage sur le marché et observée plus récemment via le lancement IBM watsonx, offre des possibilités passionnantes en conseil financier et en analyse de données. Si l'avenir inexploré de l'IA générative offre des possibilités dans les environnements financiers déterministes, la configuration adéquate de ces modèles peut simplifier des concepts financiers complexes et permettre aux clients de mieux les comprendre. Les institutions financières doivent tirer parti de l'IA générative avec soin pour trouver le juste équilibre entre innovation et utilisation éthique. C’est pourquoi IBM soumet toutes ses technologies d’IA à des processus et protocoles rigoureux pour proposer des solutions fiables.
Dans un secteur aussi réglementé que la banque, il est d'autant plus important pour les clients d'avoir accès à la Technologie, aux outils, aux infrastructures et à l'expertise en conseil nécessaires pour construire leurs propres modèles IA — ou affiner et adapter les modèles existants — sur leurs propres données et les déployer à l’échelle dans un environnement plus fiable et ouvert afin de favoriser la réussite de leur entreprise. La différenciation concurrentielle et la valeur commerciale unique pourront être de plus en plus dérivées de la capacité d'adaptation des modèles IA aux données et connaissances uniques d'une entreprise.
La finance embarquée est devenue une tendance en pleine croissance, révolutionnant la manière dont les clients interagissent avec les produits et services financiers. Les banques ont désormais la possibilité d’intégrer de façon fluide leurs capacités financières dans divers contextes, tels que le commerce en ligne ou l’achat de voitures et les écosystèmes émergents, sans perturber les workflows des clients. En intégrant les services financiers dans les activités quotidiennes, les banques peuvent offrir des expériences hyper-personnalisées et pratiques, renforçant ainsi la satisfaction et la fidélité des clients.
Les super applications, populaires en Chine, ont le potentiel de remodeler l'environnement des services financiers dans le monde entier. En consolidant plusieurs applications et services sous une seule entité, les super applications offrent aux clients un écosystème complet qui intègre de façon fluide l'identité numérique, le paiement instantané et les capacités fondées sur les données. Avec la montée en puissance de la finance embarquée et la généralisation des API bancaires ouvertes, la vision des super-applications devient une réalité. Les institutions financières doivent s'adapter à cette nouvelle tendance et participer activement à l'évolution des écosystèmes numériques afin d'apporter une valeur ajoutée et de répondre aux nouvelles attentes des clients.
L’open banking est un sujet de discussion depuis plusieurs années, les réglementations PSD2 ayant impulsé les premiers progrès. Aujourd'hui, la finance ouverte, une extension de la directive PSD2, devrait ouvrir encore plus de services et favoriser une économie basée sur les API. Grâce à l'open finance, les banques sont obligées d'ouvrir des API supplémentaires au-delà des comptes de paiement, afin de renforcer l'innovation et la concurrence dans le secteur financier. Cette transition vers des économies axées sur les données place la finance intégrée au cœur des services financiers. Les banques avant-gardistes ne se contentent pas de se conformer aux exigences réglementaires, elles exploitent également de manière proactive la finance ouverte pour distribuer leurs services de manière efficace et atteindre leurs clients où qu'ils se trouvent.
Dans ce nouveau paradigme de finance numérique alimentée par l’IA, la modernisation des systèmes clés devient impérative pour les banques afin d’offrir des Expériences fluides, de tirer parti des technologies émergentes et de rester compétitives. Les systèmes héritage traditionnels n'ont souvent pas la flexibilité, l'évolutivité et l'agilité nécessaires pour supporter l'Intégration de la finance intégrée, de l'IA générative et de la finance ouverte. En transformant les systèmes principaux, les banques peuvent créer une base solide permettant une intégration fluide de nouvelles technologies, facilitant des écosystèmes efficaces pilotés par API et améliorant l’expérience client globale.
Le multicloud hybride joue un rôle crucial pour faciliter la transition. Il permet aux banques de tirer parti de l'évolutivité et de la flexibilité des services cloud tout en conservant le contrôle des données sensibles grâce à une infrastructure de cloud privé et sur site. En adoptant une approche multicloud hybride, les banques peuvent transformer leurs systèmes principaux, tirer parti des capacités d'IA et de machine learning, garantir la sécurité des données et la conformité et s'intégrer de façon fluide aux services et API tiers. Le cloud hybride offre l’agilité et la scalabilité nécessaires pour soutenir le déploiement rapide de nouveaux services numériques, tout en offrant le contrôle et la personnalisation requis par les institutions financières.
Cependant, la transformation des systèmes centraux et la transition vers une infrastructure de cloud hybride ne constituent pas une solution unique. Chaque banque a des exigences uniques, des paysages technologiques existants et des objectifs stratégiques. Il est crucial d'aligner la feuille de route des solutions fintech avec la Stratégie globale de la banque, y compris la Stratégie digitale. Cet alignement garantit un avantage concurrentiel, la durabilité et une convergence parfaite entre les deux feuilles de route. La collaboration entre les banques, les fournisseurs de technologies financières et IBM peut faciliter cet alignement et aider les banques à gérer la complexité de la transformation numérique.
Le secteur des services financiers connaît une profonde transformation sous l'impulsion de l'IA, de l'innovation numérique et du passage aux services financiers numériques. La finance embarquée, l’IA générative, l’essor des super applications et la finance ouverte transforment l’expérience client et créent de nouvelles opportunités pour les institutions financières. Pour tirer pleinement parti de ces tendances transformatrices, les banques doivent transformer leurs systèmes centraux et adopter une infrastructure hybride multicloud. Cette transformation permet non seulement une intégration fluide des nouvelles technologies, mais améliore également l’efficacité opérationnelle, l’agilité et la sécurité des données. Alors que les banques se lancent dans cette aventure, l'alignement stratégique entre la feuille de route technologique et la stratégie globale de la banque est primordial.
