L’IA générative, illustrée par l’explosion des solutions avancées de grands modèles de langage sur le marché et observée plus récemment via le lancement IBM watsonx, offre des possibilités passionnantes en conseil financier et en analyse de données. Si l'avenir inexploré de l'IA générative offre des possibilités dans les environnements financiers déterministes, la configuration adéquate de ces modèles peut simplifier des concepts financiers complexes et permettre aux clients de mieux les comprendre. Les institutions financières doivent tirer parti de l'IA générative avec soin pour trouver le juste équilibre entre innovation et utilisation éthique. C’est pourquoi IBM soumet toutes ses technologies d’IA à des processus et protocoles rigoureux pour proposer des solutions fiables.

Dans un secteur aussi réglementé que la banque, il est d'autant plus important pour les clients d'avoir accès à la Technologie, aux outils, aux infrastructures et à l'expertise en conseil nécessaires pour construire leurs propres modèles IA — ou affiner et adapter les modèles existants — sur leurs propres données et les déployer à l’échelle dans un environnement plus fiable et ouvert afin de favoriser la réussite de leur entreprise. La différenciation concurrentielle et la valeur commerciale unique pourront être de plus en plus dérivées de la capacité d'adaptation des modèles IA aux données et connaissances uniques d'une entreprise.