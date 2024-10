Qu’est-ce que la séquestration du carbone ?

La séquestration du carbone devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la lutte contre le changement climatique. Une étude a révélé que diverses méthodes de captage et de stockage du carbone avaient la capacité de capturer au moins 550 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui reviendrait à retirer plus d’un milliard de véhicules de tourisme des routes.2

La demande de solutions efficaces de piégeage du carbone ne fait que croître à mesure que les pays et les entreprises se fixent des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions. La recherche et le développement en cours dans des domaines tels que le captage du dioxyde de carbone dans l’air et la bioénergie avec captage et stockage du carbone devraient élargir la portée et l’impact du piégeage du carbone dans les années à venir. Par ailleurs, l’optimisation des puits de carbone naturels par la reforestation, l’amélioration de la gestion des terres et la restauration des zones humides gagne du terrain.

Les gouvernements mettent également en œuvre des mécanismes de tarification du carbone, des crédits d’impôt et d’autres incitations pour encourager l’investissement dans des projets de séquestration du carbone sur leur territoire et par le biais de partenariats et de collaborations transfrontaliers. Par exemple, aux Etats-Unis, les entreprises qui captent et stockent du CO2 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt par tonne métrique de dioxyde de carbone séquestré.3