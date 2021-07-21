À la fin de l’été 2020, le part des détaillants proposant ces options omnicanales a bondi à 44 %. De grandes marques comme Sally Beauty ont lancé les fonctionnalités BOPIS dans tout le pays l’année dernière dans le cadre de leur transformation numérique en cours. « Avec BOPIS, Sally Beauty s’efforce de relier les expériences en magasin et en ligne des clients, en offrant des moyens d’achat comparables à ceux des grandes surfaces, avec l’avantage supplémentaire de l’accessibilité, » explique le président de Sally Beauty, John Goss.

Qu’est-ce que BOPIS ?

BOPIS est une stratégie de vente au détail qui s’est développée en même temps que le commerce électronique. Il s’agit d’une tactique de vente au détail omnicanale qui offre aux acheteurs la possibilité de commander et d’acheter en ligne ou sur leur appareil mobile et de récupérer rapidement leur achat dans un magasin local.

Comment fonctionne la stratégie BOPIS ?

BOPIS accélère le traitement des commandes, permettant aux clients de récupérer leurs achats beaucoup plus rapidement que s’ils avaient opté pour la livraison à domicile. Les clients peuvent effectuer leurs achats en quelques heures, au lieu de plusieurs jours ou plus. BOPIS peut également accélérer l’expérience en magasin d’un acheteur si c’est ce qu’il recherche. La stratégie BOPIS se résume à améliorer l’expérience client. En outre, BOPIS peut souvent générer du trafic en magasin et des achats supplémentaires, selon une étude qui indique qu’environ 50 % de l’ensemble des clients effectuent des achats supplémentaires lorsqu’ils récupèrent un achat en magasin.

Quels sont les avantages d’une stratégie BOPIS dans le secteur de la vente au détail ?

BOPIS est devenu un composant essentiel d’une stratégie de vente au détail omnicanale moderne. Découvrons quelques-uns de ses avantages :

Satisfaction clients et commodité : très simplement, les clients veulent l’option BOPIS. Une étude récente montre que 62 % des personnes interrogées s’attendent désormais à ce que les détaillants proposent un retrait sans contact et 71 % s’attendent à ce que la solution « Achat en ligne, retrait en magasin » (BOPIS) soit disponible en permanence. Qu’ils soient en pause après leur travail ou qu’ils soient assis sur leur canapé à la maison sur leur tablette, les clients passent beaucoup de temps à parcourir et à faire des recherches sur un produit en ligne avant d’aller dans un magasin pour acheter. Et pour ceux qui cherchent à avoir leur achat en main, BOPIS est une excellente option. Non seulement elle offre aux clients une plus grande flexibilité, mais elle permet également d’entretenir les relations avec leurs enseignes préférées.

Une exécution plus rapide : BOPIS permet une exécution plus rapide et souvent moins complexe des commandes, à condition que le détaillant ait mis en place la technologie sous-jacente nécessaire. Lorsqu’un client choisit BOPIS, il a un plus grand contrôle sur le moment et le lieu de retrait ou de livraison du produit, ce qui permet dans la plupart des cas un retrait immédiat. C’est mieux que le délai de livraison moyen de 2 à 3 jours pour la plupart des commandes en ligne.

Éliminer les frais d’expédition : BOPIS permet aux clients et aux détaillants d’éliminer les frais d’expédition pour une commande. Pour certains clients, l’élimination des coûts d’expédition est un moteur d’achat via BOPIS. Pour les détaillants, BOPIS réduit le temps, les coûts et la main-d’œuvre manuelle dans le prélèvement, l’emballage et l’expédition des commandes. Lorsque les consommateurs retirent leurs achats en magasin, les entreprises économisent sur la livraison du dernier kilomètre, l’emballage et les coûts logistiques globaux. Le dernier kilomètre depuis le centre de distribution ou l’entrepôt peut souvent représenter l’un des coûts les plus importants pour un détaillant.

Inventaire agile réduit : grâce à une bonne gestion des commandes sous-jacente ou une solution de visibilité des stocks, les commandes BOPIS peuvent être traitées à partir de plusieurs canaux, généralement à partir d’un centre de distribution ou d’un ou plusieurs point(s) de vente au détail. Grâce à une visibilité en temps réel sur les stocks, les détaillants peuvent déterminer la meilleure façon d’exécuter la commande et de faire appel à différents emplacements de stock pour l’exécution et le réapprovisionnement, ce qui leur permet de réduire le coût global de possession des stocks.

Réduire les coûts, augmenter les bénéfices : BOPIS réduit les coûts d’expédition et de traitement, ainsi que les coûts de possession des stocks. Il est prouvé que cette méthode réduit également les retours, ce qui permet d’économiser sur les coûts de traitement et d’augmenter les achats, ce qui contribue à une rentabilité globale accrue. Autre facteur à prendre en compte : 60 % des paniers en ligne sont abandonnés en raison de frais imprévus, principalement des frais d’expédition. BOPIS peut convertir les internautes frustrés en acheteurs.

Quelles sont les bonnes pratiques BOPIS ?

Satisfaction du client : peut-être la bonne pratique la plus importante lors de l’utilisation d’une capacité et d’une stratégie BOPIS est de garantir une expérience client positive. Cela nécessite une expérience en ligne fluide qui fournit au client des instructions claires sur la façon de retirer ses achats en magasin. BOPIS est une fonctionnalité que les consommateurs demandent et apprécient, et qui n’affecte pas l’expérience. Insistez sur la simplicité d’achat et la satisfaction du client.

Expérience en magasin : privilégiez des expériences exceptionnelles en magasin lors de l’exécution de votre stratégie BOPIS. Le retrait en magasin doit être aussi simple et rapide que possible. Comme mentionné précédemment, jusqu’à 60 % des clients effectuent des achats supplémentaires lorsqu’ils récupèrent un produit en magasin. Mais ne cédez pas à l’attrait d’essayer de transformer la méthode BOPIS en opportunité de vente en magasin. Créez plutôt un espace dédié et visible pour le retrait en magasin et ne placez pas le point de retrait BOPIS à l’arrière du magasin. Les bonnes pratiques BOPIS consistent à placer le point de retrait à l’avant du magasin, et éventuellement à proposer des casiers de retrait. Enfin, assurez-vous de former les collaborateurs du magasin aux protocoles BOPIS.

Confiance des clients : les consommateurs veulent faire des choix et connaître les options disponibles sur le marché, qu’il s’agisse d’expédition standard, de livraison le jour même, d’achats en magasin ou de vente directe. Expliquez clairement vos options d’exécution tout au long de leur parcours d’achat. Pour une stratégie omnicanale réussie, vous devez être là pour les clients au moment et à l’endroit où ils souhaitent acheter.

Visibilité des stocks en temps réel : une stratégie BOPIS réussie nécessite une visibilité des stocks en temps réel sur l’ensemble de votre réseau. Sans une telle visibilité, la stratégie BOPIS peut rapidement mal tourner. Par exemple, un client peut commander en ligne pour récupérer en magasin, mais constater que l’article a été vendu à un autre client et que le magasin est en rupture de stock. La visibilité des stocks en temps réel élimine non seulement ce problème, mais elle vous offre également la flexibilité de déplacer et de réapprovisionner le stock à partir de différents canaux afin de soutenir la stratégie BOPIS et les ventes en général.

Technologie moderne : une visibilité en temps réel sur les stocks est possible grâce à une solution autonome qui active BOPIS et génère de la valeur pour l’entreprise. Cependant, pour faire partie des meilleurs en matière de vente au détail omnicanale, les entreprises doivent disposer d’une technologie de gestion des commandes moderne et associée à une solution de visibilité des stocks afin de rationaliser l’ensemble du processus de gestion des commandes et du flux d’informations. Une plateforme moderne et unique pour la gestion des commandes peut accélérer la transformation en simplifiant la technologie et la complexité de mise en œuvre pour offrir des capacités de traitement des commandes omnicanal, de BOPIS à l’enlèvement en porte-à-porte et à l’expédition depuis le magasin (SFS).

Quels sont les défis associés à BOPIS ?

Comme toute entreprise, la méthode BOPIS pose également des défis. Les défis les plus notables concernent la précision et la disponibilité des stocks, qui nécessitent une visibilité en temps réel. Pour de nombreux détaillants, il s’agit d’un obstacle à surmonter si leur technologie sous-jacente est obsolète ou cloisonnée. Une solution de gestion des commandes et de visibilité des stocks contribue grandement à éliminer les obstacles et à établir une plateforme permettant d’accélérer BOPIS et d’autres stratégies de vente au détail.

En magasin, il y a aussi des défis à relever. Dédier un espace privilégié, visible et facilement accessible aux clients BOPIS et veiller à ce que les associés soient formés aux protocoles BOPIS sont des éléments essentiels à la réussite.

L’université d’Auburn a mis au point un tableau de bord pour évaluer les détaillants sur la mise en œuvre de stratégies et de résultats au niveau omnicanal et au niveau de BOPIS. Cela peut être un outil utile pour comprendre parfaitement les capacités requises et les points de référence par rapport à la mesure des performances de BOPIS.

Il est important que les détaillants comprennent et surmontent ces défis, car BOPIS est là pour durer. BOPIS n’est pas seulement bon pour les affaires, mais aussi pour la satisfaction des clients. Plus de 43 % des 500 premiers détaillants utilisent désormais une stratégie BOPIS et 56 % des consommateurs déclarent utiliser BOPIS, un chiffre qui a explosé pendant la pandémie de COVID-19.

Technologies valorisant les stratégies de vente au détail et BOPIS

Disposer de la technologie sous-jacente adéquate est essentiel à la réussite de l’exécution de la stratégie BOPIS, en particulier pour s’assurer que le bon produit se trouve au bon endroit et au bon moment pour répondre aux préférences des clients en matière d’exécution. L’une des solutions les plus essentielles est la visibilité en temps réel sur les stocks, complétée par une solution moderne de gestion des commandes. Une plateforme complète de gestion des commandes, optimisée par des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA), offrira des avantages supplémentaires qui optimiseront l’expérience omnicanale globale. En collaboration avec de nombreux grands détaillants mondiaux, IBM propose un portefeuille de solutions permettant de moderniser et d’étendre leur stratégie et leurs capacités de vente au détail :

IBM® Sterling Inventory Visibility offre une vue précise et en temps réel de vos stocks et de la demande dans les entrepôts, les centres de distribution, y compris les stocks en magasin et en transit, vous permettant de protéger les marges, d’améliorer la satisfaction des clients et d’augmenter les ventes. La solution basée sur le cloud exploite vos systèmes et sources de données existants pour fournir une source unique de visibilité et d’analyse des stocks, traitant et mettant à jour les informations sur les stocks à une vitesse et à des volumes extrêmement élevés.

IBM Sterling Order Management accélère la transformation en simplifiant la technologie et la mise en œuvre pour offrir des capacités de traitement des commandes omnicanal telles que l’enlèvement en porte-à-porte, BOPIS et SFS. Donnez à votre entreprise les moyens de maximiser ses résultats en gérant des règles commerciales adaptées à vos clients et à votre activité. Grâce à la gestion des stocks en temps réel, vous pouvez adapter les stocks à la demande et gérer la rotation des stocks. La solution fournit une interface intuitive avec des fonctionnalités faciles à utiliser, de sorte que vous n’avez pas à compter sur l’aide du personnel d’assistance informatique. Utilisez des fonctionnalités configurables pour la capture des commandes, y compris la gestion des stocks en temps réel et l’exécution des commandes, afin d’optimiser l’expérience client et augmenter les ventes tout en améliorant la rentabilité.

IBM Sterling Fulfillment Optimizer with Watson est une solution d’analyse de la distribution basée sur l’IA qui améliore la gestion des commandes et les systèmes de visibilité des stocks existants afin de fournir des renseignements et des capacités plus approfondis sur la distribution pour vous aider à comprendre et à évaluer les facteurs ayant un impact sur les performances de traitement. La solution, avec son tableau de bord personnalisé, élimine les silos de données pour vous aider à surveiller l’évolution et les tendances en matière de demande, de stock et d’exécution. Grâce à Sterling Fulfillment Optimizer, les détaillants sont mieux à même de comprendre et d’agir sur les changements dans leurs canaux et sur le marché à mesure qu’ils se produisent, et de prendre des mesures pour protéger les marges, utiliser la capacité, respecter les engagements de livraison et aller au-delà des attentes des clients. La solution peut considérablement améliorer la productivité et augmenter les bénéfices, en particulier pendant les pics d’activité.