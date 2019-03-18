Découvrir la blockchain comme fondement pour les applications de nouvelle génération sur Web 3.0

Le Web 3.0 est un ensemble d’applications de nouvelle génération qui utilisent des technologies émergentes telles que la blockchain, l’IA, l’IdO, la réalité augmentée et la réalité virtuelle (AR/VR) dans le cadre de leur pile technologique de base. Ces technologies émergentes façonneront les interactions des utilisateurs dans cette nouvelle génération Web. Internet nous a fait passer de zéro à un, permettant aux humains d’accéder aux informations dans le domaine numérique.
Depuis lors, le Web a continué à évoluer à un rythme exponentiel. La transition vers le Web 2.0, baptisée le Web social, a été déclenchée par les avancées de la technologie mobile, comme l’App store d’Apple, et marquée par un certain nombre d’applications de réseaux sociaux comme Facebook et YouTube, qui ont libéré notre capacité d’interactions sociales dans le domaine numérique. Alors que le développement des technologies de nouvelle génération continue de progresser, nous sommes désormais à l’aube de l’évolution avec le Web 3.0.
Ceci est la première partie d’une série d’articles dans laquelle je vais explorer le Web 3.0, en passant par l’histoire et l’évolution de la technologie concernée, de sa création à son futur. Ensuite, j’analyserai l’anatomie d’une application emblématique de nouvelle génération et exposer le rôle de la blockchain en tant que bloc fonctionnel fondamental. Enfin, j’expliquerai comment commencer à créer le Web du futur avec les plateformes de technologie cloud et blockchain.
Une espèces clé est définie comme (lien externe à ibm.com) une espèce qui a un impact disproportionné sur son environnement par rapport à sa biomasse. Bien que nous ayons passé relativement peu de temps sur Terre, certains biologistes pensent que l’Homo sapiens a atteint une classification écologique plus influente que celle des espèces clés, à savoir une espèce « hyperclé ».
Nous avons obtenu cette classification en raison de notre capacité contre nature à influencer l’environnement qui nous entoure à l’aide de la technologie. Au cours des 10 000 dernières années, nous avons radicalement transformé notre environnement physique, économique et social grâce aux révolutions agricoles, industrielles et informationnelles. Certains historiens affirment que cela est dû à notre capacité naturelle à faire évoluer la technologie de manière exponentielle, et cette théorie n’a été formalisée que récemment par la loi de Moore.
Je dirais que cette capacité, en tant qu’extension de notre aptitude mentale et sociale, s’est manifestée dans l’invention technologique clé de l’histoire de l’humanité, le système mondial d’ordinateurs interconnectés, plus connu sous le nom de « Web ».
Pour les spécialistes du marketing, le terme Web est beaucoup plus facile à assimiler que « système mondial d’ordinateurs interconnectés » ou même « World Wide Web ». Du point de vue d’un spécialistes du marketing, le terme Web 3.0 est dérivé du mot à la mode Web 2.0, popularisé par un autre spécialiste du marketing et technologue, Tim O’Reilly. Dans son article (lien externe à ibm.com), Tim O’Reilly a utilisé le terme pour décrire le changement de paradigme entre les générations du Web.
L’évolution de ce mot à la mode vers le Web 3.0 est controversée et est toujours en cours de définition (lien externe à ibm.com) par les spécialistes du marketing aujourd’hui. Aussi, de mon point de vue en tant que spécialiste du marketing blockchain et de la technologie de l’évolution, je vais faire de mon mieux pour compléter le corpus de connaissances existant.
En partant de la base de l’arbre évolutif, commençons par la création du World Wide Web au début des années 1990, où un réseau interconnecté d’ordinateurs utilisant les protocoles Internet TCP/IP et HTTP nous a fait passer de zéro à 1.0. Le Web 1.0 a révolutionné notre capacité de communication en facilitant l’échange d’informations. Cette première itération du Web était unidirectionnelle, utilisée uniquement pour une communication unidirectionnelle basique. Des entreprises comme Netscape, Yahoo! et AOL ont prospéré sur la base de cette plateforme d’échange d’informations en plein essor, où les applications les plus populaires étaient des pages Web statiques publiant des informations à partir d’une source centrale, ainsi que des messages électroniques ou e-mails.
Les spéculations exubérantes autour de cette nouvelle technologie ont donné lieu au boom des investissements dans les entreprises point-com au milieu et à la fin des années 90. L’éclatement de cette bulle à l’automne 2001 a fait plonger d’au moins 75 % la plupart des entreprises du NASDAQ (lien externe à ibm.com). Des cendres de cet effondrement ont émergé des plateformes qui ont rendu le flux d’informations bidirectionnel. Au cours de cette renaissance, baptisée rétrospectivement Web 2.0 ou web social, le web est devenu plus social et plus dynamique. Wikipédia a mis à disposition les connaissances open source de ses utilisateurs, eBay a mis en relation des acheteurs et des vendeurs du monde entier, et LinkedIn a permis aux gens de partager leur capital social.
À mesure que la technologie continue de progresser le long de la courbe exponentielle posée par la loi de Moore, à quoi ressemblera l’évolution du Web 2.0 ? De nombreuses théories ont été avancées par d’autres spécialistes des technologies de l’évolution, mais tout comme la spécification biologique, nous ne saurons probablement pas à quoi ressemblera la nouvelle génération du Web sans le recul nécessaire. Cependant, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il y aura probablement une convergence des technologies émergentes d’aujourd’hui comme principaux composants du Web 3.0 :
Contrairement aux films d’Ice Cube du début des années 2000, le Web sera intemporel, et bien que nous soyons plus avancés que nous ne le pensions, nous n’avons pas encore atteint le point de basculement. De nombreux pionniers et opérateurs historiques s’affrontent dans une ethnie pour faire évoluer le Web. En fait, les technologies émergentes qui composent les composants d’une application Web 3.0 archaïque font déjà partie intégrante des applications que nous utilisons aujourd’hui.
Des assistants personnels comme Siri et Alexa aux algorithmes de machine learning qui corrigent automatiquement ces phrases au fur et à mesure que je tape cet article, l’IA gagne rapidement du terrain dans les applications modernes. De plus, l’omniprésence des applications les plus populaires aujourd’hui, comme Facebook et Spotify, dans les appareils connectés à Internet, comme les montres et les voitures, témoigne de l’état actuel de l’intégration de l’IdO.
En outre, les applications de la blockchain telles que les paiements via Bitcoin et le suivi de la chaîne d’approvisionnement gagnent du terrain auprès des utilisateurs grand public et des institutions établies comme Fidelity (lien externe à ibm.com) et Walmart (lien externe à ibm.com).
Enfin, le développeur moderne déploie rapidement des applications intégrées à ces composants Web 3.0 à l’aide de plateformes technologiques comme IBM Cloud. À quoi ressemble un modèle d’application Web 3.0 ? La deuxième partie de cette série dans laquelle j’analyserai l’archétype de l’architecture d’une application Web 3.0 sera bientôt disponible.
En attendant, prenez un café et profitez de ces quelques modèles de code (lien externe à ibm.com) et commencez à créer les applications de demain, dès aujourd’hui.
