Découvrir la blockchain comme fondement pour les applications de nouvelle génération sur Web 3.0

Pour les spécialistes du marketing, le terme Web est beaucoup plus facile à assimiler que « système mondial d’ordinateurs interconnectés » ou même « World Wide Web ». Du point de vue d’un spécialistes du marketing, le terme Web 3.0 est dérivé du mot à la mode Web 2.0, popularisé par un autre spécialiste du marketing et technologue, Tim O’Reilly. Dans son article (lien externe à ibm.com), Tim O’Reilly a utilisé le terme pour décrire le changement de paradigme entre les générations du Web.

L’évolution de ce mot à la mode vers le Web 3.0 est controversée et est toujours en cours de définition (lien externe à ibm.com) par les spécialistes du marketing aujourd’hui. Aussi, de mon point de vue en tant que spécialiste du marketing blockchain et de la technologie de l’évolution, je vais faire de mon mieux pour compléter le corpus de connaissances existant.

En partant de la base de l’arbre évolutif, commençons par la création du World Wide Web au début des années 1990, où un réseau interconnecté d’ordinateurs utilisant les protocoles Internet TCP/IP et HTTP nous a fait passer de zéro à 1.0. Le Web 1.0 a révolutionné notre capacité de communication en facilitant l’échange d’informations. Cette première itération du Web était unidirectionnelle, utilisée uniquement pour une communication unidirectionnelle basique. Des entreprises comme Netscape, Yahoo! et AOL ont prospéré sur la base de cette plateforme d’échange d’informations en plein essor, où les applications les plus populaires étaient des pages Web statiques publiant des informations à partir d’une source centrale, ainsi que des messages électroniques ou e-mails.

Les spéculations exubérantes autour de cette nouvelle technologie ont donné lieu au boom des investissements dans les entreprises point-com au milieu et à la fin des années 90. L’éclatement de cette bulle à l’automne 2001 a fait plonger d’au moins 75 % la plupart des entreprises du NASDAQ (lien externe à ibm.com). Des cendres de cet effondrement ont émergé des plateformes qui ont rendu le flux d’informations bidirectionnel. Au cours de cette renaissance, baptisée rétrospectivement Web 2.0 ou web social, le web est devenu plus social et plus dynamique. Wikipédia a mis à disposition les connaissances open source de ses utilisateurs, eBay a mis en relation des acheteurs et des vendeurs du monde entier, et LinkedIn a permis aux gens de partager leur capital social.

À mesure que la technologie continue de progresser le long de la courbe exponentielle posée par la loi de Moore, à quoi ressemblera l’évolution du Web 2.0 ? De nombreuses théories ont été avancées par d’autres spécialistes des technologies de l’évolution, mais tout comme la spécification biologique, nous ne saurons probablement pas à quoi ressemblera la nouvelle génération du Web sans le recul nécessaire. Cependant, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il y aura probablement une convergence des technologies émergentes d’aujourd’hui comme principaux composants du Web 3.0 :