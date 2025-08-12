Meta investit des milliards dans un nouveau laboratoire de recherche pour développer une IA qui, selon elle, pourrait rivaliser ou dépasser les capacités humaines dans toutes les disciplines, en s’appuyant sur un centre de données à l’échelle de Manhattan et sur une campagne de recrutement mondiale de meilleurs scientifiques.

La superintelligence, autrefois principalement discutée dans les milieux universitaires, fait désormais partie de la stratégie d’entreprise. Les investissements de Meta dans les infrastructures, le financement et les équipes de recherche suggèrent qu’elle aborde cette forme avancée d’IA comme un objectif concret, à l’instar des initiatives en cours dans des entreprises telles qu’OpenAI et Anthropic.

La superintelligence désigne une IA qui surpasse les humains dans tous les domaines, de la créativité scientifique à la compréhension émotionnelle. Kunal Sawarkar, ingénieur distingué et data scientist en chef chez IBM, a déclaré à Think dans une interview que la superintelligence serait « plus intelligente que les humains dans tous les domaines, pas seulement la mémoire ou les mathématiques, mais aussi le raisonnement, la créativité, l’intelligence émotionnelle et même la manipulation sociale. » C'est ce niveau de capacité que Meta et d'autres géants de la technologie s'efforcent aujourd'hui d'atteindre en investissant des ressources dans des programmes de recherche visant à transformer ce qui était autrefois de la science-fiction en réalité technique.