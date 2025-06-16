Découvrez Simular, la start-up qui souhaite créer des ordinateurs autonomes

Les ordinateurs peuvent-ils devenir autonomes ? C’est le pari derrière Simular, une startup qui crée des agents d’IA capables d’utiliser des ordinateurs comme les humains. IBM Think a discuté des ordinateurs agentiques avec Ang Li, PDG et cofondateur de Simular, qui a travaillé chez Google DeepMind et au sein de la division conduite autonome de Baidu.

Selon Li, lorsque nous interagissons avec un ordinateur, les humains passent beaucoup de temps à effectuer des mouvements inutiles. Par exemple, selon une étude qu’il a menée avec son équipe, l’utilisateur moyen passe jusqu’à cinq heures par jour à déplacer une souris.

« Le clavier et la souris, ce n’est pas naturel », a-t-il déclaré dans une interview accordée à IBM Think. « Notre génération y est encore habituée, mais la précédente ne l’était pas, et peut-être que la suivante ne le sera pas non plus. » Selon M. Li, nous devrions plutôt nous pencher sur la façon dont les humains fonctionnent pour déterminer comment l’IA évolue. « La technologie tente de créer quelque chose de facile à communiquer, comme la parole, et essaie de faire en sorte que cette machine se comporte comme un humain, afin que nous puissions interagir de manière plus naturelle. »