JP Morgan le dit haut et fort : la chaîne d’approvisionnement logicielle a toujours été vulnérable

Lorsque Patrick Opet, responsable de la sécurité des systèmes d’information chez JP Morgan, a tiré la sonnette d’alarme cette semaine dans le monde des entreprises américaines en adressant une lettre ouverte au secteur pour l’exhorter à privilégier la sécurité dans la chaîne d’approvisionnement logicielle, rares sont ceux qui y ont entendu quelque chose de véritablement inédit. Ce qui frappait dans cette nouvelle, c’est qu’elle émanait de la plus grande banque américaine en termes d’actifs et de la plus grande banque au monde en termes de capitalisation boursière, alors même que les institutions financières ne sont généralement pas réputées pour leurs déclarations audacieuses et sans détour.

De plus, la lettre de M. Opet souligne le risque particulier pour les secteurs plus réglementés et sensibles tels que la finance, où le coût d’un échec peut atteindre des milliers de milliards de dollars. Le rapport 2024 sur le coût d’une violation de données d’IBM a révélé que le coût mondial moyen d’une seule violation dans le secteur financier s’élevait à 6,08 millions de dollars, juste derrière le coût des violations dans le secteur de la santé, qui s’élève à 9,77 millions de dollars.

« La commodité ne peut plus primer sur le contrôle », a déclaré M. Opet dans sa publication sur LinkedIn, appelant ainsi les fournisseurs de logiciels tiers, les responsables de la sécurité et la communauté technologique au sens large à examiner de plus près les « points de défaillance uniques » qui peuvent entraîner « des conséquences potentiellement catastrophiques à l’échelle du système ».

Cette « commodité » peut prendre la forme d’un système de données et de processus parfaitement intégré qui se met à jour sans délai ni intervention manuelle, ce qui est sans conteste un objectif pour les entreprises. Cependant, comme l’avertit Nataraj Nagaratnam, directeur technique d’IBM pour la sécurité et l’infrastructure de l’IA, « à mesure que les agents d’IA popularisent une utilisation plus autonome de l’IA, par exemple, il est plus important que jamais de s’assurer que les mesures de sécurité des entreprises sont à la hauteur des risques liés à ces innovations ».