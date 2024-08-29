Comment appliquer les principes de sécurisation dès la conception tout en adoptant l’IA

L’essor rapide des technologies d’intelligence artificielle générative (IA générative) a marqué le début d’une ère de transformation pour les secteurs industriels du monde entier. Au cours des 18 derniers mois, les entreprises ont de plus en plus intégré l’IA générative dans leurs opérations, tirant parti de son potentiel pour innover et rationaliser leurs processus. De l’automatisation du service client à l’amélioration du développement de produits, ses applications sont à la fois vastes et influentes. Selon un récent rapport d’IBM, environ 42 % des grandes entreprises ont adopté l’IA, une technologie capable d’automatiser jusqu’à 30 % du travail intellectuel dans divers secteurs, notamment la vente, le marketing, la finance et le service client.

Cependant, l’adoption accélérée de l’IA générative engendre également des risques importants, tels que l’inexactitude, les problèmes de propriété intellectuelle et les menaces liées à la cybersécurité. Bien sûr, il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres où des entreprises ont adopté une nouvelle technologie, telle que le cloud computing, avant de se rendre compte qu’elles auraient dû privilégier l’intégration des principes de sécurité dès le départ. Nous pouvons désormais tirer les enseignements de ces erreurs passées et adopter les principes de sécurisation dès la conception dans le cadre du développement d’applications d’entreprise basées sur l’IA générative.