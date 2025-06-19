« Il était important pour notre département d’utiliser le hackathon, ainsi que l’expertise d’IBM Consulting et de Microsoft, pour découvrir comment l’IA et l’automatisation pouvaient améliorer l’efficacité de nos équipes mobiles », a déclaré John Harrison, directeur informatique du Département des affaires communautaires de l’État du New Jersey, qui a développé l’une des solutions gagnantes, « Checkmate ».

En partenariat avec IBM, le client a créé Checkmate pour relever le défi de la saisie traditionnelle de données pour les équipes mobiles du Département des affaires communautaires de l’État du New Jersey, tels que les inspecteurs chargés de faire appliquer la réglementation qui assurent la sécurité publique. La solution utilisait une série d’agents d’IA conçus avec Microsoft Azure AI et intégrés à Microsoft Dynamics 365 (D365) et Power Automate.

Checkmate a démontré comment les utilisateurs pouvaient capturer et partager plus efficacement des informations en temps réel tout en assurant des actions de suivi rapides. La solution permet une interaction conversationnelle entre les inspecteurs de la sécurité publique et l’IA générative à l’aide de la fonctionnalité speech-to-text. Au cours de ces interactions, Checkmate analyse les commandes vocales des inspecteurs en les comparant aux textes réglementaires et à d’autres données afin de recommander des contraventions ou d’autres mesures. Une fois l’inspection terminée, les éléments d’IA agentique, comme la reconnaissance de l’intention et du contexte, créeront l’enregistrement de l’inspection dans D365 pour l’inspecteur.

Dans l’ensemble, Checkmate vise à accroître l’efficacité des employés sur le terrain, à favoriser une meilleure conformité dans l’ensemble du département tout en réduisant les erreurs humaines, à rendre le processus d’inspection plus efficace et, en somme, à promouvoir la sécurité publique. « La solution alimentée par l’IA s’intégrera non seulement à notre pile technologique pour améliorer nos processus métier quotidiens, mais elle assurera également une meilleure conformité, réduira les erreurs manuelles et permettra à notre équipe de travailler plus intelligemment et d’agir plus rapidement sur ses résultats », explique M. Harrison.

Un autre projet gagnant est celui du Département de la sécurité de l’enfant de l’État de l’Arizona (DCS) et se concentre sur la création d’une solution d’IA agentique pour aider à transformer les services de protection de l’enfance et à mieux répondre aux besoins des familles qu’ils accompagnent. En s’appuyant sur la pile d’IA de Microsoft, la solution de l’équipe vise à améliorer les processus d’identification, de suivi et de soumission des services du département afin d’améliorer la précision des rapports et de garantir la fiabilité des dossiers de suivi. La fiabilité des rapports et des dossiers de service est essentielle pour aider les travailleurs sociaux dans leur prise de décision et pour aider le département à obtenir et à maximiser un financement critique basé sur un suivi précis des services communautaires.

« En collaborant avec IBM Consulting, nous avons mis en place des solutions d’IA générative Microsoft qui ont permis à nos travailleurs sociaux de gagner en efficacité, leur permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des familles », a souligné Frank Sweeney, responsable des technologies de l’information du Département des services à l’enfance de l’État d’Arizona.