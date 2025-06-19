Cet article a été rédigé avec la contribution de Narayanan Alampallam, directeur, Global Partner Development, Microsoft, et de Srinivasan Venkatarajan, directeur, Global Partner Business (données et IA), Microsoft.
Les cas d’utilisation de l’IA agentique peuvent-ils être transformés en solutions réelles ? Plus de 900 participants le pensent.
IBM Consulting et Microsoft ont organisé leur troisième hackathon annuel auquel ont participé des clients et des équipes IBM au printemps dernier. Le focus cette année : l’IA agentique. Grâce à l’expertise d’IBM Consulting et de Microsoft, le hackathon a permis aux entreprises d’élaborer un cas d’utilisation spécifique, d’expérimenter et de développer une solution alimentée par l’IA, prête à apporter une valeur ajoutée à l’entreprise.
Dans tous les secteurs, il est clair que de nombreux chefs d’entreprise ont tourné leur attention – et leurs investissements – vers les agents IA. L’étude mondiale menée cette année par l’IBM Institute for Business Value auprès des PDG a révélé que 61 % des PDG affirment qu’ils adoptent activement des agents d’IA aujourd’hui et se préparent à les mettre en œuvre à grande échelle. Cependant, les entreprises ont du mal à développer les talents, à prioriser les cas d’utilisation et à tester les capacités et la gouvernance.
Conscients de ces défis, IBM Consulting et Microsoft ont conçu le hackathon pour fournir aux participants les technologies, l’expertise, un environnement d’expérimentation structuré et un soutien pratique nécessaires pour surmonter ces obstacles au développement et à la mise en œuvre.
« Il était important pour notre département d’utiliser le hackathon, ainsi que l’expertise d’IBM Consulting et de Microsoft, pour découvrir comment l’IA et l’automatisation pouvaient améliorer l’efficacité de nos équipes mobiles », a déclaré John Harrison, directeur informatique du Département des affaires communautaires de l’État du New Jersey, qui a développé l’une des solutions gagnantes, « Checkmate ».
En partenariat avec IBM, le client a créé Checkmate pour relever le défi de la saisie traditionnelle de données pour les équipes mobiles du Département des affaires communautaires de l’État du New Jersey, tels que les inspecteurs chargés de faire appliquer la réglementation qui assurent la sécurité publique. La solution utilisait une série d’agents d’IA conçus avec Microsoft Azure AI et intégrés à Microsoft Dynamics 365 (D365) et Power Automate.
Checkmate a démontré comment les utilisateurs pouvaient capturer et partager plus efficacement des informations en temps réel tout en assurant des actions de suivi rapides. La solution permet une interaction conversationnelle entre les inspecteurs de la sécurité publique et l’IA générative à l’aide de la fonctionnalité speech-to-text. Au cours de ces interactions, Checkmate analyse les commandes vocales des inspecteurs en les comparant aux textes réglementaires et à d’autres données afin de recommander des contraventions ou d’autres mesures. Une fois l’inspection terminée, les éléments d’IA agentique, comme la reconnaissance de l’intention et du contexte, créeront l’enregistrement de l’inspection dans D365 pour l’inspecteur.
Dans l’ensemble, Checkmate vise à accroître l’efficacité des employés sur le terrain, à favoriser une meilleure conformité dans l’ensemble du département tout en réduisant les erreurs humaines, à rendre le processus d’inspection plus efficace et, en somme, à promouvoir la sécurité publique. « La solution alimentée par l’IA s’intégrera non seulement à notre pile technologique pour améliorer nos processus métier quotidiens, mais elle assurera également une meilleure conformité, réduira les erreurs manuelles et permettra à notre équipe de travailler plus intelligemment et d’agir plus rapidement sur ses résultats », explique M. Harrison.
Un autre projet gagnant est celui du Département de la sécurité de l’enfant de l’État de l’Arizona (DCS) et se concentre sur la création d’une solution d’IA agentique pour aider à transformer les services de protection de l’enfance et à mieux répondre aux besoins des familles qu’ils accompagnent. En s’appuyant sur la pile d’IA de Microsoft, la solution de l’équipe vise à améliorer les processus d’identification, de suivi et de soumission des services du département afin d’améliorer la précision des rapports et de garantir la fiabilité des dossiers de suivi. La fiabilité des rapports et des dossiers de service est essentielle pour aider les travailleurs sociaux dans leur prise de décision et pour aider le département à obtenir et à maximiser un financement critique basé sur un suivi précis des services communautaires.
« En collaborant avec IBM Consulting, nous avons mis en place des solutions d’IA générative Microsoft qui ont permis à nos travailleurs sociaux de gagner en efficacité, leur permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des familles », a souligné Frank Sweeney, responsable des technologies de l’information du Département des services à l’enfance de l’État d’Arizona.
Le hackathon de cette année a accueilli plus de 900 participants, soit un record par rapport aux années précédentes, avec 225 équipes représentant des clients de 25 pays différents dans des secteurs tels que les produits de grande consommation, la vente au détail et la mode, la santé, l’hôtellerie, l’industrie et la fabrication, ainsi que les gouvernements des États et des collectivités locales. À la fin de cet événement de huit semaines, plus de 200 prototypes de solutions ont été soumis à un jury d’experts d’IBM et Microsoft.
« Le hackathon IBM-Microsoft Agentic AI démontre comment l’IA agentique, combinée à une collaboration étroite avec les secteurs et à la puissance de Microsoft Azure AI Foundry, permet une expérimentation rapide, une preuve de valeur, tout en ouvrant la voie à des solutions évolutives qui répondent aux besoins concrets des entreprises », a déclaré Piyush Mangalick, vice-président et responsable de l’ingénierie appliquée de CoreAI chez Microsoft.
Outre les clients, des équipes d’employés d’IBM ont également participé au hackathon de cette année pour développer leurs propres solutions d’IA agentique. Les équipes IBM gagnantes ont utilisé les outils et services d’IA agentique de Microsoft pour construire des solutions répondant aux besoins métier tels que la transformation des opérations bancaires, l’optimisation de la production et de la planification de la chaîne d’approvisionnement, et la création d’un conseiller numérique intelligent pour les expériences d’achat des consommateurs, chaque solution ayant le potentiel d’être mise à l’échelle en tant qu’actif reproductible pour les clients.
« La croissance collective des connaissances et des actifs que nous avons constatée et exploitée est massive », a écrit Sumeet Parashar, associé et responsable de l’offre d’intégration de l’IA chez IBM Consulting, dans une publication LinkedIn.Les participants ont « testé les limites de la technologie, en créant des modèles et des ressources de code pour les cas d’utilisation, la gouvernance de l’IA et tous les aspects de l’adoption de l’IA. »
Le pôle Microsoft d’IBM Consulting repose sur un partenariat pluriannuel visant à obtenir des résultats commerciaux pour des clients confrontés à des transformations complexes en matière d’IA, de cloud et de sécurité. IBM compte plus de 33 000 professionnels certifiés Microsoft, renforcés par les capacités de notre plateforme de déploiement alimentée par l’IA, IBM Consulting Advantage, pour offrir de la valeur plus rapidement et plus efficacement à ses clients.
