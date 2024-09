Les chatbots IA réagissent rapidement, traitent le langage humain naturel avec précision et automatisent les expériences personnalisées, offrant ainsi de nombreux avantages et de nouvelles opportunités à votre organisation. Les chatbots peuvent :

Améliorer l’engagement client et la fidélité à la marque

Avant les chatbots, la plupart des questions, préoccupations ou plaintes des clients nécessitaient une intervention humaine. Cependant, les chatbots peuvent désormais automatiser les workflows, déchargeant ainsi les employés des tâches répétitives. Ils peuvent réduire les temps d’attente prolongés du support client par téléphone, par e-mail ou par chat en direct. Les chatbots sont instantanément accessibles à de multiples utilisateurs, ce qui améliore l’expérience client : ils traitent rapidement les questions qui les intéressent et qui les préoccupent.

Réduire les coûts opérationnels et améliorer l’efficacité

Les chatbots permettent de réduire les dépenses en affectation de personnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, voire d’éliminer ces coûts en dehors des heures de bureau, à condition que vos chatbots puissent traiter efficacement la plupart des questions. Vous pouvez optimiser des processus qui reposaient auparavant sur les interactions humaines, ce qui profite à votre personnel dont l’expérience avec les clients est améliorée et qui réduit la rotation du personnel.

Améliorer la qualité du service client

Le personnel du service client peut perdre son enthousiasme lorsqu’il passe trop de temps à répondre à des demandes répétitives. En employant des chatbots pour traiter les questions de routine et en transmettant celles qui demandent plus d’informations, vous pouvez impliquer votre personnel aux étapes où la créativité et l’initiative sont les plus précieuses, ce qui rend leurs efforts plus gratifiants.

Les chatbots peuvent servir de ligne de support initiale, aider votre équipe d’assistance pendant les périodes de pointe ou les alléger des questions monotones et répétitives : les agents humains peuvent ainsi se concentrer sur des problèmes plus complexes. Même si des entreprises étrangères proposent l’externalisation de certaines de ces fonctions, y avoir recours peut présenter des coûts et des risques importants : cela réduit votre contrôle sur les interactions avec les clients de votre marque.

Booster les ventes

Les chatbots alimentés par l’IA génèrent des leads (lien externe à ibm.com). En outre, ils encouragent les conversions et les ventes croisées. Les visiteurs du site web peuvent se renseigner sur les fonctionnalités, les caractéristiques ou les forfaits disponibles. Les chatbots accélèrent vraiment les temps de réponse, tout en guidant les clients vers un achat. Pour les achats complexes, avec un entonnoir de vente à plusieurs étapes, les chatbots peuvent poser des questions de qualification et mettre directement les clients en relation avec des agents commerciaux qualifiés, augmentant votre taux de conversion.

Augmenter l’engagement du public

Les chatbots fonctionnent sans les contraintes de temps et d’énergie qui caractérisent les interactions humaines, ce qui leur permet de répondre aux questions de clients du monde entier à tout moment. Ils peuvent s’occuper d’un grand nombre de clients à la fois, éliminant ainsi la nécessité d’augmenter vos effectifs humains. Avec un chatbot d’entreprise, vous profitez d’une évolutivité rapide, car il permet de gérer plusieurs conversations simultanément. À mesure que votre clientèle se développe, la mise en œuvre du chatbot peut s’adapter à des interactions accrues sans entraîner d’augmentation des coûts ou de personnel.

Capturer directement les données client

Lors de la première interaction, le client peut demander au chatbot des informations sur les clients, synonyme de génération de leads pour votre équipe marketing. Ces questions peuvent également préqualifier les clients devant être transférés à votre équipe commerciale : les commerciaux peuvent déterminer rapidement leurs objectifs et la stratégie appropriée à adopter.

Collecter de nouvelles informations sans cookies

Les chatbots basés sur le machine learning peuvent collecter des données (lien externe à ibm.com) et de nouvelles informations sur votre public cible. Ils recueillent des données précieuses sur la gestion de la relation client (CRM), notamment les commentaires des clients, leurs préférences et leur comportement pendant les interactions, leurs adresses e-mail et leurs numéros de téléphone. Ils peuvent également découvrir leurs principaux centres d’intérêt et autres comportements, ce qui permet d’affiner les campagnes de marketing, de personnaliser les messages et d’améliorer les offres de produits ou de services, le tout sans utiliser de cookies.

Stimuler le lead nurturing

Les chatbots peuvent piloter vos processus de lead nurturing en envoyant activement des messages de suivi et en lançant des campagnes de drip marketing, ou goutte-à-goutte, pour faire progresser les clients potentiels dans l’entonnoir de vente.

Offrir des services personnalisés

Les chatbots peuvent être programmés pour communiquer avec les clients (lien externe à ibm.com) dès leur arrivée, favorisant des interactions distinctes et personnalisées. En utilisant l’historique des interactions d’un client, un chatbot peut proposer des suggestions et des offres réellement utiles.

Exécuter des tests rapides sur les messages

Vous pouvez effectuer des tests A/B sur vos chatbots pour identifier les messages les plus efficaces. Les clients pourront recevoir différentes variantes d’instructions et de suggestions, jusqu’à ce que vous trouviez la formulation la plus convaincante. Ensuite, vous pourrez évaluer les performances du chatbot, en tenant compte de facteurs tels que le degré de compréhension des demandes, le temps de réponse et la bonne utilisation par le client des options en libre-service.

Améliorer les opérations RH

Dans les entreprises, les services des ressources humaines (RH) ont parfois du mal à gérer efficacement les tâches de routine, ils peuvent perdre beaucoup de temps à répondre sans cesse aux questions fréquemment posées par les employés. Le personnel des RH perd donc du temps et de l’énergie, et cela le détourne d’activités plus importantes, telles que le recrutement, la rétention et la motivation des employés, le développement du leadership et le façonnement de la culture de l’entreprise. Les chatbots peuvent considérablement alléger ces équipes d’une partie importante de cette charge de travail.

Maintenir une communication cohérente

Les chatbots fournissent des informations et des messages cohérents, garantissant que chaque client reçoit le même niveau de service. Cette cohérence, obtenue grâce à la base de connaissances, permet de maintenir l’intégrité de la marque et l’exactitude des communications avec les clients. Sans cela, divers agents pourraient donner par erreur des instructions ou des informations différentes à plusieurs clients, ce qui pourrait conduire à des malentendus et entraîner le mécontentement des clients.

Garder son sang-froid

Un jour sans, cela peut arriver à tout le monde, et les agents du service client ont parfois des réactions qu’ils peuvent regretter plus tard. De plus, les clients qui appellent le service client commencent souvent par exprimer la frustration qu’ils ont ressentie lors d’une expérience précédente. Le chatbot du service client composé peut absorber la majeure partie de cette frustration. De ce fait, lorsqu’un agent prend le relais, une grande partie de la colère s’est déjà dissipée, ce qui permet d’éviter toute impolitesse ou tout abus potentiels.