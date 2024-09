Selon G2 Crowd, IDC et Gartner, watsonx Assistant d’IBM est, avec ses capacités de pointe en traitement automatique du langage naturel (NLP) et en intégration, l’un des meilleurs créateurs de chatbots dédiés aux organisations gouvernementales disponibles sur le marché.

Notre modèle amélioré de détection des intentions est plus rapide et plus précis que les précédents, car il combine des techniques traditionnelles de machine learning, d’apprentissage par transposition et d’apprentissage profond dans un modèle cohérent très réactif au moment de l’exécution. Selon une étude (lien externe à IBM), ce modèle est également plus précis que les principaux concurrents d’IBM, surpassant Google Dialogflow de 5,6 % et Microsoft LUIS de 14,7 %.

Non seulement notre modèle surpasse la concurrence, mais watsonx Assistant d’IBM facilite incroyablement la prise en main grâce à une multitude de ressources telles que des modèles, des intégrations en un clic, des tutoriels guidés, des experts techniques et bien plus encore. IBM watsonx Assistant s’adapte aux besoins du citoyen.