Qu’est-ce que le marketing par chatbot ?

Nous utilisons des chatbots depuis des décennies, mais ce n’est que récemment que la véritable IA conversationnelle a été déployée sur le marché. Les chatbots et l’IA conversationnelle sont des technologies connexes utilisées pour les interactions automatisées avec les utilisateurs, mais dont les capacités sont différentes.

Les chatbots ont des fonctionnalités limitées. Ils sont conçus pour des tâches ou des fonctions spécifiques et prédéfinies, telles que répondre à des FAQ, fournir un support client ou guider les utilisateurs à travers un processus spécifique. Ils excellent dans la gestion des tâches routinières et simples. De nombreux chatbots fonctionnent sur la base de règles et d'arbres de décision préconfigurés. Ils suivent un ensemble d’instructions ou de scripts pour répondre aux entrées de l’utilisateur. Les chatbots peuvent avoir des capacités limitées de traitement automatique du langage naturel (NLP) et peuvent avoir du mal à comprendre et à répondre à un langage complexe ou très contextualisé. Ils sont souvent moins adaptatifs et peuvent ne pas bien gérer les requêtes inattendues ou non scriptées des utilisateurs. Ils peuvent ne pas apprendre ou améliorer leurs réponses au fil du temps. Les chatbots sont généralement conçus pour une application à usage unique, comme la réservation d’une chambre d’hôtel ou la réponse à des questions courantes liées à un produit ou un service spécifique. Mais du côté positif, les chatbots ont tendance à être moins complexes en termes de développement et de déploiement, ce qui les rend adaptés aux tâches et applications simples.

Les assistants virtuels alimentés par l’IA conversationnelle, en revanche, offrent un éventail de capacités plus complet. Ils peuvent gérer une grande variété de tâches, comme répondre aux questions ou mener des conversations plus complexes et dynamiques. L’IA conversationnelle s’appuie sur l’intelligence artificielle et des algorithmes de machine learning pour comprendre et générer des réponses beaucoup plus proches de celles que l’on peut attendre d’une vraie personne. Il peut s’adapter de manière dynamique aux entrées utilisateur et au contexte. Les assistants virtuels ont souvent des capacités NLP approfondies, ce qui leur permet de comprendre et de générer efficacement des réponses textuelles ou vocales humaines. Ils peuvent apprendre des interactions des utilisateurs et s’améliorer au fil du temps. Ils peuvent utiliser l’apprentissage par renforcement ou d’autres techniques pour améliorer leurs performances.

En fin de compte, la capacité de l’IA conversationnelle à gérer la complexité, à apprendre des interactions et à servir de multiples objectifs dans tous les silos en fait un choix convaincant pour les grandes organisations qui cherchent à rester compétitives et à offrir une meilleure expérience client. Les capacités des chatbots sont rudimentaires par rapport à une plateforme d’IA conversationnelle et ils sont actuellement perçus comme des précurseurs dépassés et limités face aux tendances passionnantes qui se développent avec l’IA dans le marketing conversationnel.