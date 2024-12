Les entreprises de toutes sortes sont contraintes de satisfaire à une série d’objectifs apparemment incongrus : augmenter le chiffre d’affaires, réduire les coûts et évoluer toujours plus vite afin de répondre à la demande des consommateurs. Les acheteurs, confrontés à un nombre infini d’options, ont des milliers d’occasions de prendre des décisions d’achat, tandis que les vendeurs ont recours à davantage de partenaires et de technologies externes.

Le rythme des affaires s’est accéléré au point de se dérouler presque en temps réel. Aujourd’hui, deux tiers des consommateurs affirment que la réactivité des entreprises est aussi importante que le prix de l’offre. Pour la génération Y, également connue sous le nom de milléniaux, et la génération Z, les réponses rapides des marques suscitent un sentiment de « respect », qui se traduit par une fidélisation de la clientèle (et des ventes en ligne) sur le long terme. Cette dynamique a également un impact sur l’environnement B2B, car la nouvelle génération de clients n’a pas le souvenir d’un monde déconnecté.

L’adoption de ces paradigmes et la prise en compte de l’avenir du e-commerce (aussi connu sous le nom de commerce en ligne ou commerce électronique), exigent des chefs d’entreprise qu’ils travaillent avec un vaste éventail de nouvelles technologies. Les grands patrons considèrent de plus en plus l’intelligence artificielle (IA) comme un outil concurrentiel crucial. Et, lorsqu’elle est associée à d’autres progrès tels que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, l’Internet des objets (IdO), les transactions passives et le voice commerce, l’IA crée de nouvelles façons de communiquer avec les consommateurs.

Nous considérons cette transformation non seulement comme une opportunité, mais aussi comme un impératif pour rester compétitif dans un paysage mondial en pleine évolution. Les entreprises doivent exploiter les capacités de la technologie pour augmenter leur chiffre d’affaires, réduire leurs coûts, améliorer leurs taux de conversion et retenir les clients. Tout cela en se positionnant comme des partenaires fiables, pertinents et pratiques pour leurs clients.

Cela vaut pour tous les types de mise en œuvre et pour toutes les structures d’entreprise. Ces piliers sont essentiels pour les propriétaires d’entreprises B2B qui déploient l’IA afin de renforcer la sécurité ou d’optimiser leur expérience de commerce mobile, par exemple. Ils sont tout aussi importants pour les plateformes de commerce B2C qui utilisent des algorithmes pour offrir des expériences personnalisées et stimuler leur croissance.