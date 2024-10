Les moteurs d’analyse et leurs « cerveaux big data » offrent une flexibilité et une visibilité en temps réel sur l’approvisionnement, ce qui améliore la gestion des commandes et les systèmes de stock. Grâce à l’intelligence cognitive dans leurs boîtes à outils, les équipes d’approvisionnement peuvent mieux comprendre et agir en temps réel sur les changements sur un marché de fournisseurs de plus en plus complexe. La possibilité de prendre ces décisions d’approvisionnement en temps réel peut contribuer à augmenter les bénéfices pendant les périodes de pointe et à mieux répondre aux attentes des clients. Essayez l’intelligence cognitive gratuitement pendant 30 jours.

En plus d’améliorer la prise de décision, la flexibilité et la visibilité, les moteurs d’analyse associés à l’IA peuvent aider à gérer les risques liés aux fournisseurs. Par exemple, les analyses avancées et l’IA d’IBM Trust Your Supplier surveillent en permanence la conformité réglementaire des fournisseurs afin de disposer d’un réseau de fournisseurs de confiance 24 h/24 et 7 j/7.

Les tours de contrôle plus intelligentes constituent un autre cas d’utilisation intéressant de l’IA dans le secteur de l’approvisionnement. Les tours de contrôle traditionnelles ne peuvent pas toujours fournir une visibilité sur les silos, piloter des actions, intégrer des données tierces et suivre le rythme des chaînes d’approvisionnement modernes en constante évolution. La nouvelle génération de tours de contrôle est alimentée par l’IA, avec des workflows intelligents et une véritable visibilité de bout en bout pour aider à prévoir les fluctuations de l’offre et de la demande et à faire face aux perturbations.