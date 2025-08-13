Migration DNS sans heurts : votre guide pratique

L’une des premières choses que vous faites lorsque vous déménagez est de signaler le changement d’adresse. Cette mise à jour n’est pas nécessairement compliquée, mais elle est essentielle. Sinon, votre courrier est susceptible d’être envoyé à votre ancienne adresse, sans que vous ni l’expéditeur ne sachiez qu’il n’a pas été distribué.

C’est pareil pour la migration DNS. Si cette dernière n’est pas réalisée correctement, votre site Web peut devenir inaccessible aux utilisateurs, les e-mails peuvent ne plus fonctionner et affecter la communication avec les clients, les intégrations peuvent être interrompues, et plus encore. Bref, les clients risquent de ne pas pouvoir joindre votre entreprise, ce qui peut entraîner toute une série de conséquences négatives.

Le système de noms de domaine (DNS) est comparable à un annuaire téléphonique ou un annuaire Internet. Il permet aux utilisateurs d’accéder à un site Web à l’aide d’un nom de domaine facile à mémoriser, tel qu’IBM.com, à la place d’une chaîne de chiffres (dans ce cas, 184.85.75.7).

Mais le DNS va bien au-delà d’une simple traduction, et la qualité du service d’un fournisseur de DNS géré peut avoir une incidence sur les performances, la fiabilité, la latence, la sécurité, la confidentialité et bien plus encore. Lorsqu’un service DNS ne répond pas à leurs attentes ou à leurs besoins, les entreprises pourraient rechercher un nouveau fournisseur. Dans ce cas, elles devront planifier une migration DNS.

La migration DNS, qui consiste pour les entreprises à transférer les enregistrements et les paramètres DNS d’un fournisseur à un autre, est moins compliquée qu’on ne croit. Si elle n’est pas exécutée correctement, elle s’accompagne toutefois de risques et d’obstacles. Les erreurs peuvent entraîner des temps d’arrêt, des vulnérabilités du réseau et bien plus encore. Voici comment les éviter.

