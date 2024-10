La planification de la reprise après sinistre commence par une analyse approfondie des processus essentiels de l'entreprise, connue sous le nom d'analyse d'impact sur l'entreprise (BIA) et d'évaluation des risques (RA). Bien que chaque entreprise ait des besoins uniques, il existe plusieurs étapes à suivre, quelle que soit votre taille ou votre secteur d'activité, qui vous permettront de mettre en place un plan efficace de reprise après sinistre.

Étape 1 : Réaliser un rapport d’analyse d’impact sur l’entreprise

Une analyse d'impact sur l'entreprise (BIA) est une évaluation minutieuse de chaque menace à laquelle votre entreprise est confrontée, ainsi que des conséquences possibles. Une BIA solide examine comment les menaces pourraient affecter les opérations quotidiennes, les canaux de communication, la sécurité des employés et d'autres aspects essentiels de votre entreprise. Parmi les facteurs à considérer lors d'une BIA figurent la perte de revenus, la durée et le coût des temps d'arrêt, le coût de la restauration de la réputation (relations publiques), la perte de confiance des clients ou des investisseurs (à court et à long terme), ainsi que les pénalités potentielles dues aux violations de conformité causées par une interruption.

Étape 2 : effectuer une analyse des risques

Les menaces varient considérablement en fonction de votre secteur d’activité et du type d’entreprise que vous dirigez. Réaliser une analyse de risque solide est une étape cruciale dans l'élaboration de votre stratégie. Vous pouvez évaluer chaque menace potentielle séparément en prenant en compte deux éléments : la probabilité qu’elle se produise et son impact potentiel sur les opérations de l'entreprise. Il existe deux méthodes largement utilisées pour cela : l’analyse des risques qualitative et quantitative. L’analyse qualitative des risques est basée sur le risque perçu et l’analyse quantitative est réalisée à l’aide de données vérifiables.

Étape 3 : Créer votre inventaire d’actifs

La reprise après incident repose sur une vision complète de tous les actifs détenus par votre entreprise. Cela inclut le matériel, les logiciels, l'infrastructure informatique, les données et tout ce qui est essentiel à vos opérations métier. Voici trois étiquettes largement utilisées pour catégoriser vos actifs :

Critique : ne classez un actif comme critique que s'il est indispensable au fonctionnement normal de l'entreprise.

ne classez un actif comme critique que s'il est indispensable au fonctionnement normal de l'entreprise. Important : attribuez ce libellé aux actifs que votre entreprise utilise au moins une fois par jour et qui affecteraient son activité s’ils venaient à être perturbés (sans toutefois l’arrêter complètement).

attribuez ce libellé aux actifs que votre entreprise utilise au moins une fois par jour et qui affecteraient son activité s’ils venaient à être perturbés (sans toutefois l’arrêter complètement). Secondaires : Ces actifs sont secondaires pour votre entreprise et ne sont pas essentiels à son activité principale.

Étape 4 : définir les rôles et les responsabilités

L’attribution claire des rôles et des responsabilités est sans doute l’étape la plus importante d’une stratégie de reprise après incident. Sans cela, personne ne saura quoi faire en cas de sinistre. Bien que les rôles et les responsabilités varient considérablement en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité et du type d'entreprise, il existe quelques rôles et responsabilités que toute stratégie de reprise doit contenir :

Responsable d'incident : Une personne chargée de communiquer avec les parties prenantes et les autorités compétentes en cas d'événements perturbateurs, ainsi que de tenir à jour les coordonnées de toutes les parties concernées.

Une personne chargée de communiquer avec les parties prenantes et les autorités compétentes en cas d'événements perturbateurs, ainsi que de tenir à jour les coordonnées de toutes les parties concernées. Responsable du plan de reprise après sinistre : le responsable du DRP s'assure que les membres de l'équipe de reprise accomplissent les tâches qui leur sont assignées et que la stratégie mise en place fonctionne sans accroc.

le responsable du DRP s'assure que les membres de l'équipe de reprise accomplissent les tâches qui leur sont assignées et que la stratégie mise en place fonctionne sans accroc. Gestionnaire d’actifs : Vous devez confier à quelqu’un le rôle de sécuriser et de protéger les actifs critiques en cas de catastrophe et de rendre compte de leur état tout au long de l’incident.

Étape 5 : tester et affiner

Pour garantir la solidité de votre stratégie de reprise après sinistre, vous devrez la mettre en pratique en permanence et la mettre à jour régulièrement en fonction de tout changement significatif. Par exemple, si votre entreprise acquiert de nouveaux actifs après la mise en place de votre stratégie DRP, ils devront être intégrés à votre plan pour garantir leur protection à l'avenir. Tester et améliorer votre stratégie de reprise après sinistre se fait en trois étapes fondamentales :