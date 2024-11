Avec le bouleversement sismique provoqué par l’IA générative, les services informatiques sont contraints de se moderniser et de s’optimiser pour faire face à la demande. Les plateformes de services cloud abondent, promettant une plus grande souplesse et des économies de coûts. Pourtant, les DSI et les équipes d’exploitation des centres de données préfèrent parfois conserver certaines applications et données dans leur propre centre de données (lorsqu’il s’agit de maintenir les exigences de sécurité et de conformité ou de contrôler l’accès à des données sensibles, par exemple). Mais les centres de données sur site peuvent exiger des mises à jour fréquentes, notamment en raison de l’apparition de nouvelles technologies, de nouveaux services et de nouveaux processus.

La décision de migrer votre infrastructure informatique vers un fournisseur de cloud ou d’opter pour une remise à niveau du centre de données est complexe. Les deux options présentent des avantages et des inconvénients et le meilleur choix dépend des besoins métier actuels et futurs. Alors que de nombreuses organisations optent pour le cloud, examinons les raisons pour lesquelles une initiative d’optimisation des centres de données (DCOI) pourrait s’avérer être le choix le plus avantageux et le plus rentable :