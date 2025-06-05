L’un des principaux obstacles à la productivité des employés est la difficulté de travailler avec divers outils back-end déconnectés. Les employés dépendent d’une gamme d’applications pour accomplir leur travail, mais chacune d’entre elles a son propre processus de connexion, interface et workflow. Ce manque de cohérence crée des frictions qui ralentissent la productivité et nuisent à la concentration.

Cette situation difficile souligne la nécessité d’une solution qui crée des processus opérationnels continus et harmonieux et qui stimule les indicateurs de performance de l’entreprise. Les assistants spécialisés en IA générative et en intelligence artificielle, tels que les chatbots et les assistants virtuels, sont devenus des outils courants pour gérer les tâches administratives, répondre aux questions et simplifier les interactions avec les clients. Mais les entreprises délaissent désormais de simples assistants pour passer à des systèmes plus avancés tels que les agents IA.

Aujourd’hui, les entreprises entrent dans un macrocosme d’agents, couvrant des domaines, des plateformes et des fournisseurs où il n’est plus réaliste de se fier à un seul agent ou une seule application. Les agents sont de plus en plus répartis entre des applications spécifiques à un domaine, des plateformes open source et des écosystèmes hyperscalers. Cette complexité croissante exige une orchestration qui non seulement connecte ces agents, mais leur permet également de collaborer.

C’est là que l’orchestration multi-agents devient essentielle : harmoniser les agents autonomes pour qu’ils travaillent de concert, et non en silos.

L’orchestration multi-agents permet aux agents, aux assistants et aux différentes sources de données de collaborer. Cette approche peut contribuer à garantir que les tâches sont traitées efficacement via une interface unique, éliminant ainsi le besoin de multiples points d’accès et de fréquentes vérifications d’autorisation. En éliminant les silos qui séparent les équipes et les services, elle améliore le partage des connaissances et accélère la prise de décision.