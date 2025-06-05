L’un des principaux obstacles à la productivité des employés est la difficulté de travailler avec divers outils back-end déconnectés. Les employés dépendent d’une gamme d’applications pour accomplir leur travail, mais chacune d’entre elles a son propre processus de connexion, interface et workflow. Ce manque de cohérence crée des frictions qui ralentissent la productivité et nuisent à la concentration.
Cette situation difficile souligne la nécessité d’une solution qui crée des processus opérationnels continus et harmonieux et qui stimule les indicateurs de performance de l’entreprise. Les assistants spécialisés en IA générative et en intelligence artificielle, tels que les chatbots et les assistants virtuels, sont devenus des outils courants pour gérer les tâches administratives, répondre aux questions et simplifier les interactions avec les clients. Mais les entreprises délaissent désormais de simples assistants pour passer à des systèmes plus avancés tels que les agents IA.
Aujourd’hui, les entreprises entrent dans un macrocosme d’agents, couvrant des domaines, des plateformes et des fournisseurs où il n’est plus réaliste de se fier à un seul agent ou une seule application. Les agents sont de plus en plus répartis entre des applications spécifiques à un domaine, des plateformes open source et des écosystèmes hyperscalers. Cette complexité croissante exige une orchestration qui non seulement connecte ces agents, mais leur permet également de collaborer.
C’est là que l’orchestration multi-agents devient essentielle : harmoniser les agents autonomes pour qu’ils travaillent de concert, et non en silos.
L’orchestration multi-agents permet aux agents, aux assistants et aux différentes sources de données de collaborer. Cette approche peut contribuer à garantir que les tâches sont traitées efficacement via une interface unique, éliminant ainsi le besoin de multiples points d’accès et de fréquentes vérifications d’autorisation. En éliminant les silos qui séparent les équipes et les services, elle améliore le partage des connaissances et accélère la prise de décision.
Imaginez que tous vos outils et applications soient intégrés de façon fluide dans une interface unique où ils communiquent tous entre eux, simplifiant l’automatisation des tâches et permettant aux équipes d’exécuter efficacement des processus complexes. L’orchestration multi-agents va encore plus loin en permettant aux agents d’interagir et de collaborer avec les assistants d’IA, les automatisations, les workflows et les sources de données existants.
Cette capacité unique permet aux utilisateurs de faire des demandes pour divers cas d’utilisation via une interface unique, qui récupère les informations auprès des sources les plus pertinentes.
En consolidant tous ces systèmes et ressources précédemment déployés, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations, réduire les retards et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par une prise de décision plus rapide et plus précise.
L’orchestration multi-agents prend également en charge un déploiement rapide, ne nécessite aucun codage et permet un retour sur investissement plus rapide. En fin de compte, cette intégration permet aux entreprises de fonctionner plus efficacement et d’atteindre leurs objectifs avec une plus grande précision.
Lorsque vous travaillez avec des agents d’IA, il est important de comprendre les deux principaux types disponibles aujourd’hui : les agents personnalisés et les agents prédéfinis. Chacun remplit un objectif différent. Dans les sections qui suivent, nous explorerons leurs différences et comment choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins :
Les agents personnalisés sont des systèmes d’IA spécialisés conçus pour répondre aux besoins et aux exigences spécifiques d’une entreprise. Ils sont adaptés pour gérer des tâches, des workflows et des cas d’utilisation précis qui correspondent aux opérations de l’organisation.
En s’intégrant de façon fluide aux systèmes et outils existants, les agents personnalisés offrent un accès simplifié aux informations et aux données. Ils améliorent l’efficacité globale et apportent des solutions à des problèmes complexes. Les agents personnalisés fonctionnent de manière autonome, ce qui réduit le besoin de mises à jour constantes et d’interventions manuelles. Ils peuvent également apprendre et s’adapter au fil du temps pour améliorer leurs performances.
Les agents prédéfinis sont des systèmes conçus pour des objectifs, des cas d’utilisation et des besoins métier spécifiques. Ces agents sont fournis avec des modèles prêts à l’emploi auxquels les utilisateurs peuvent ajouter leurs connaissances et leurs outils en vue d’un déploiement rapide. Ainsi, les agents commerciaux assistent les équipes de vente en créant des supports permettant d’établir des relations fructueuses avec les clients.
Dans une configuration d’orchestration multi-agents, les agents personnalisés collaborent avec les agents prédéfinis pour atteindre des objectifs communs. Cette évolutivité permet de garantir que, à mesure que l’entreprise grandit, l’infrastructure d’IA reste robuste et capable de répondre à des besoins en constante évolution. En fin de compte, cela se traduit par une amélioration de la productivité et une meilleure prise de décision.
La complexité et la diversité des systèmes agentiques ne cessant de croître. Il est donc nécessaire de disposer d’une méthode structurée et évolutive pour découvrir, déployer et orchestrer les agents, quelle que soit la technologie sous-jacente. Le catalogue d’agents watsonx Orchestrate offre un hub centralisé où les entreprises peuvent découvrir tous les agents prédéfinis disponibles, tant auprès d’IBM que de partenaires, facilitant ainsi la sélection et l’orchestration de workflows adaptés à leurs besoins spécifiques.
En plus de l’Agent Catalog, Agent Connect est un programme étendu qui permet à des tiers de créer et d’ajouter leurs propres agents directement dans le catalogue, élargissant ainsi continuellement ses capacités.
Voici les quatre principales caractéristiques offertes par l’orchestration multi-agents sur IBM watsonx Orchestrate :
- Ouverture : en adoptant une approche non centrée sur les piles, watsonx Orchestrate permet aux entreprises d’incorporer et d’orchestrer des agents IA de façon fluide dans des environnements technologiques. Par exemple, si une entreprise a déjà déployé des agents personnalisés et prédéfinis issues d’un écosystème, ces systèmes peuvent facilement être adaptés et intégrés.
Cette adaptabilité signifie que les entreprises peuvent utiliser les systèmes et outils existants sans avoir à les remplacer en masse, ce qui minimise les perturbations et maximise le retour sur investissement. En adoptant l’IA générative, les entreprises peuvent optimiser des workflows complexes et stimuler leur croissance.
– Adaptabilité hybride : dans les environnements cloud multiformes, y compris les configurations ouvertes, privées et hybrides, la capacité à construire des solutions adaptables devient primordiale. La solution watsonx Orchestrate vous aide à garantir que votre IA agentique peut parfaitement comprendre et assimiler les données provenant de n’importe quelle source. Cette compréhension globale est essentielle pour générer des informations précises et fiables.
– Flexibilité : watsonx Orchestrate offre aux entreprises la liberté de définir leur stratégie en sélectionnant des intégrations d’applications provenant à la fois d’IBM et de fournisseurs tiers. Cette approche sur mesure permet aux organisations d’aligner étroitement leur écosystème technologique sur leurs besoins et objectifs spécifiques, favorisant ainsi une solution sur mesure qui fait progresser leur parcours commercial unique.
– Déploiement low code : watsonx Orchestrate propose un modèle de déploiement low-code, permettant une mise en œuvre rapide avec un minimum d’expertise technique requise. Les agents prédéfinis et les modèles accélèrent le processus de configuration, offrant rapidement des résultats tangibles.
En fin de compte, la véritable valeur de l’IA agentique réside dans les marchés ouverts et se réalise pleinement grâce à l’orchestration. Alors que les entreprises s’appuient de plus en plus sur des workflows complexes et des systèmes interconnectés, la capacité à coordonner de multiples agents d’IA devient un avantage stratégique. L’orchestration multi-agents permet aux équipes d’automatiser non seulement des tâches, mais aussi des processus entiers, en réunissant des agents personnalisés et prédéfinis qui collaborent, s’adaptent et évoluent en fonction des besoins changeants de l’entreprise.
