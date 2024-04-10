À quoi devrait ressembler un cadre de gouvernance éthique en matière d’IA ?

Alors que la course à l’IA générative s’intensifie, le débat éthique autour de cette technologie ne cesse de s’intensifier, et les enjeux ne cessent de croître.

Selon Gartner, « les entreprises doivent s’assurer que les projets d’IA qu’elles développent, déployent ou utilisent n’ont pas de conséquences éthiques négatives ». Par ailleurs, 79 % des cadres affirment que l’éthique de l’IA est importante pour leur approche de l’IA à l’échelle de l’entreprise, mais moins de 25 % ont mis en œuvre des principes de gouvernance éthique.

L’IA figure également en bonne place sur la liste des préoccupations du gouvernement américain. Fin février, le président Mike Johnson et le représentant démocrate Hakeem Jeffries ont annoncé la création d’un groupe de travail bipartisan sur l’IA pour découvrir comment le Congrès peut continuer à garantir que l’Amérique mène l’innovation en matière d’IA. Le groupe de travail examinera également les garde-fous nécessaires pour protéger le pays contre les menaces actuelles et émergentes et pour garantir le développement de technologies sûres et fiables.

Il est clair qu’une bonne gouvernance est essentielle pour faire face aux risques liés à l’IA.