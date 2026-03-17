Un composant de gestion des identités et des accès (IAM) est ajouté pour fournir des identités et des rôles utilisateur solides. Le risque de vol de modèles est ainsi limité grâce au contrôle de l’accès aux fonctionnalités de l’application et aux API qui pourrait autrement entraîner un vol ou une divulgation de modèles.

L’identification et le contrôle d’accès des agents (Agent Access Control), qui fonctionnent de manière similaire à l’utilisateur privilégié, sont ajoutés pour faire correspondre les droits d’accès des agents aux identités et aux rôles des utilisateurs, se protégeant ainsi contre l’excès d’autonomie et les actions anormales des agents résultant d’hallucinations ou de prompts mal formés ou ambigus.

Des composants de surveillance de l’IA générative(GenAI Monitoring) sont ajoutés à l’ensemble de l’architecture pour se prémunir contre l’injection de prompt, le traitement non sécurisé des sorties, la divulgation de données sensibles et l’excès de dépendance. Une combinaison de surveillance d’IA générative et de surveillance traditionnelle des fuites de données est déployée pour empêcher les attaques basées sur les prompts/réponses, par exemple un prompt injecté dans les résultats d’une requête SQL, ainsi que contre la divulgation d’informations sensibles pouvant apparaître dans les résultats d’appels d’API, de requêtes de base de données, etc.

Les attaques par empoisonnement des données d’entraînement sont atténuées grâce à l’ajout d’outils de gestion de la configuration et de surveillance, ainsi que par un processus structuré de contrôle de version et de publication en lien avec l’entraînement, le réglage fin et les données de configuration du modèle.

Enfin, un composant de surveillance intégrée du comportement et de corrélation d’événements est ajouté pour identifier les vulnérabilités et les attaques potentielles à partir des journaux des composants individuels. Un composant de notification et d’alerte est ajouté pour informer les opérateurs du système des problèmes potentiels. De même, un composant d’orchestration des réponses est ajouté pour automatiser et/ou coordonner les réponses du système et les réponses manuelles aux problèmes identifiés.