Cette section explique comment le portefeuille de produits d’IA d’IBM s’aligne sur les groupes de capacités du modèle d’entreprise par groupe de capacités.

Model Hub

IBM® watsonx.ai fournit l’ensemble des capacités du groupe de capacités Model Hub. watsonx.ai est disponible à la fois en tant que service basé sur le cloud et en tant que package de déploiement sur site. Cette approche de déploiement hybride combine des capacités sur site et basées sur le cloud, fournissant aux architectes la flexibilité dont ils ont besoin pour répondre aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de leurs solutions d’IA générative sans avoir à faire de compromis architecturaux trop importants.

Model Hosting

IBM® watsonx.ai fournit les capacités de gestion du cycle de vie des modèles, d’inférence des modèles et de gestion des politiques d’accès aux modèles du groupe de capacités Model Hosting. Pour l’inférence des modèles, watsonx.ai permet aux entreprises de déployer des modèles d’IA générative en tant que services REST à l’aide d’une API commune. Les développeurs de solutions d’IA générative peuvent ainsi facilement incorporer les modèles et y accéder dans leurs applications, et les data scientists et ingénieurs en IA peuvent mettre à jour les modèles au fil du temps sans affecter les applications qui les utilisent.

watsonx.ai propose des espaces de déploiement pour les capacités de gestion des politiques d’accès aux modèles. Les espaces de déploiement sont des ensembles de modèles, de données et d’environnements déployables auxquels l’accès est contrôlé, que les entreprises peuvent utiliser pour gérer leurs modèles d’IA générative et contrôler l’accès à ces actifs.

Pour la gestion du cycle de vie des modèles, watsonx.ai permet aux entreprises de déployer, de mettre à jour et de retirer/supprimer des modèles au fil du temps.

Personnalisation des modèles

IBM watsonx.ai fournit des capacités de réglage fin des modèles et de génération d’embedding dans le groupe de capacités Model Customization. Le réglage fin des modèles est pris en charge par une solution compagnon, Red Hat Openshift AI.

Model and Data Governance

IBM watsonx.governance fournit la majorité des capacités du groupe Model and Data Governance. Plus précisément, watsonx.governance fournit les capacités Model et Data Card Management, Model Catalogue Management, Model Risk Governance et Legal and Compliance Management. La capacité Data Catalog Management est fournie par IBM watsonx.data.

Model Monitoring

La surveillance des modèles constitue l’aspect opérationnel de la gouvernance des modèles et des données, c’est pourquoi IBM watsonx.governance propose de nombreuses capacités dans le groupe Model Monitoring venant compléter celles du groupe de capacités Model and Data Governance. Plus précisément, watsonx.governance fournit les capacités HAP Detection, Model Drift Detection, Model Feedback and Improvement, Explainability et Model Evaluation dans ce groupe.

GenAI Engineering

IBM watsonx.ai fournit les capacités Prompt Engineering et Prompt Tuning dans le groupe GenAI Engineering. La capacité Model Tuning est prise en charge par une solution complémentaire, Red Hat OpenShift AI.

IBM® watsonx Orchestrate utilise le traitement automatique du langage naturel pour puiser dans un catalogue de compétences de base et avancées à exécuter sur vos requêtes, en contexte et dans le bon ordre.