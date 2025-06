Atelier IBM Security Framing and Discovery

Vous êtes informé quotidiennement de nouvelles violations et pensez qu’il est possible d’améliorer votre propre stratégie de cybersécurité. Mais la technologie et les réglementations évoluent sans cesse, vous avez déjà plusieurs outils à intégrer, et déterminer quelles sont les priorités et par où commencer peut être une tâche immense. C’est pourquoi un atelier est une excellente occasion d’y voir plus clair.

Au cours d’un atelier gratuit et personnalisé sur la sécurité, vous découvrirez comment actualiser la stratégie et la technologie de votre organisation pour accélérer la détection des menaces cachées, prendre des décisions mieux informées et fondées sur les risques, et prioriser les ressources de votre équipe.