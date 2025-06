Solutions de gestion de mobilité d'entreprise (EMM)

La gestion de la mobilité d'entreprise (EMM) combine la gestion des utilisateurs, des applications et du contenu avec une sécurité forte des données pour aider les utilisateurs à se connecter rapidement aux ressources de l'entreprise. Une solution d'EMM mature simplifie la gestion et la configuration des appareils, participe au lancement des demandes d'inscription, distribue des applications et des documents et permet une collaboration plus poussée. Dans un univers dominé par le télétravail, les EMM classiques doivent pouvoir fournir aux employés un accès transparent aux sites intranet et leur permettre d'utiliser les fonctions VPN de leurs appareils pour accéder aux applications et aux données de l'entreprise avec simplicité et rapidité.