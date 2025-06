Solutions de détection des menaces internes

Les menaces internes proviennent de personnes ayant un accès légitime à votre réseau et qui l’utilisent d’une manière préjudiciable à l’organisation. Les menaces internes potentielles peuvent être difficiles à détecter : la plupart des cas passent inaperçus pendant des mois, voire des années.

Selon le Rapport IBM sur le coût d’une violation de données de 2024, les violations de données par des initiés malveillants ont été les plus coûteuses, en moyenne 4,99 millions de dollars, soit plus que le coût moyen d’une violation de données, qui est de 4,88 millions de dollars. C’est pourquoi la gestion des risques internes et la prévention des menaces internes sont des composantes essentielles de tout programme de cybersécurité.

Que l’initié soit un employé ou un ancien employé malveillant, ou encore un sous-traitant dont les identifiants sont compromis, les équipes de sécurité doivent détecter rapidement et avec précision les activités suspectes et les fuites de données, enquêter sur les violations de données et répondre aux attaques potentiellement préjudiciables.