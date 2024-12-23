IBM QRadar SIEM L’analyse du comportement utilisateur (User Behavior Analytics ou UBA) établit une base de référence sur les schémas de comportement de vos employés, de sorte que vous puissiez facilement détecter les menaces qui pèsent sur votre organisation. Il utilise les données existantes de la solution QRadar SIEM pour générer de nouvelles analyses sur les utilisateurs et les risques.

Le fait d'établir les profils de risques des utilisateurs au sein de votre réseau vous permet de réagir plus rapidement en cas d'activité suspecte, qu'il s'agisse de vol d'identité, de piratage, d'hameçonnage ou de logiciel malveillant.