En 2023, 70 % des cyberattaques ont ciblé les secteurs des infrastructures critiques. Consultez le nouveau rapport pour accéder à des informations plus approfondies sur les tactiques des pirates informatiques.

Session en personne

Atelier IBM Security Framing and Discovery

Comprenez votre paysage de cybersécurité et hiérarchisez les initiatives avec les architectes et consultants en sécurité d’IBM à l’occasion d’une séance de design thinking. Virtuelle ou en présentiel, celle-ci dure trois heures et est gratuite.