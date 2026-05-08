Solutions d’ingénierie contextuelle

L’IA a besoin de bien plus qu’un simple accès aux données. Elle a besoin du sens métier, de la gouvernance, de la traçabilité et des signaux en temps réel nécessaires pour mener des actions fiables et explicables.

La plupart des entreprises disposent déjà des données dont l’IA a besoin, mais celles-ci sont fragmentées entre applications, clouds, entrepôts de données, lakehouses, documents et flux d’événements. IBM aide à rassembler ces données sous forme de contexte fiable, en combinant l’accès ouvert aux données, l’intelligence des données, la gouvernance et les événements en temps réel, afin que les systèmes d’IA puissent produire des résultats plus précis, pertinents et exploitables.