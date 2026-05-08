Solutions d’ingénierie contextuelle

Donnez à votre IA le contexte d’entreprise dont elle a besoin pour raisonner, répondre et agir, grâce à des données gouvernées et en temps réel, issues de l’ensemble de votre organisation
L’IA a besoin de bien plus qu’un simple accès aux données. Elle a besoin du sens métier, de la gouvernance, de la traçabilité et des signaux en temps réel nécessaires pour mener des actions fiables et explicables.
La plupart des entreprises disposent déjà des données dont l’IA a besoin, mais celles-ci sont fragmentées entre applications, clouds, entrepôts de données, lakehouses, documents et flux d’événements. IBM aide à rassembler ces données sous forme de contexte fiable, en combinant l’accès ouvert aux données, l’intelligence des données, la gouvernance et les événements en temps réel, afin que les systèmes d’IA puissent produire des résultats plus précis, pertinents et exploitables.
Les initiatives d’IA stagnent lorsque les données manquent de sens métier, de gouvernance et de prise en compte du temps réel. L’ingénierie contextuelle répond à ces défis en transformant les données d’entreprise fragmentées en un contexte fiable et adapté à l’IA.
L’IA rencontre des difficultés lorsque les données d’entreprise sont dispersées entre applications, clouds, entrepôts de données, lakehouses, documents et flux. L’ingénierie contextuelle unifie l’accès aux données distribuées tout en les laissant là où elles résident, afin que l’IA puisse raisonner à partir d’un contexte complet et connecté.
Lorsque les définitions, les métadonnées et la traçabilité varient d’un système à l’autre, l’IA ne peut pas interpréter les données de manière cohérente ni expliquer les résultats. L’ingénierie contextuelle établit un sens métier partagé, aidant l’IA à raisonner avec précision et à fournir des résultats fiables et explicables.
Les politiques de gouvernance existent souvent en dehors des systèmes utilisés par l’IA au moment de l’exécution, ce qui crée des failles en matière de confiance et de contrôle. L’ingénierie contextuelle intègre la gouvernance, l’accès et la traçabilité directement dans l’accès aux données par l’IA, afin de favoriser une IA conforme, digne de confiance et déployable à grande échelle.
Ensemble, ces produits IBM constituent une base d’ingénierie contextuelle, en connectant les données d’entreprise, le sens métier, la gouvernance et les signaux en temps réel afin que l’IA puisse produire des résultats fiables et explicables.
Unifiez l’accès aux données structurées et non structurées avec IBM watsonx.data, la base de données ouverte et hybride conçue pour la performance et la préparation à l’IA.
OpenRAG sur watsonx.data connecte l’IA aux données non structurées gouvernées grâce à un accès ouvert et fédéré, tout en appliquant les politiques au moment de l’exécution.
Diffusez, connectez, traitez et gouvernez les données en temps réel avec IBM Confluent, la plateforme de cloud privé conçue par les créateurs d’Apache Kafka, qui fait désormais partie d’IBM.
Utilisez des outils de découverte, de gestion des métadonnées et d'automatisation basés sur l'IA pour faciliter la recherche, la compréhension et la fiabilité des données dans toute votre entreprise.
Concevez et mettez en œuvre des fondations de données prêtes pour l’IA, capables de prendre en charge l’analytique, l’IA et les agents d’IA dans des environnements hybrides.
Mettez en place des pratiques d’IA générative responsable grâce à des modèles de gouvernance qui contribuent à garantir la conformité et la confiance.
Accélérez la découverte d’informations grâce à des solutions d’analytique des données adaptées à vos objectifs métier et à vos jeux de données.