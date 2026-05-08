Solutions d’ingénierie contextuelle

Donnez à votre IA le contexte d’entreprise dont elle a besoin pour raisonner, répondre et agir, grâce à des données gouvernées et en temps réel, issues de l’ensemble de votre organisation

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Personne assise à un bureau, travaillant sur un écran d’ordinateur dans un open space, avec des bureaux et des étagères visibles en arrière-plan.

Transformez les données d’entreprise en contexte fiable pour l’IA

L’IA a besoin de bien plus qu’un simple accès aux données. Elle a besoin du sens métier, de la gouvernance, de la traçabilité et des signaux en temps réel nécessaires pour mener des actions fiables et explicables.

La plupart des entreprises disposent déjà des données dont l’IA a besoin, mais celles-ci sont fragmentées entre applications, clouds, entrepôts de données, lakehouses, documents et flux d’événements. IBM aide à rassembler ces données sous forme de contexte fiable, en combinant l’accès ouvert aux données, l’intelligence des données, la gouvernance et les événements en temps réel, afin que les systèmes d’IA puissent produire des résultats plus précis, pertinents et exploitables.

Pourquoi l’IA a besoin de contexte

Les initiatives d’IA stagnent lorsque les données manquent de sens métier, de gouvernance et de prise en compte du temps réel. L’ingénierie contextuelle répond à ces défis en transformant les données d’entreprise fragmentées en un contexte fiable et adapté à l’IA.
Les données d’entreprise sont fragmentées 

L’IA rencontre des difficultés lorsque les données d’entreprise sont dispersées entre applications, clouds, entrepôts de données, lakehouses, documents et flux. L’ingénierie contextuelle unifie l’accès aux données distribuées tout en les laissant là où elles résident, afin que l’IA puisse raisonner à partir d’un contexte complet et connecté.
Le sens métier est incohérent

Lorsque les définitions, les métadonnées et la traçabilité varient d’un système à l’autre, l’IA ne peut pas interpréter les données de manière cohérente ni expliquer les résultats. L’ingénierie contextuelle établit un sens métier partagé, aidant l’IA à raisonner avec précision et à fournir des résultats fiables et explicables.
La gouvernance est déconnectée de l’exécution de l’IA 

Les politiques de gouvernance existent souvent en dehors des systèmes utilisés par l’IA au moment de l’exécution, ce qui crée des failles en matière de confiance et de contrôle. L’ingénierie contextuelle intègre la gouvernance, l’accès et la traçabilité directement dans l’accès aux données par l’IA, afin de favoriser une IA conforme, digne de confiance et déployable à grande échelle.
Les signaux en temps réel font défaut 
Les informations fournies par l’IA deviennent rapidement obsolètes lorsqu’elles reposent uniquement sur des données statiques. L’ingénierie contextuelle intègre des données en temps réel et en streaming, afin que les applications et agents d’IA puissent réagir aux changements par des actions opportunes et pertinentes.

Produits pertinents

Ensemble, ces produits IBM constituent une base d’ingénierie contextuelle, en connectant les données d’entreprise, le sens métier, la gouvernance et les signaux en temps réel afin que l’IA puisse produire des résultats fiables et explicables.
IBM watsonx.data

Unifiez l’accès aux données structurées et non structurées avec IBM watsonx.data, la base de données ouverte et hybride conçue pour la performance et la préparation à l’IA.

Découvrez watsonx.data
OpenRAG sur IBM watsonx.data

OpenRAG sur watsonx.data connecte l’IA aux données non structurées gouvernées grâce à un accès ouvert et fédéré, tout en appliquant les politiques au moment de l’exécution.

Présentation d’OpenRag
IBM Confluent

Diffusez, connectez, traitez et gouvernez les données en temps réel avec IBM Confluent, la plateforme de cloud privé conçue par les créateurs d’Apache Kafka, qui fait désormais partie d’IBM.

Découvrir IBM Confluent
IBM watsonx.data intelligence

Utilisez des outils de découverte, de gestion des métadonnées et d'automatisation basés sur l'IA pour faciliter la recherche, la compréhension et la fiabilité des données dans toute votre entreprise.

Découvrir watsonx.data intelligence
Services pertinents

Concevez et mettez en œuvre des fondations de données prêtes pour l’IA, capables de prendre en charge l’analytique, l’IA et les agents d’IA dans des environnements hybrides.

Découvrir les services de conseil IBM en données et en IA
Main touchant un nœud circulaire dans une interface abstraite composée de formes, d’icônes et de lignes de flux connectées, dans des tons bleus et violets.

Mettez en place des pratiques d’IA générative responsable grâce à des modèles de gouvernance qui contribuent à garantir la conformité et la confiance.

Découvrir les services de conseil IBM en gouvernance de l’IA
Illustration abstraite représentant des lignes verticales composées de formes géométriques, avec une main tendue vers un nœud circulaire.

Accélérez la découverte d’informations grâce à des solutions d’analytique des données adaptées à vos objectifs métier et à vos jeux de données.

Découvrir les services de conseil IBM pour les données et les analyses
Illustration abstraite de panneaux translucides superposés, disposés en diagonale, passant du violet au bleu sur un fond clair.

Ressources

Contour ondulé abstrait bleu formant une sorte d’étoile sur un fond clair.
L’ingénierie contextuelle est la couche d’infrastructure manquante pour les agents d’IA d’entreprise. Lisez notre eBook destiné aux responsables des données.
Illustration abstraite d’arcs courbes et translucides dans des tons doux d’orange et de rose sur un fond clair.
Transformez les données en informations métier. Une nouvelle enquête mondiale menée auprès de 1 700 CDO révèle un ensemble d’impératifs incontournables pour les dirigeants dans la course aux résultats de l’IA.
Illustration 3D abstraite de trois cadres carrés arrondis, transparents et superposés, sur un fond clair.
L’IA a un problème de données. Les données ont besoin d’une solution d’IA. Lisez notre guide destiné aux responsables data sur les données adaptées à l’IA.
Illustration 3D abstraite de boucles bleues translucides entrelacées formant une sphère sur un fond clair.
IBM est nommé Leader dans le Magic Quadrant 2025 de Gartner pour les solutions de gestion des métadonnées.
Illustration 3D abstraite de boucles violettes translucides entrelacées formant une sphère sur un fond clair.
Utilisez un moteur de recherche et d’analytique open source pour indexer, interroger et analyser des données provenant d’une large gamme de sources.
Passez à l’étape suivante

Commencez à bâtir le socle de données fiable dont l’IA a besoin pour passer de l’expérimentation à la production.

  1. Échanger avec un expert sur un cas d’utilisation
  2. Essayer watsonx.data gratuitement