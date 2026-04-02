Confluent, une entreprise IBM

La plateforme en temps réel pour diffuser, connecter, traiter et gouverner vos données, conçue par les co-créateurs originels d’Apache Kafka, désormais intégrée à IBM.
Ensemble, IBM et Confluent font progresser les socles de données pour les applications orientées événements, l’analytique et l’IA. Cette collaboration associe la plateforme de streaming leader du secteur de Confluent aux capacités d’IBM en matière de cloud hybride, de données et d’IA, offrant ainsi une infrastructure prête pour l’entreprise, capable de transformer les données en valeur à grande échelle.
Passez de l’expérimentation à la production grâce à des données contextuelles en temps réel qui améliorent les performances et la précision.
Lancez plus rapidement de nouveaux produits et initiatives, construits sur des données en temps réel gouvernées et réutilisables.
Unifiez les pipelines en mode point à point, par lots et streaming en une plateforme unique, pérenne et plus économique.
Offrez une fiabilité inégalée avec le SLA de 99,99 % de temps de fonctionnement de Confluent Cloud, capable de gérer des workloads de plusieurs Go/s tout en évoluant instantanément.
Connectez bases de données héritées et services cloud modernes de façon fluide grâce à des connecteurs Kafka préconfigurés couvrant tout votre écosystème.
Garantissez que vos applications s’appuient sur des données fiables, sécurisées et conformes grâce à des outils intégrés de gouvernance et de qualité.
Traitez et transformez les données en temps réel à grande échelle avec le service Apache Flink géré par Confluent, permettant des analyses à faible latence, des applications cloud natives et une IA réactive.
Transformez les flux de données en tables ouvertes pour votre data lake avec Tableflow. Réduisez les coûts de calcul jusqu’à 50 % et améliorez la fraîcheur des données analytiques en quelques clics.
Créez des systèmes d’IA en temps réel et reproductibles, capables d’apprendre à partir de données historiques, de traiter instantanément de nouvelles informations et de proposer des décisions en direct en production.
Assurez-vous que chaque modèle, agent et workflow fonctionne sur des données d’entreprise continuellement mises à jour, avec traçabilité, application des politiques et contrôles de qualité.
Combinez une messagerie transactionnelle fiable avec des capacités modernes d’intégration et d’orchestration dans des environnements hybrides.
Identifiez et déclenchez des événements en temps réel à la source des transactions et diffusez les données transactionnelles pour l’analytique, l’automatisation et l’IA en temps réel.
Unifiez les flux d’événements en temps réel avec des données d’entreprise structurées et non structurées pour fournir des données fiables et adaptées à l’IA dans votre environnement hybride.
Unifiez le streaming d’événements et l’intégration d’entreprise pour connecter applications, données et systèmes dans des environnements hybrides.
Apportez la transmission d’événements en continu et en temps réel aux transactions critiques et aux systèmes d’enregistrement IBM Z. Diffusez en toute sécurité les transactions et événements du mainframe vers des architectures basées sur Kafka.