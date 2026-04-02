Confluent, une entreprise IBM

La plateforme en temps réel pour diffuser, connecter, traiter et gouverner vos données, conçue par les co-créateurs originels d’Apache Kafka, désormais intégrée à IBM.

Une plateforme de diffusion en continu de données pour accélérer l’IA d’entreprise

Ensemble, IBM et Confluent font progresser les socles de données pour les applications orientées événements, l’analytique et l’IA. Cette collaboration associe la plateforme de streaming leader du secteur de Confluent aux capacités d’IBM en matière de cloud hybride, de données et d’IA, offrant ainsi une infrastructure prête pour l’entreprise, capable de transformer les données en valeur à grande échelle.
Impact sur l'entreprise
Alimentez l’IA en temps réel

Passez de l’expérimentation à la production grâce à des données contextuelles en temps réel qui améliorent les performances et la précision.

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Accélération de la mise sur le marché

Lancez plus rapidement de nouveaux produits et initiatives, construits sur des données en temps réel gouvernées et réutilisables.

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Réduire les coûts d'infrastructure

Unifiez les pipelines en mode point à point, par lots et streaming en une plateforme unique, pérenne et plus économique.

 Découvrez comment SAS a économisé 69 %
Webinaire | 7 avril 2026 | Alimenter l’IA agentique avec des données fiables en temps réel
Des experts d’IBM et de Confluent expliqueront comment les organisations peuvent combiner des données en mouvement en temps réel avec une gouvernance et une résilience de niveau entreprise.
S’inscrire au webinaire

Capacités de la plateforme de diffusion en continu de données

Évolutivité cloud native

Offrez une fiabilité inégalée avec le SLA de 99,99 % de temps de fonctionnement de Confluent Cloud, capable de gérer des workloads de plusieurs Go/s tout en évoluant instantanément.

En savoir plus

Plus de 120 intégrations natives

Connectez bases de données héritées et services cloud modernes de façon fluide grâce à des connecteurs Kafka préconfigurés couvrant tout votre écosystème.

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Suite de gouvernance stream native

Garantissez que vos applications s’appuient sur des données fiables, sécurisées et conformes grâce à des outils intégrés de gouvernance et de qualité.

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Traitement avancé des flux

Traitez et transformez les données en temps réel à grande échelle avec le service Apache Flink géré par Confluent, permettant des analyses à faible latence, des applications cloud natives et une IA réactive.

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Automatisation stream-to-table

Transformez les flux de données en tables ouvertes pour votre data lake avec Tableflow. Réduisez les coûts de calcul jusqu’à 50 % et améliorez la fraîcheur des données analytiques en quelques clics.

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Service de streaming pour une IA riche en contexte

Créez des systèmes d’IA en temps réel et reproductibles, capables d’apprendre à partir de données historiques, de traiter instantanément de nouvelles informations et de proposer des décisions en direct en production.

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Cas d’utilisation
Des données en temps réel adaptées à l’IA

Assurez-vous que chaque modèle, agent et workflow fonctionne sur des données d’entreprise continuellement mises à jour, avec traçabilité, application des politiques et contrôles de qualité.
Automatisation basée sur les événements

Combinez une messagerie transactionnelle fiable avec des capacités modernes d’intégration et d’orchestration dans des environnements hybrides.
Activez le mainframe modernisé

Identifiez et déclenchez des événements en temps réel à la source des transactions et diffusez les données transactionnelles pour l’analytique, l’automatisation et l’IA en temps réel.
Ensemble, nous allons plus loin Confluent + IBM watsonx.data

Unifiez les flux d’événements en temps réel avec des données d’entreprise structurées et non structurées pour fournir des données fiables et adaptées à l’IA dans votre environnement hybride.

  • Combinez les données en mouvement avec les données d’entreprise au repos dans un socle de données hybride ouvert
  • Ajoutez des métadonnées, de la traçabilité et un contexte piloté par des politiques pour rendre les données fiables, réutilisables et adaptées à l’IA
  • Fournissez des produits de données gouvernés aux applications, à l’analytique et aux agents d’IA dans toute l’entreprise
 Intégration Confluent + IBM

Unifiez le streaming d’événements et l’intégration d’entreprise pour connecter applications, données et systèmes dans des environnements hybrides.

  • Diffusez et intégrez des événements à travers des architectures fragmentées grâce à une épine dorsale évolutive orientée événements
  • Déverrouillez des modèles d’intégration complets couvrant la transmission d’événements en continu, les API, le B2B/EDI, l’iPaaS et IBM MQ
  • Accélérez l’automatisation et la réactivité métier grâce à des flux de données en temps réel
 Confluent + IBM Z

Apportez la transmission d’événements en continu et en temps réel aux transactions critiques et aux systèmes d’enregistrement IBM Z. Diffusez en toute sécurité les transactions et événements du mainframe vers des architectures basées sur Kafka.

  • Diffusez en toute sécurité les transactions et événements du mainframe vers des architectures basées sur Kafka
  • Permettez l’intégration en temps réel des données IBM Z avec des applications cloud, de l’analytique et de l’IA, sans impact sur le système central
  • Alimentez des expériences numériques réactives et l’automatisation grâce à des flux d’événements fiables
Passez à l’étape suivante

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