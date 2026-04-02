Confluent, une entreprise IBM

Ensemble, IBM et Confluent font progresser les socles de données pour les applications orientées événements, l’analytique et l’IA. Cette collaboration associe la plateforme de streaming leader du secteur de Confluent aux capacités d’IBM en matière de cloud hybride, de données et d’IA, offrant ainsi une infrastructure prête pour l’entreprise, capable de transformer les données en valeur à grande échelle.