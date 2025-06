L'analyse d'entité fournit une plateforme permettant de lutter contre les menaces et la fraude. Elle utilise les principes d'accumulation de contexte pour détecter des entités similaires et apparentées dans des collections de données étendues, dispersées et hétérogènes. Effectuez des analyses sur les événements, les personnes, les objets, les transactions et les relations afin de prendre plus rapidement de meilleures décisions.

Les solutions IBM offrent des fonctions d'accumulation de contexte, d'analyse en temps réel, d'analyse intégrée et de traitement d'événements complexes pour aider les organisations à réagir plus rapidement.