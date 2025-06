Outils et solutions de gouvernance des données

Les solutions et outils de gouvernance des données offrent compréhension, sécurité et fiabilité au niveau des données d'une entreprise. Au fur et à mesure de leur évolution, les entreprises accumulent des sources et actifs de données ; elles doivent définir les environnements big data appropriés pour les stocker et y accéder. Elles ont besoin d'une architecture pour gouverner les sources, les intégrer et les rendre disponibles. L'intégration des données devient de plus en plus importante car elle a un impact sur les flux de travail et la prise de décision des différentes équipes.

Employez des outils de gouvernance des données au niveau de votre stratégie globale pour la gestion des données et dans le cadre d'une pratique DataOps complète. Les solutions de gouvernance des données permettent de comprendre vos types de données, où elles résident et comment elles peuvent être utilisées.